https://sputniknews.com.tr/20230209/lavrov-rusya-depremden-sonra-turkiye-ve-suriyeye-yardim-eden-ilk-ulkelerden-biri---1066799095.html
Lavrov: Rusya depremden sonra Türkiye ve Suriye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri
Lavrov: Rusya depremden sonra Türkiye ve Suriye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından yardım elini uzatan ilk ülkelerden birinin Rusya olduğunu belirtti. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:26+0300
2023-02-09T15:26+0300
2023-02-09T15:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
sergey lavrov
sudan
türkiye
deprem
rusya
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Başkent Hartum'da Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya, Türk ve Suriyeli meslektaşlarına en üst düzeyde başsağlığı dilemekle kalmadı, aynı zamanda Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel uçakları kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleriyle birlikte hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye gönderdi, gönderen ilk ülkelerden biri oldu" dedi. 'Batı, demokrasiye inanmıyor' Batılı ülkelerin demokrasiye inanmadığını belirten Lavrov, Batı'nın gelişmekte olan ülkeleri Rusya'yı kınamaları, Moskova'yla ilişkileri koparmaları gerektiği konusunda ikna etme girişimlerini eleştirdi. Lavrov, "Batı'nın bu tutumu tek bir şey ifade ediyor. Onlar, demokrasiye inanmıyor, tüm ülkelerin uluslararası arenada eşit olduğuna inanmıyor. Aksi halde gelişmekte olan ülkeleri rahat bırakırlardı ve onların kendi kaderini tayin etme, küresel meselelerde nasıl hareket edeceklerini belirleme hakkına saygı gösterirdi" ifadelerini kullandı. Lavrov, Batılı diplomatların Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri etkileme girişimlerinin ve bölgeye ziyaretlerinin söz konusu ilişkiler üzerinde hiçbir etki yaratmayacağına inandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230209/kremlin-turk-halkiyla-birlikte-yas-tutuyoruz-1066795783.html
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sergey lavrov, sudan, türkiye, deprem, rusya
Lavrov: Rusya depremden sonra Türkiye ve Suriye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri
15:26 09.02.2023 (güncellendi: 15:28 09.02.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından yardım elini uzatan ilk ülkelerden birinin Rusya olduğunu belirtti.
Başkent Hartum'da Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya, Türk ve Suriyeli meslektaşlarına en üst düzeyde başsağlığı dilemekle kalmadı, aynı zamanda Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel uçakları kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleriyle birlikte hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye gönderdi, gönderen ilk ülkelerden biri oldu" dedi.
'Batı, demokrasiye inanmıyor'
Batılı ülkelerin demokrasiye inanmadığını belirten Lavrov, Batı'nın gelişmekte olan ülkeleri Rusya'yı kınamaları, Moskova'yla ilişkileri koparmaları gerektiği konusunda ikna etme girişimlerini eleştirdi. Lavrov, "Batı'nın bu tutumu tek bir şey ifade ediyor. Onlar, demokrasiye inanmıyor, tüm ülkelerin uluslararası arenada eşit olduğuna inanmıyor. Aksi halde gelişmekte olan ülkeleri rahat bırakırlardı ve onların kendi kaderini tayin etme, küresel meselelerde nasıl hareket edeceklerini belirleme hakkına saygı gösterirdi" ifadelerini kullandı.
Lavrov, Batılı diplomatların Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri etkileme girişimlerinin ve bölgeye ziyaretlerinin söz konusu ilişkiler üzerinde hiçbir etki yaratmayacağına inandığını kaydetti.