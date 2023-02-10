https://sputniknews.com.tr/20230210/suriye-lideri-esad-deprem-bolgesinde-1066841629.html

Suriye lideri Esad deprem bölgesinde

Suriye lideri Esad deprem bölgesinde

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin ikinci en büyük kenti Halep'te depremden etkilenen bölgelere ziyarette bulundu. 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T13:54+0300

2023-02-10T13:54+0300

2023-02-10T14:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

suriye

deprem

beşar esad

halep

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e ziyarette bulundu.Suriye liderliğinden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Esad, Halep'in el-Maşarıka semtindeki yaralılar ve kurbanlara yardım eden kurtarma ekiplerinin moloz ve enkazı kaldırmaya çalıştığı bir noktayı ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Esad ve eşi Esma Esad, Halep Üniversite Hastanesi'ndeki yaralıları da ziyaret etti.Can kayıpları 3 bin 384'e yükseldiBunun yanı sıra depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.Yerel kaynaklar, şimdiye dek en az 2 bin 37 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

suriye

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