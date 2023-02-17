https://sputniknews.com.tr/20230217/bankalarin-bagis-ve-yardim-sinirlamasina-muafiyet-tanindi-1067146474.html
Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet tanındı
Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet tanındı
Olağanüstü Hal kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle bankaların... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T00:46+0300
2023-02-17T00:46+0300
2023-02-17T00:55+0300
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Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tâbi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.NTV'nin haberine göre Kararnameyle bankaların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı. Bankalar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf olacak.
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ohal, resmi gazete, afad, banka
ohal, resmi gazete, afad, banka
Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet tanındı
00:46 17.02.2023 (güncellendi: 00:55 17.02.2023) Abone ol
Olağanüstü Hal kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle bankaların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı. Bankalar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf olacak.
Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tâbi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
NTV'nin haberine göre Kararnameyle bankaların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı. Bankalar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf olacak.