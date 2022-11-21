https://sputniknews.com.tr/20221121/misir-sisi-ile-erdogan-tokalasmayi-ikili-iliskilerde-yeni-baslangic-olarak-niteliyor-1063685021.html
Mısır: Sisi ile Erdoğan, tokalaşmayı ikili ilişkilerde yeni başlangıç olarak niteliyor
Mısır: Sisi ile Erdoğan, tokalaşmayı ikili ilişkilerde yeni başlangıç olarak niteliyor
Mısır Cumhurbaşkanlığı, 'Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile Türk mevkidaşı Tayyip Erdoğan'ın Katar'da el sıkışmalarını ikili ilişkilerde yeni bir... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T15:35+0300
2022-11-21T15:35+0300
2022-11-21T15:47+0300
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türkiye-mısır ilişkileri
katar
abdülfettah es sisi
recep tayyip erdoğan
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Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es Sisi'nin kameralara el sıkışırken ve hatta ellerini birbirinin üzerine koyarken poz vermesi, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetinin devrilmesiyle kopan ilişkilerin düzelmeye başladığına dair yorumları beraberinde getirdi. Bunu doğrulayan bir açıklama yapan Mısır Cumhurbaşkanlığı, "Sisi ile Erdoğan, Katar'da el sıkışmalarını ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç olarak nitelendirdi" dedi. Erdoğan, 3 Temmuz 2013'ten beri Sisi'ye karşı 'katil, zalim' gibi ifadeler içeren çok sert açıklamalar yapmıştı.
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mısır, türkiye, türkiye-mısır ilişkileri, katar, abdülfettah es sisi, recep tayyip erdoğan
mısır, türkiye, türkiye-mısır ilişkileri, katar, abdülfettah es sisi, recep tayyip erdoğan
Mısır: Sisi ile Erdoğan, tokalaşmayı ikili ilişkilerde yeni başlangıç olarak niteliyor
15:35 21.11.2022 (güncellendi: 15:47 21.11.2022) Abone ol
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Mısır Cumhurbaşkanlığı, 'Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile Türk mevkidaşı Tayyip Erdoğan'ın Katar'da el sıkışmalarını ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç olarak nitelendirdiğini' duyurdu.
Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es Sisi'nin kameralara el sıkışırken ve hatta ellerini birbirinin üzerine koyarken poz vermesi, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetinin devrilmesiyle kopan ilişkilerin düzelmeye başladığına dair yorumları beraberinde getirdi.
Bunu doğrulayan bir açıklama yapan Mısır Cumhurbaşkanlığı, "Sisi ile Erdoğan, Katar'da el sıkışmalarını ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç olarak nitelendirdi" dedi.
Erdoğan, 3 Temmuz 2013'ten beri Sisi'ye karşı 'katil, zalim' gibi ifadeler içeren çok sert açıklamalar yapmıştı.