https://sputniknews.com.tr/20230210/rusyanin-kurdugu-sahra-hastanesi-8-saatte--100den-fazla-depremzedeyi-kabul-etti------1066846064.html

Rusya’nın Maraş’taki sahra hastanesi 8 saatte 100'den fazla depremzedeyi kabul etti

Rusya’nın Maraş’taki sahra hastanesi 8 saatte 100'den fazla depremzedeyi kabul etti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kahramanmaraş kentinde meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen yüzden fazla kişinin... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T15:51+0300

2023-02-10T15:51+0300

2023-02-10T16:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

deprem

sahra hastanesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066847424_0:23:1186:690_1920x0_80_0_0_942afd9a6c41f7b77b33110f5d808aaa.jpg

Açıklamada, "16'sı çocuk 108 kişi tıbbi yardım almak için sahra hastanesine başvuruda bulundu" denildi, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekiplerinin sadece bir gün içinde 5 yaralı Türk vatandaşını enkaz altından çıkardığı bilgisi de paylaşıldı.Acil psikolojik destek hizmeti de veriliyorBununla birlikte hastanede psikologlar pek çok kişiye acil psikolojik destek de veriyor. Rus hastanesindeki psikologların, psikolojik durumlarını ‘normal düzeye getirmek için’ şimdiye dek 50 kişiye destek verdikleri kaydediliyor.Bunun yanında, Rus hastanesine çoğunlukla travmatolojik ve pediatrik sorunlar nedeniyle başvurulduğunu belirten Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, 24 saat hizmet veren hastanede 40’ı aşkın doktorun bulunduğunu ekledi.Pazartesi günü deprem bölgesine ulaşan, önceki gün de sahra hastanesi kuran Rus arama kurtarma ekipleri içinde hala sağ kişilerin olduğu sanılan hasarlı 15 binayı da inceliyor. Kremlin: Rusya, Türkiye'ye deprem konusunda yardım etmeyi sürdürecek Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Türkiye'ye depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında yardım etmeyi sürdüreceğini söyledi. Günlük basın toplantısında Rusya'nın Türkiye'deki yıkıcı depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında, arama çalışmalarında çok aktif şekilde yer aldığına dikkat çeken Peskov, "Bu çalışma devam edecek" dedi. Peskov, Türkiye'deki depremde ortaya çıkan can kayıpları nedeniyle Rusya'da yas ilan edilip edilmeyeceğine dair bir soru karşısında böyle bir uygulamanın olmadığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat başsağlığı dilediğini kaydetti. 'Suriye'ye mümkün olduğunca yardım sunmaya devam edeceğiz' Peskov'a Rusya'nın depremin vurduğu bir diğer ülke Suriye'ye yardımlarını genişletip genişletmeyeceği de soruldu. Rusya'nın Suriye'ye çeşitli kanallar üzerinden yardım sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini belirten Kremlin Sözcüsü, "Doğal olarak sürekli temas kuruluyor ve bu temaslar kapsamında Suriye hükümeti, kendi ihtiyaçları hakkında bilgi veriyor ve tüm bunlar hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Elbette mümkün olduğunca yardım sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230209/kahramanmarasta-kurulan-rusya-acil-durumlar-bakanliginin-sahra-hastanesi-hasta-kabulune-basladi-1066802917.html

https://sputniknews.com.tr/20230209/lavrov-rusya-depremden-sonra-turkiye-ve-suriyeye-yardim-eden-ilk-ulkelerden-biri---1066799095.html

https://sputniknews.com.tr/20230210/suriye-lideri-esad-deprem-bolgesinde-1066841629.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, deprem, sahra hastanesi