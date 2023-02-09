https://sputniknews.com.tr/20230209/lavrov-rusya-depremden-sonra-turkiye-ve-suriyeye-yardim-eden-ilk-ulkelerden-biri---1066799095.html

Lavrov: Rusya depremden sonra Türkiye ve Suriye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri

Lavrov: Rusya depremden sonra Türkiye ve Suriye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından yardım elini uzatan ilk ülkelerden birinin Rusya olduğunu belirtti. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T15:26+0300

2023-02-09T15:26+0300

2023-02-09T15:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

sergey lavrov

sudan

türkiye

deprem

rusya

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Başkent Hartum'da Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya, Türk ve Suriyeli meslektaşlarına en üst düzeyde başsağlığı dilemekle kalmadı, aynı zamanda Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel uçakları kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleriyle birlikte hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye gönderdi, gönderen ilk ülkelerden biri oldu" dedi. 'Batı, demokrasiye inanmıyor' Batılı ülkelerin demokrasiye inanmadığını belirten Lavrov, Batı'nın gelişmekte olan ülkeleri Rusya'yı kınamaları, Moskova'yla ilişkileri koparmaları gerektiği konusunda ikna etme girişimlerini eleştirdi. Lavrov, "Batı'nın bu tutumu tek bir şey ifade ediyor. Onlar, demokrasiye inanmıyor, tüm ülkelerin uluslararası arenada eşit olduğuna inanmıyor. Aksi halde gelişmekte olan ülkeleri rahat bırakırlardı ve onların kendi kaderini tayin etme, küresel meselelerde nasıl hareket edeceklerini belirleme hakkına saygı gösterirdi" ifadelerini kullandı. Lavrov, Batılı diplomatların Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri etkileme girişimlerinin ve bölgeye ziyaretlerinin söz konusu ilişkiler üzerinde hiçbir etki yaratmayacağına inandığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230209/kremlin-turk-halkiyla-birlikte-yas-tutuyoruz-1066795783.html

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