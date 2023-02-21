CANLI | Kahramanmaraş depremlerinin 2. haftasında Hatay'da 6.4'lük deprem

Antakya'da enkaz altındaki 3 kişi ile temas kurulan binadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı: 2 kişi için çalışmalar sürüyor

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'nden 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yapılan incelemede 4 katlı binanın, yanındaki apartmanın üzerine devrilmesiyle yıkıldığı ve ilk iki katının tamamen enkaz haline geldiği anlaşıldı. Hassas burunlu iki köpeğin tepki verdiği enkazda 3 kişi ile sesli temas kuruldu.

Binanın her an tamamen yıkılma riski nedeniyle önce TTK ekibindeki madenciler, bina enkazını domuzdamı tahkimatı ile güçlendirdi. Ardından merdivenle çıkılan üst katta başlatılan çalışmalarda enkaz bulunan kişilerin Servet Cüneydoğlu (32) ve akrabası Hüseyin Cüneydoğlu ile Suriye uyruklu soyadı öğrenilemeyen Maspahi (30) olduğu belirlendi.

Arama kurtarma çalışmalarının 10. saatinde enkazdan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışması sürüyor.