https://sputniknews.com.tr/20221121/nagehan-alci-tayyip-bey-takintili-degil-pragmatik-bir-siyasi-zeka-oldugunu-bir-kez-daha-gosterdi-1063672075.html
Nagehan Alçı: Tayyip Bey, takıntılı değil pragmatik bir siyasi zeka olduğunu bir kez daha gösterdi
Nagehan Alçı: Tayyip Bey, takıntılı değil pragmatik bir siyasi zeka olduğunu bir kez daha gösterdi
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'da Mısırlı mevkidaşı Sisi ile samimi fotoğrafının 'dünya siyaset sahnesine... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T11:10+0300
2022-11-21T11:10+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
sisi
abdülfettah el sisi
mısır
türkiye
türkiye-mısır ilişkileri
nagehan alçı
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugün kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Mısırlı mevkidaşı Sisi ile görüşmesini ele aldı.Alçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi ile böyle bir fotoğraf vermesini tamamen doğru buluyorum. Hatta bu fotoğrafı alkışlıyorum. Tayyip Bey, Türkiye’nin de menfaatleri açısından son derece faydalı ve isabetli bir iş yaptı. Takıntılı değil pragmatik bir siyasi zeka olduğunu bir kez daha gösterdi." diye yazdı.'Erdoğan'ın 2013 Temmuz'unda Sisi'ye tepkisinin de, yeniden ilişki kurmasının da doğru olduğunu' kaydeden Alçı, "Önemli olan Türkiye’nin menfaatleri. Türkiye’nin dünya ile bütünleşmesi şu an hepimizin geleceği için hayati önemde. Mısır Arap dünyasının tartışmasız en büyük ve en önemli devleti. İsrail ile de iyi ilişkilerimiz çok doğru. Rusya ve Çin ile de. Beşar Esad ile yan yana gelmek de yanlış olmaz artık Türkiye’nin menfaatleri için." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdogan-2022-fifa-dunya-kupasi-kapsamindaki-resepsiyonda-liderlerle-bir-araya-geldi-1063658125.html
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recep tayyip erdoğan, sisi, abdülfettah el sisi, mısır, türkiye, türkiye-mısır ilişkileri, nagehan alçı
Nagehan Alçı: Tayyip Bey, takıntılı değil pragmatik bir siyasi zeka olduğunu bir kez daha gösterdi
11:10 21.11.2022 (güncellendi: 11:12 21.11.2022) Abone ol
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'da Mısırlı mevkidaşı Sisi ile samimi fotoğrafının 'dünya siyaset sahnesine bomba gibi düştüğünü' belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi ile böyle bir fotoğraf vermesini tamamen doğru buluyorum" dedi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugün kaleme aldığı yazısında
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Mısırlı mevkidaşı Sisi ile görüşmesini ele aldı.
Alçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi ile böyle bir fotoğraf vermesini tamamen doğru buluyorum. Hatta bu fotoğrafı alkışlıyorum. Tayyip Bey, Türkiye’nin de menfaatleri açısından son derece faydalı ve isabetli bir iş yaptı. Takıntılı değil pragmatik bir siyasi zeka olduğunu bir kez daha gösterdi." diye yazdı.
'Erdoğan'ın 2013 Temmuz'unda Sisi'ye tepkisinin de, yeniden ilişki kurmasının da doğru olduğunu' kaydeden Alçı, "Önemli olan Türkiye’nin menfaatleri. Türkiye’nin dünya ile bütünleşmesi şu an hepimizin geleceği için hayati önemde. Mısır Arap dünyasının tartışmasız en büyük ve en önemli devleti. İsrail ile de iyi ilişkilerimiz çok doğru. Rusya ve Çin ile de. Beşar Esad ile yan yana gelmek de yanlış olmaz artık Türkiye’nin menfaatleri için." ifadelerini kullandı.