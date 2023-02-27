https://sputniknews.com.tr/20230227/misir-disisleri-bakani-sukri-adanada--1067555267.html
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Adana'da
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Adana'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile bir araya geldi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T14:14+0300
2023-02-27T14:14+0300
2023-02-27T14:25+0300
türkiye
mısır
adana
mevlüt çavuşoğlu
semih şükri
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Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı. Şükri ve Çavuşoğlu'nun, basına kapalı görüşmenin ardından, Mısır'a ait yardım gemisi için Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenecek törene katılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230226/misir-disisleri-bakani-shoukry-turkiyeye--geliyor-1067530385.html
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mısır, adana, mevlüt çavuşoğlu, semih şükri
mısır, adana, mevlüt çavuşoğlu, semih şükri
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Adana'da
14:14 27.02.2023 (güncellendi: 14:25 27.02.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı.
Şükri ve Çavuşoğlu'nun, basına kapalı görüşmenin ardından, Mısır'a ait yardım gemisi için Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenecek törene katılması bekleniyor.