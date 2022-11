Erdoğan: Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil

https://sputniknews.com.tr/20221121/erdogandan-hava-harekati-degerlendirmesi-birileri-ulkemize-rahatsizlik-veriyorsa-bedelini-odetiriz-1063674618.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin, "Bu operasyon böyle rastgele 'acaba kim ne der, nasıl olur' diye düşünülerek yapılmış bir harekât...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatına ilişkin değerlendirmeler bulunan Erdoğan şunları ifade etti:'Kobani’de yuvalanan teröristlere karşı 12 hedefi vurmak suretiyle orada etkisiz hale getirdik'Erdoğan'a terör operasyonlarında nasıl bir yol izleneceğine dair de soru soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman zaten o bölge hedefler arasında yer almıştır ve atılan adım da zaten buna göre atılmıştır. Nitekim bu defa da yine aynı şekilde bu hedefte iki önemli bölge vardı. Bunun bir tanesi Irak’ın kuzeyi, bir diğeri de Suriye’nin kuzeyi olan bölgelerdi. Bu bölgelere yönelik adımlarımızı attık ve atmaya da buna devam edeceğiz. Ruslarla da 2019’da Soçi’de yapılan bir anlaşmamız var. Onların bölgedeki teröristleri temizleme sorumlulukları vardı. Maalesef birçok kez kendilerine tekrar tekrar hatırlatmamıza rağmen bunu yapmadılar, yapamıyorlar. Biz de bunlara karşı sessiz kalmayacağımızı, herhangi bir şekilde kendileri yapamadığı takdirde oradaki teröristlere karşı adım atacağımızı söyledik. Dün de bu çerçevede Kobani’de yuvalanan teröristlere karşı 12 hedefi vurmak suretiyle orada etkisiz hale getirdik. Burada herhangi bir tahdit yok. Bu harekâtın sürekliliği söz konusu. Karadan ve havadan gereken neyse yaptık. Bundan sonra da yapacağız" dedi.'Hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, hepsi daha sonra çıkacak'Cumhurbaşkanı Erdoğan "Irak ve Suriye’de kaç kilometrelik bir alana, somut bir derinlik anlamında bu operasyon gerçekleşti? Nereler vuruldu? Kaç tane uçak bu operasyona katıldı? Şimdiye kadar nasıl bir bilanço ortaya çıktı?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:'Muhalefetin İçişleri Bakanlığımızı yermesi tam bir garabet'İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından muhalefetin açıklamalarını eleştiren Erdoğan terörle mücadele ekiplerinin saldırının ardından hızla sonuca ulaştığını söyledi ve şunları ekledi:'Bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden’la ne Sayın Putin’le herhangi bir görüşme yapmış değiliz'Hava harekatına dair ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmediğini dile getiren Erdoğan şunları kaydetti:'Bunlar bu provokatif yaklaşımlarıyla iktidarı çökertiriz sanıyorlar'“Seçimler yaklaşıyor, seçimlere yaklaşıldığı için de Cumhurbaşkanı bunu içerideki siyaset için kullanıyor” değerlendirmeleri de soruldu Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı "Bunlara yabancı değiliz" dedi ve şunları ekledi:'Mısır halkının geçmişteki birlikteliği, bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın?'Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine dair ise Erdoğan şunları ifade etti.'Akşener’in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İYİ Parti lideri Akşener'in “Kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız” açıklaması soruldu. Erdoğan şunları söyledi:'Bay Kemal bak ben resmi rakamdan bahsediyorum, İlk Evim İlk İşyerim Projesine resmi müracaat sayısı 1.5 ayda 8 milyonu buldu'Erdoğan'a sosyal konut projesi ve bakanlıkların verdikleri destekler de soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Aile Bakanı doğal gaz destekleriyle ilgili açıklamayı zaten yaptı. Doğal gaz konusunda destek ödemeleri başladı, devam ediyor. Biz fakir fukaraya, garip gurebaya aynı şekilde doğal gazı vermeye devam edeceğiz. Tabii burada bir şeyi özellikle ifade etmem lazım; benim milletim feraset sahibidir. Şu an itibarıyla gittiğimiz her yerde ciddi bir ilgi, alaka var. Nitekim Sayın Bahçeli’nin Samsun mitingi tek kelimeyle muhteşemdi. Yani ne, nereye gidiyor, her şey ortada. Oraya gelenler, kumar masasında olanlar değil; oraya gelenler halk, vatandaş. Cumhur İttifakı’nın bir tarafı ne diyor ve Cumhur İttifakı şu anda nereye gidiyor; bunu dinlemeye geldiler. Biz bu yola inançla ve her şeyimizi koyarak devam ediyoruz. İnşallah şurada kaldı 6,5-7 ay. 7 ay sonra bambaşka bir sandık ortaya çıkacak. Bu sandık, kendi içinde hesaplaşma sandığı değil; milletin kime, nasıl baktığını ortaya koyan bir sandık olacak. Biz bu noktada milletimin ferasetiyle hareket ediyoruz, bu ferasete güveniyoruz ve Allah’ın izniyle milletin kantarı yine doğru tartacaktır ve o kantardan da Cumhur İttifakı çıkacaktır. Ancak karşımızdakilerin karakterinde, cibilliyetinde zaten yalan meşrudur. Zaten en tepelerindeki yalancı. Doğru lafı var mı? Başlarındakinin doğru lafı var mı? Bunlar birbirine baka baka kararıyor. Üzüm üzüme baka baka kararırmış ya bunlar da öyle. Bakıyor, nasıl olsa benim başımdaki yalanı bu kadar bol söylediğine göre, ben söylesem ne olur diyor. Şu an itibarıyla İlk Evim İlk İşyerim Projesine resmi müracaat sayısı 1,5 ayda 8 milyonu buldu. Bay Kemal bak ben resmi rakamdan bahsediyorum. Öyle laf ola beri gele yok. Bunlar resmi rakam. Geçerli başvuru sayısı da 5 milyon 135 bin 324’e ulaşmış durumda. Bir diğer proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldı. Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için de 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru oldu. Bakın nereden nereye geldik. Bu, milletin iktidarına güveninin ifadesidir. Bu güven olmasa, bu millet gelip de bu müracaatları yapar mı? Yapmaz. Hatta diyorlardı ki “siz milleti aldatıyorsunuz.” E buyurun; millet bize inanıyor ve inandığı için de müracaatını yapıyor. Mesele zaten bu inancı temin etmektir. Bu inancı temin ettikten sonra bu millet sizi yolda yalnız koymaz. İşte salı günü Allah nasip ederse Yusufeli Barajı’nın açılışını yapıyoruz. Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde de dünyanın beşinci en yüksek barajıdır. 2,5 milyon kişinin tükettiği enerjiyi inşallah üretiyor olacak. Öyle bir baraj. Bay Kemal, arzu edersen sen de gel. Sayın Akşener de gelsin. Oradaki coşkuyu görsünler. Sonradan özel olarak gelmeyi arzu ediyorlar. Aynen TOGG’da olduğu gibi. Açılışa gelmediler, sonra ziyarete gelebilir miyiz diye haber gönderdiler. Memnuniyetle gelsinler görsünler dedik. Biz kıskanmayız, yeter ki gelsinler. Çünkü bazı şeyleri göre göre onlar da ufuk sahibi olacaklar. “Demek ki İtalya’da yapılmıyormuş, burada yapılıyormuş” diyecekler. Bunu da görecekler. Bu milletin nelere muktedir olduğunu bunlar hala anlamadılar, hala buna inanmıyorlar. Biz Fatih Sultan Mehmet ile topunu yapıp ondan sonra İstanbul’u fetheden bir millet değil miyiz? Biz buradan gelmiyor muyuz? Demek ki yaparız. Arabaları da yaparız. Şimdiden siparişler zaten yoğun şekilde geliyor, bu siparişleri de inşallah yetiştiririz" dedi.'Fırsatçılara yönelik para cezasının dışında atılacak adımlar da var'Artan fiyatlar konusunda 'fırsatçılık' yapanlara ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:'Ben bu akşam gerçekten Ekvador’u beğendim'Erdoğan Dünya Kupası'ndaki beklentisini de açıkladı:'Türkiye’nin organizasyon becerisi zaten tüm dünyanın malumu'Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için başvuru ve girişimlerine dair ise Erdoğan şunları söyledi:

