https://sputniknews.com.tr/20230221/abd-baskani-biden-abdnin-nato-ittifakina-ve-5-maddeye-olan-bagliligi-cok-saglam-1067342806.html

ABD Başkanı Biden: ABD'nin NATO ittifakına ve 5. maddeye olan bağlılığı çok sağlam

ABD Başkanı Biden: ABD'nin NATO ittifakına ve 5. maddeye olan bağlılığı çok sağlam

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceğini belirterek, "Hiç şüphe olmasın. ABD'nin NATO ittifakına ve... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T21:48+0300

2023-02-21T21:48+0300

2023-02-21T21:48+0300

ukrayna krizi

joe biden

vladimir putin

rusya

abd

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Biden, resmi ziyarette bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da cumhurbaşkanlığı sarayının önünde toplananlara seslendi.Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan Biden, "Başkan Putin, bir yıl önce mümkün olduğunu düşünmediği şeylerle karşı karşıya. Dünyada demokrasi zayıflamadı, güçlendi. Otokratlar güçlenmedi, zayıfladı." diye konuştu.Biden, II. Dünya Savaşı sırasında işgalci Alman Nazi askerlerine karşı 'Varşova Ayaklanması'na atıfta bulunarak, bölünme ve baskının bu olayla sona erdiğini, Polonya'nın dayandığını ve kazandığını söyledi.Biden, ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceğini belirterek, "Hiç şüphe olmasın. ABD'nin NATO ittifakına ve 5'inci maddeye olan bağlılığı çok sağlam." dedi.Biden, "Putin'in bugün söylediği gibi, ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı kontrol etmeye veya yok etmeye çalışmıyor. Batı, Rusya'ya saldırmayı planlamıyor. Milyonlarca Rus vatandaşı komşularıyla barış içinde yaşamak istiyor. Bu savaş asla bir zorunluluk değil. Bir trajedi." diye konuştu.Ukrayna halkına özgür, egemen, demokratik bir gelecek taahhüdünde bulunan Biden, “Bu, 30 yılı aşkın bir süre önce Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan edenlerin, Turuncu Devrim (2004) ve Onur Devrimi’ne (Şubat, 2014) liderlik edenlerin hayaliydi” sözlerini sarf etti.Biden, savaşın devam ettiği her günün Putin'in seçimi olduğuna işaret ederek, "Rusya'nın Ukrayna işgalini durdurması savaşın sonu olurdu. Ukrayna'nın kendini savunmayı bırakması ise Ukrayna'nın sonu olurdu." dedi.'Ukraynalı savaşçılar için hava savunma sistemleri, topçu silahları, tanklar için kritik silahlar sağlandı'Ukraynalı savaşçılar için hava savunma sistemleri, topçu silahları, tanklar için kritik silahlar ve malzemeler sağlandığına dikkati çeken Biden, Rusya'nın bir yıl önce Ukrayna'yı işgal ettiğinde sadece Ukrayna'nın sınanmadığını, tüm dünyanın asrın sınanmasıyla karşı karşıya kaldığını, ABD'nin, AB'nin ve tüm demokrasilerin sınandığını söyledi.Biden, birlik olmanın önemine değinerek, "Putin, tankların Ukrayna'ya girme emrini verdiğinde pes edeceğimizi düşündü. Ancak yanıldı. Ukraynalı vatandaşlar çok cesurlar. ABD, Avrupa, Atlantik'ten Pasifik'e ulusların bir koalisyonu, demokrasiyi birleştirmek için çok güçlüydük." iddiasında bulundu.Putin'in, kararlılığı kırmak için enerjiyi bir silah haline getirebileceğine dikkati çeken Biden, bu nedenle Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarına bağımlılıktan kurtulması konusunda beraber çalıştıklarını kaydetti.Biden, "O (Putin), NATO'nun bölüneceğini düşünüyordu ancak NATO her zamankinden daha birlik içinde." şeklinde konuştu.

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https://sputniknews.com.tr/20230119/lavrov-natonun-genislemesi-cevapsiz-kalmayacak-1065932387.html

https://sputniknews.com.tr/20230102/bati-minsk-anlasmalarini-rusya-ile-ukrayna-arasinda-savas-cikarmak-icin-kullandi-1065304209.html

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