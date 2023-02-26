https://sputniknews.com.tr/20230226/misir-disisleri-bakani-shoukry-turkiyeye--geliyor-1067530385.html
Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry Türkiye'ye geliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı tarafından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry tarafından Türkiye'ye yarın bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirildi. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T22:30+0300
2023-02-26T22:30+0300
2023-02-26T22:30+0300
dünya
mısır
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103068/67/1030686791_0:99:2494:1502_1920x0_80_0_0_06e8425434f427ce5617be2254e25d7e.jpg
Dışişleri Bakanlığı Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin 27 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103068/67/1030686791_181:0:2314:1600_1920x0_80_0_0_f8798467ae8633dfb7d431735f12abba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mısır, türkiye
Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry Türkiye'ye geliyor
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı tarafından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry tarafından Türkiye'ye yarın bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin 27 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir."