Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230217/bankalarin-bagis-ve-yardim-sinirlamasina-muafiyet-tanindi-1067146474.html
Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet tanındı
Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet tanındı
Olağanüstü Hal kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle bankaların... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T00:46+0300
2023-02-17T00:55+0300
ohal
türkiye
resmi gazete
afad
banka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062677151_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_974bfa5e9248bea963fb611ffca397ec.jpg
Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tâbi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.NTV'nin haberine göre Kararnameyle bankaların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı. Bankalar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf olacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062677151_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_ed89e4f01df6dc3850f6dc978b89ec03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ohal, resmi gazete, afad, banka
ohal, resmi gazete, afad, banka

Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet tanındı

00:46 17.02.2023 (güncellendi: 00:55 17.02.2023)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Olağanüstü Hal kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle bankaların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı. Bankalar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf olacak.
Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tâbi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
NTV'nin haberine göre Kararnameyle bankaların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı. Bankalar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf olacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала