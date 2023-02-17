https://sputniknews.com.tr/20230217/bankalarin-bagis-ve-yardim-sinirlamasina-muafiyet-tanindi-1067146474.html

Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet tanındı

Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet tanındı

Olağanüstü Hal kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle bankaların... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T00:46+0300

2023-02-17T00:46+0300

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ohal

türkiye

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afad

banka

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Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tâbi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.NTV'nin haberine göre Kararnameyle bankaların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı. Bankalar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf olacak.

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