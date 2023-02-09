Türkiye
SON DAKİKA | Memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/lavrov-rusya-depremden-sonra-turkiye-ve-suriyeye-yardim-eden-ilk-ulkelerden-biri---1066799095.html
Lavrov: Rusya depremden sonra Türkiye ve Suriye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri
Lavrov: Rusya depremden sonra Türkiye ve Suriye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından yardım elini uzatan ilk ülkelerden birinin Rusya olduğunu belirtti. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:26+0300
2023-02-09T15:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
sergey lavrov
sudan
türkiye
deprem
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066799297_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_b9bed21660358a4643b929c43b9c2f8b.jpg
Başkent Hartum'da Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya, Türk ve Suriyeli meslektaşlarına en üst düzeyde başsağlığı dilemekle kalmadı, aynı zamanda Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel uçakları kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleriyle birlikte hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye gönderdi, gönderen ilk ülkelerden biri oldu" dedi. 'Batı, demokrasiye inanmıyor' Batılı ülkelerin demokrasiye inanmadığını belirten Lavrov, Batı'nın gelişmekte olan ülkeleri Rusya'yı kınamaları, Moskova'yla ilişkileri koparmaları gerektiği konusunda ikna etme girişimlerini eleştirdi. Lavrov, "Batı'nın bu tutumu tek bir şey ifade ediyor. Onlar, demokrasiye inanmıyor, tüm ülkelerin uluslararası arenada eşit olduğuna inanmıyor. Aksi halde gelişmekte olan ülkeleri rahat bırakırlardı ve onların kendi kaderini tayin etme, küresel meselelerde nasıl hareket edeceklerini belirleme hakkına saygı gösterirdi" ifadelerini kullandı. Lavrov, Batılı diplomatların Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri etkileme girişimlerinin ve bölgeye ziyaretlerinin söz konusu ilişkiler üzerinde hiçbir etki yaratmayacağına inandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230209/kremlin-turk-halkiyla-birlikte-yas-tutuyoruz-1066795783.html
sudan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066799297_152:0:2761:1957_1920x0_80_0_0_044e6a567801cbacf9656496761d32b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, sudan, türkiye, deprem, rusya
sergey lavrov, sudan, türkiye, deprem, rusya

Lavrov: Rusya depremden sonra Türkiye ve Suriye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri

15:26 09.02.2023 (güncellendi: 15:28 09.02.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından yardım elini uzatan ilk ülkelerden birinin Rusya olduğunu belirtti.
Başkent Hartum'da Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya, Türk ve Suriyeli meslektaşlarına en üst düzeyde başsağlığı dilemekle kalmadı, aynı zamanda Acil Durumlar Bakanlığı'na ait özel uçakları kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleriyle birlikte hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye gönderdi, gönderen ilk ülkelerden biri oldu" dedi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kremlin: Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz
14:29

'Batı, demokrasiye inanmıyor'

Batılı ülkelerin demokrasiye inanmadığını belirten Lavrov, Batı'nın gelişmekte olan ülkeleri Rusya'yı kınamaları, Moskova'yla ilişkileri koparmaları gerektiği konusunda ikna etme girişimlerini eleştirdi. Lavrov, "Batı'nın bu tutumu tek bir şey ifade ediyor. Onlar, demokrasiye inanmıyor, tüm ülkelerin uluslararası arenada eşit olduğuna inanmıyor. Aksi halde gelişmekte olan ülkeleri rahat bırakırlardı ve onların kendi kaderini tayin etme, küresel meselelerde nasıl hareket edeceklerini belirleme hakkına saygı gösterirdi" ifadelerini kullandı.
Lavrov, Batılı diplomatların Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri etkileme girişimlerinin ve bölgeye ziyaretlerinin söz konusu ilişkiler üzerinde hiçbir etki yaratmayacağına inandığını kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала