Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/canli--kahramanmaras-depremlerinin-2-haftasinda-hatayda-64luk-deprem-1067304119.html
CANLI | Kahramanmaraş depremlerinin 2. haftasında Hatay'da 6.4'lük deprem
CANLI | Kahramanmaraş depremlerinin 2. haftasında Hatay'da 6.4'lük deprem
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 14. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardımlar sürerken, bu kez Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T06:33+0300
2023-02-21T06:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
türkiye
kahramanmaraş
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067303973_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c121be06defbebed7fbc3b1cb215d1de.jpg
hatay
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067303973_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a9bd85744ae43be424a48e4715a769ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, türkiye, kahramanmaraş, deprem, новый онлайн для белой редактуры
hatay, türkiye, kahramanmaraş, deprem, новый онлайн для белой редактуры
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 14. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardımlar sürerken, bu kez Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Hatay merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye

CANLI | Kahramanmaraş depremlerinin 2. haftasında Hatay'da 6.4'lük deprem

06:33 21.02.2023
Abone olTelegram
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 14. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardımlar sürerken, bu kez Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Hatay merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay bu kez 6.4 büyüklüğündeki bir deprem ile sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki deprem, 16.7 kilometre derinlikte oldu.
Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi.
5.8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır" denildi.
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bazı binaların yıkıldığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI I Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem: 3 kişi hayatını kaybetti
Dün, 20:12
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
06:39 21.02.2023
Antakya'da enkaz altındaki 3 kişi ile temas kurulan binadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı: 2 kişi için çalışmalar sürüyor
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'nden 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yapılan incelemede 4 katlı binanın, yanındaki apartmanın üzerine devrilmesiyle yıkıldığı ve ilk iki katının tamamen enkaz haline geldiği anlaşıldı. Hassas burunlu iki köpeğin tepki verdiği enkazda 3 kişi ile sesli temas kuruldu.
Binanın her an tamamen yıkılma riski nedeniyle önce TTK ekibindeki madenciler, bina enkazını domuzdamı tahkimatı ile güçlendirdi. Ardından merdivenle çıkılan üst katta başlatılan çalışmalarda enkaz bulunan kişilerin Servet Cüneydoğlu (32) ve akrabası Hüseyin Cüneydoğlu ile Suriye uyruklu soyadı öğrenilemeyen Maspahi (30) olduğu belirlendi.
Arama kurtarma çalışmalarının 10. saatinde enkazdan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışması sürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала