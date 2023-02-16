Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkisi-suruyor-can-kaybi-36-bini-gecti-1067129973.html
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi sürüyor: Can kaybı 36 bini geçti
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi sürüyor: Can kaybı 36 bini geçti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. Felakette 36 bin... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T16:59+0300
2023-02-16T16:59+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067130171_0:80:1200:755_1920x0_80_0_0_03f709be0a07b228c8e676422f360577.jpg
kahramanmaraş
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067130171_120:0:1187:800_1920x0_80_0_0_be65cc1311762223d84b3bbc59607e44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kahramanmaraş, hatay, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
türkiye, kahramanmaraş, hatay, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem - Sputnik Türkiye

CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi sürüyor: Can kaybı 36 bini geçti

16:59 16.02.2023
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma ve afetzedelere yardım faaliyeti sürüyor. Felakette 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bu illerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Depremden etkilenen Elazığ'ın da afet bölgesi olarak değerlendirileceği bildirildi.
Depremler için yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla gerçekleştirilen ortak yayında 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında 115.1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.
Malatya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11. gün: Can kaybı 36 binin üzerinde
06:31
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Başlıklar
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала