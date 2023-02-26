İsrail'de yüz binler yargı reformuna karşı gösteri düzenledi
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIİsrail - protesto
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
İsrail medyası, yüz binlerce kişinin İsrail hükümetinin tartışmalı yargı reformuna kitlesel bir protesto düzenlediğini duyurdu.
Jerusalem Post'un haberine göre, cumartesi akşamı İsrail'in dört bir yanında toplanan yüz binlerce kişi büyük çaplı bir gösteri düzenledi.
Times of Israel, sadece Tel Aviv'deki gösteriye 100 binden fazla kişinin katıldığını belirtti.
Protestocuların hükümet binası yakınındaki Kaplan Kavşağı'nda toplandığı bilgisi paylaşıldı.
Hafta ortasında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Tuerk, İsrail hükümetinin sunduğu yargı reformunun ülkedeki dezavantajlı kesimlerin haklarını olumsuz etkileyebileceğine dair endişesini dile getirerek reform planının askıya alınması çağrısında bulunmuştu.
For the 8th week across Israel tens of thousands demonstrate against Netanyahu’s Judicial overhaul:— Yonat Friling (Frühling) (@FrilingYonat) February 25, 2023
Former VP of the Supreme Court, Justice Elyakim Rubinstein, in Jerusalem : "Our protest is totally justified as we're facing a government that acts against its own people." pic.twitter.com/34d5dgCBnr
Pazartesi günü İsrail parlamentosu Knesset, yargı reformunun ilk bölümünü ilk oylamada onayladı.
Reform, yeni yargıçların seçiminde kabinenin söz sahibi olmasını sağlayarak Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıracak ve parlamentonun, mahkemenin alacağı kararları mutlak çoğunlukla geçersiz kılmasına olanak sağlayacak.
Ülkede yargı reformuna karşı 8 haftadır kitlesel gösteriler düzenliyor.
Massive protests in Israel against Netanyahu’s planned assault against judiciary. pic.twitter.com/PFtyaRLm0V— Ashok Swain (@ashoswai) February 25, 2023
Protestocular, reformun İsrail'de demokrasinin altını oyacağını ve ülkeyi sosyal ve anayasal bir krizin eşiğine getireceğini savunuyor.
İsrail'in mevcut yargı mevzuatı, 1948 yılında devletin kurulmasından bu yana yürürlükte.
Bu mevzuat uyarına İsrail'in bir anayasası ve anayasa mahkemesi olmadığı için anayasal denetim Yüksek Mahkeme tarafından sağlanıyor.
Hükümet kararlarının büyük bölümü Yüksek Mahkeme'nin gözetimi altında ve söz konusu kararlar, gerektiğinde iptal edilebiliyor.