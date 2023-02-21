Bakan Soylu: Birden kiraların artıyor olması ayrı bir istismar meselesidir

Birden kiraların artıyor, yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Ayıptır, günahtır. Bir kez daha hatırlatıyorum, bu paranın hayrını görmezsiniz.

İlk kez kiracılara kira desteği veriyoruz. Bundan önceki hiçbir depremde veya afette böyle bir destek verilmedi. Çok büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuz için kiracılara da kira desteği konusunda adım atıldı.