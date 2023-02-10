Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/rusyanin-kurdugu-sahra-hastanesi-8-saatte--100den-fazla-depremzedeyi-kabul-etti------1066846064.html
Rusya’nın Maraş’taki sahra hastanesi 8 saatte 100'den fazla depremzedeyi kabul etti
Rusya’nın Maraş’taki sahra hastanesi 8 saatte 100'den fazla depremzedeyi kabul etti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kahramanmaraş kentinde meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen yüzden fazla kişinin... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T15:51+0300
2023-02-10T16:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
kremlin
dmitriy peskov
deprem
sahra hastanesi
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Açıklamada, "16'sı çocuk 108 kişi tıbbi yardım almak için sahra hastanesine başvuruda bulundu" denildi, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekiplerinin sadece bir gün içinde 5 yaralı Türk vatandaşını enkaz altından çıkardığı bilgisi de paylaşıldı.Acil psikolojik destek hizmeti de veriliyorBununla birlikte hastanede psikologlar pek çok kişiye acil psikolojik destek de veriyor. Rus hastanesindeki psikologların, psikolojik durumlarını ‘normal düzeye getirmek için’ şimdiye dek 50 kişiye destek verdikleri kaydediliyor.Bunun yanında, Rus hastanesine çoğunlukla travmatolojik ve pediatrik sorunlar nedeniyle başvurulduğunu belirten Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, 24 saat hizmet veren hastanede 40’ı aşkın doktorun bulunduğunu ekledi.Pazartesi günü deprem bölgesine ulaşan, önceki gün de sahra hastanesi kuran Rus arama kurtarma ekipleri içinde hala sağ kişilerin olduğu sanılan hasarlı 15 binayı da inceliyor. Kremlin: Rusya, Türkiye'ye deprem konusunda yardım etmeyi sürdürecek Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Türkiye'ye depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında yardım etmeyi sürdüreceğini söyledi. Günlük basın toplantısında Rusya'nın Türkiye'deki yıkıcı depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında, arama çalışmalarında çok aktif şekilde yer aldığına dikkat çeken Peskov, "Bu çalışma devam edecek" dedi. Peskov, Türkiye'deki depremde ortaya çıkan can kayıpları nedeniyle Rusya'da yas ilan edilip edilmeyeceğine dair bir soru karşısında böyle bir uygulamanın olmadığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat başsağlığı dilediğini kaydetti. 'Suriye'ye mümkün olduğunca yardım sunmaya devam edeceğiz' Peskov'a Rusya'nın depremin vurduğu bir diğer ülke Suriye'ye yardımlarını genişletip genişletmeyeceği de soruldu. Rusya'nın Suriye'ye çeşitli kanallar üzerinden yardım sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini belirten Kremlin Sözcüsü, "Doğal olarak sürekli temas kuruluyor ve bu temaslar kapsamında Suriye hükümeti, kendi ihtiyaçları hakkında bilgi veriyor ve tüm bunlar hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Elbette mümkün olduğunca yardım sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230209/kahramanmarasta-kurulan-rusya-acil-durumlar-bakanliginin-sahra-hastanesi-hasta-kabulune-basladi-1066802917.html
https://sputniknews.com.tr/20230209/lavrov-rusya-depremden-sonra-turkiye-ve-suriyeye-yardim-eden-ilk-ulkelerden-biri---1066799095.html
https://sputniknews.com.tr/20230210/suriye-lideri-esad-deprem-bolgesinde-1066841629.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, deprem, sahra hastanesi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, deprem, sahra hastanesi

Rusya’nın Maraş’taki sahra hastanesi 8 saatte 100'den fazla depremzedeyi kabul etti

15:51 10.02.2023 (güncellendi: 16:02 10.02.2023)
© SputnikRusya’nın Kahramanmaraş’ta kurduğu sahra hastanesinde psikologların pek çok kişiye acil psikolojik destek verdikleri belirtildi. Rus hastanesindeki psikologların, psikolojik durumlarını ‘normal düzeye getirmek için’ şimdiye dek 50 kişiye destek verdikleri kaydediliyor.
Rusya’nın Kahramanmaraş’ta kurduğu sahra hastanesinde psikologların pek çok kişiye acil psikolojik destek verdikleri belirtildi. Rus hastanesindeki psikologların, psikolojik durumlarını ‘normal düzeye getirmek için’ şimdiye dek 50 kişiye destek verdikleri kaydediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© Sputnik
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kahramanmaraş kentinde meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen yüzden fazla kişinin bakanlığın kurduğu sahra hastanesine tıbbi yardım için başvuruda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "16'sı çocuk 108 kişi tıbbi yardım almak için sahra hastanesine başvuruda bulundu" denildi, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekiplerinin sadece bir gün içinde 5 yaralı Türk vatandaşını enkaz altından çıkardığı bilgisi de paylaşıldı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kahramanmaraş'ta kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın sahra hastanesi hasta kabulüne başladı
Dün, 16:17

Acil psikolojik destek hizmeti de veriliyor

Bununla birlikte hastanede psikologlar pek çok kişiye acil psikolojik destek de veriyor. Rus hastanesindeki psikologların, psikolojik durumlarını ‘normal düzeye getirmek için’ şimdiye dek 50 kişiye destek verdikleri kaydediliyor.
Bunun yanında, Rus hastanesine çoğunlukla travmatolojik ve pediatrik sorunlar nedeniyle başvurulduğunu belirten Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, 24 saat hizmet veren hastanede 40’ı aşkın doktorun bulunduğunu ekledi.
Pazartesi günü deprem bölgesine ulaşan, önceki gün de sahra hastanesi kuran Rus arama kurtarma ekipleri içinde hala sağ kişilerin olduğu sanılan hasarlı 15 binayı da inceliyor.

Kremlin: Rusya, Türkiye'ye deprem konusunda yardım etmeyi sürdürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Türkiye'ye depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında yardım etmeyi sürdüreceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında Rusya'nın Türkiye'deki yıkıcı depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında, arama çalışmalarında çok aktif şekilde yer aldığına dikkat çeken Peskov, "Bu çalışma devam edecek" dedi.
Peskov, Türkiye'deki depremde ortaya çıkan can kayıpları nedeniyle Rusya'da yas ilan edilip edilmeyeceğine dair bir soru karşısında böyle bir uygulamanın olmadığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat başsağlığı dilediğini kaydetti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Lavrov: Rusya depremden sonra Türkiye ve Suriye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri
Dün, 15:26

'Suriye'ye mümkün olduğunca yardım sunmaya devam edeceğiz'

Peskov'a Rusya'nın depremin vurduğu bir diğer ülke Suriye'ye yardımlarını genişletip genişletmeyeceği de soruldu. Rusya'nın Suriye'ye çeşitli kanallar üzerinden yardım sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini belirten Kremlin Sözcüsü, "Doğal olarak sürekli temas kuruluyor ve bu temaslar kapsamında Suriye hükümeti, kendi ihtiyaçları hakkında bilgi veriyor ve tüm bunlar hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Elbette mümkün olduğunca yardım sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem sonuçları havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Suriye lideri Esad deprem bölgesinde
13:54
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