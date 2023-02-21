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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/bakan-soylu-hatay-afad-il-koordinasyon-merkezinde-aciklamalarda-bulunuyor-1067348943.html
Bakan Soylu: Birden kiraların artıyor olması ayrı bir istismar meselesidir
Bakan Soylu: Birden kiraların artıyor olması ayrı bir istismar meselesidir
Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, nakliye fiyatlarındaki fahiş artışlar için gerekenin yapılacağını söyledi... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T23:44+0300
2023-02-22T00:33+0300
süleyman soylu
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
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İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.Bakan Soylu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:
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süleyman soylu, deprem, hatay
süleyman soylu, deprem, hatay

Bakan Soylu: Birden kiraların artıyor olması ayrı bir istismar meselesidir

23:44 21.02.2023 (güncellendi: 00:33 22.02.2023)
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘bir Afganlının altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği’ iddiasını yalanladı, bu iddiayı ortaya atan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘bir Afganlının altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği’ iddiasını yalanladı, bu iddiayı ortaya atan kişinin gözaltına alındığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, nakliye fiyatlarındaki fahiş artışlar için gerekenin yapılacağını söyledi. Soylu, “Kira artışı istismar meselesidir” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:
Acil yıkılacak binalara girilmesi kesinlikle yasaktır. Kolluk birimlerimize talimat verdik, kimse eşya almak için giremeyecek.
Valilerimize gerekli talimatları verdik, şehir içi ya da şehirlerarası taşımacılıkta fahiş fiyat teklifi söz konusu olduğunda gereği yerine getirilecektir.
Birden kiraların artıyor, yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Ayıptır, günahtır. Bir kez daha hatırlatıyorum, bu paranın hayrını görmezsiniz.
İlk kez kiracılara kira desteği veriyoruz. Bundan önceki hiçbir depremde veya afette böyle bir destek verilmedi. Çok büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuz için kiracılara da kira desteği konusunda adım atıldı.
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