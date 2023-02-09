https://sputniknews.com.tr/20230209/kahramanmarasta-kurulan-rusya-acil-durumlar-bakanliginin-sahra-hastanesi-hasta-kabulune-basladi-1066802917.html
Kahramanmaraş'ta kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın sahra hastanesi hasta kabulüne başladı
Kahramanmaraş'ta kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın sahra hastanesi hasta kabulüne başladı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uzmanları tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesi ilk hastalarını kabul etmeye başladı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:17+0300
2023-02-09T16:17+0300
2023-02-09T16:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
rusya
rusya acil durum bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta afet bölgesinde kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. 40'tan fazla doktor nitelikli tıbbi yardım sunuyor. Tedavi, cerrahi ve resüsitasyon üniteleri ilk hastalarını kabul ediyor. Hastane, 7/24 hizmet verecek" denildi.Hastanenin konut yoğun bölgede bulunduğunu ve bu nedenle ilk olarak en yakın binalardaki sakinlerin, yaşlıların ve çocuklu ailelerin hastaneye gittiğini belirten bakanlık, "En fazla morluk ve kesiklerin tedavisi için doktorların yardımına ihtiyaç duyuluyor. Bunlar, deprem sırasında meydana gelen başlıca yaralanmalardır. Sakinler, bu hizmet için Rus kurtarma ekiplerine çok minnettar. Bu zorlu ortamda, nitelikli tıbbi yardım almak çok zor. Önümüzdeki günlerde, komşu ilçelerden de olmak üzere çok sayıda başvuru beklenmekte olup Rusya Acil Durumlar Bakanlığı doktorları buna hazır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230209/lavrov-rusya-depremden-sonra-turkiye-ve-suriyeye-yardim-eden-ilk-ulkelerden-biri---1066799095.html
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deprem, kahramanmaraş, rusya, rusya acil durum bakanlığı
deprem, kahramanmaraş, rusya, rusya acil durum bakanlığı
Kahramanmaraş'ta kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın sahra hastanesi hasta kabulüne başladı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uzmanları tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan sahra hastanesi ilk hastalarını kabul etmeye başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta afet bölgesinde kurulan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait sahra hastanesi tam kapasiteyle çalışmaya başladı. 40'tan fazla doktor nitelikli tıbbi yardım sunuyor. Tedavi, cerrahi ve resüsitasyon üniteleri ilk hastalarını kabul ediyor. Hastane, 7/24 hizmet verecek" denildi.
Hastanenin konut yoğun bölgede bulunduğunu ve bu nedenle ilk olarak en yakın binalardaki sakinlerin, yaşlıların ve çocuklu ailelerin hastaneye gittiğini belirten bakanlık, "En fazla morluk ve kesiklerin tedavisi için doktorların yardımına ihtiyaç duyuluyor. Bunlar, deprem sırasında meydana gelen başlıca yaralanmalardır. Sakinler, bu hizmet için Rus kurtarma ekiplerine çok minnettar. Bu zorlu ortamda, nitelikli tıbbi yardım almak çok zor. Önümüzdeki günlerde, komşu ilçelerden de olmak üzere çok sayıda başvuru beklenmekte olup Rusya Acil Durumlar Bakanlığı doktorları buna hazır" ifadelerini kullandı.