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Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Adana'da
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Adana'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile bir araya geldi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
mısır
adana
mevlüt çavuşoğlu
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Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı. Şükri ve Çavuşoğlu'nun, basına kapalı görüşmenin ardından, Mısır'a ait yardım gemisi için Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenecek törene katılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230226/misir-disisleri-bakani-shoukry-turkiyeye--geliyor-1067530385.html
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mısır, adana, mevlüt çavuşoğlu, semih şükri
mısır, adana, mevlüt çavuşoğlu, semih şükri

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Adana'da

14:14 27.02.2023 (güncellendi: 14:25 27.02.2023)
© DHATürkiye ve Mısır bayrakları
Türkiye ve Mısır bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© DHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı.
Şükri ve Çavuşoğlu'nun, basına kapalı görüşmenin ardından, Mısır'a ait yardım gemisi için Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenecek törene katılması bekleniyor.
Mısır-Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
DÜNYA
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Türkiye'ye geliyor
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