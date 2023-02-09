https://sputniknews.com.tr/20230209/kahramanmarasta-kurulan-rusya-acil-durumlar-bakanliginin-sahra-hastanesi-hasta-kabulune-basladi-1066802917.html

Kahramanmaraş'ta kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın sahra hastanesi hasta kabulüne başladı

Kahramanmaraş'ta kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın sahra hastanesi hasta kabulüne başladı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uzmanları tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesi ilk hastalarını kabul etmeye başladı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T16:17+0300

2023-02-09T16:17+0300

2023-02-09T16:17+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

rusya

rusya acil durum bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta afet bölgesinde kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. 40'tan fazla doktor nitelikli tıbbi yardım sunuyor. Tedavi, cerrahi ve resüsitasyon üniteleri ilk hastalarını kabul ediyor. Hastane, 7/24 hizmet verecek" denildi.Hastanenin konut yoğun bölgede bulunduğunu ve bu nedenle ilk olarak en yakın binalardaki sakinlerin, yaşlıların ve çocuklu ailelerin hastaneye gittiğini belirten bakanlık, "En fazla morluk ve kesiklerin tedavisi için doktorların yardımına ihtiyaç duyuluyor. Bunlar, deprem sırasında meydana gelen başlıca yaralanmalardır. Sakinler, bu hizmet için Rus kurtarma ekiplerine çok minnettar. Bu zorlu ortamda, nitelikli tıbbi yardım almak çok zor. Önümüzdeki günlerde, komşu ilçelerden de olmak üzere çok sayıda başvuru beklenmekte olup Rusya Acil Durumlar Bakanlığı doktorları buna hazır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230209/lavrov-rusya-depremden-sonra-turkiye-ve-suriyeye-yardim-eden-ilk-ulkelerden-biri---1066799095.html

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