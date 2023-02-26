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Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry Türkiye'ye geliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı tarafından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry tarafından Türkiye'ye yarın bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirildi. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin 27 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
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mısır, türkiye
mısır, türkiye

Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry Türkiye'ye geliyor

22:30 26.02.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICMısır-Türkiye bayrakları
Mısır-Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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Dışişleri Bakanlığı tarafından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry tarafından Türkiye'ye yarın bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin 27 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir."
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