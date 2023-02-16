CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi sürüyor: Can kaybı 36 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. Felakette 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bu illerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Depremden etkilenen Elazığ'ın da afet bölgesi olarak değerlendirileceği bildirildi.

Depremler için yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla gerçekleştirilen ortak yayında 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında 115.1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.