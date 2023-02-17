https://sputniknews.com.tr/20230217/pendikte-yol-verme-kavgasinda-bir-kisiyi-yaralayan-zanli-tutuklandi-1067147575.html

Pendik'te yol verme kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Pendik'te yol verme kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere Pendik'te hazırlanan yardımların yüklendiği TIR'ın yolu kapattığı iddiasıyla çıkan... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T01:24+0300

2023-02-17T01:24+0300

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türkiye

deprem

istanbul

pendik

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pendik'teki Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfının önünde dün yaşanan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.Yapılan incelemede, yardımseverlerin depremzedeler için cemevinde toplanan yardım malzemelerini TIR'a yükledikleri sırada oradan geçmek isteyen otomobil sürücüsü Ömer A'nın (24) yolun kapatıldığı gerekçesiyle ekiptekilerle tartıştığı ve sonrasında olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.Bir süre sonra geri dönen Ömer A'nın otomobilden inerek tartışmaya başladığı Murat E'nin bacağına ateş ettiği ve yaya olarak olay yerinden kaçtığı belirlendi.Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ömer A'yı olaydan kısa bir süre sonra Pendik'te yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer A, adliyeye sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.Şüpheli Ömer A, önceki ifadelerini tekrar ederek, olay günü arkadaşının arabasını aldığını, biraz ilerledikten sonra yolun kapalı olduğunu gördüğünü, karşıdaki şoför ile yol verme yüzünden tartıştığını ve ağız dalaşına girdiklerini söyledi.Araçtan indiğini anlatan şüpheli, "Kafam atınca üzerimdeki silahı çektim, mermiyi ağzına verdim. Şikayetçi, kalabalık grubun içindeydi. Çok üzerime geldi, 'delikanlıysan sık' gibi sözler söyledi" ifadelerini kullandı.Şüpheli, şikayetçinin üzerine gelmeye devam etmesi üzerine yere doğru bir el ateş ettiğini, kalabalığın üzerine gelmemesi için bunu yaptığını, herhangi bir kastının bulunmadığını ve pişman olduğu savunarak, serbest bırakılmayı talep etti.Hakimlik, şüpheli Ömer A'nın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

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