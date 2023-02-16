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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/canli-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-11-gun-can-kaybi-35-binin-uzerinde-1067099825.html
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11. gün: Can kaybı 35 binin üzerinde
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11. gün: Can kaybı 35 binin üzerinde
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma ve depremzedelere yardım faaliyeti sürüyor. Cumhurbaşkanı... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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kahramanmaraş, deprem, новый онлайн для белой редактуры
kahramanmaraş, deprem, новый онлайн для белой редактуры
Malatya - Sputnik Türkiye

CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11. gün: Can kaybı 35 binin üzerinde

06:31 16.02.2023 (güncellendi: 06:32 16.02.2023)
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma ve depremzedelere yardım faaliyeti sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan son duruma göre depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Depremler için yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla gerçekleştirilen ortak yayında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma ve depremzedelere yardım faaliyeti sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan son duruma göre depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI| Kahramanmaraş merkezli depremde yardım ve kurtarma faaliyeti sürüyor: Can kaybı 35 bini geçti
Dün, 16:56
Bölgeden gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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07:36 16.02.2023
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
'Türkiye Tek Yürek': Ortak yayında 115.1 milyar liralık bağış yapıldı, 9 milyon SMS gönderildi
06:54
07:32 16.02.2023
Adıyaman'da depremde çöken otelin sahibi ve oğlunun sağlık kontrolü yapıldı
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden ötürü Adıyaman’da çökerek onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan İsias Otel’in gözaltına alınan sahibi Ahmet Bozkurt ve oğlu Efe Bozkurt, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkez üslü depremde, Adıyaman’da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı.
Kuzey Kıbrıs'tan gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili otel sorumluları Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Bozkurt ve oğlu Efe Bozkurt sağlık kontrolü için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Buradaki sağlık kontrolünün ardından Ahmet Bozkurt ve Efe Bozkurt, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 4 şahsın da işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, Adıyaman Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma çerçevesinde şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan ihtimal diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.
06:38 16.02.2023
Meksika'nın depremlerin ardından başlatılan uluslararası kampanya kapsamında gönderdiği 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı.
Meksika'nın depremlerin ardından başlatılan uluslararası kampanya kapsamında gönderdiği 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı. - Sputnik Türkiye
© AA / Ömer Yıldız
06:32 16.02.2023
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı’nda, bir dijital panoda "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.
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