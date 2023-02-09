Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/kremlin-turk-halkiyla-birlikte-yas-tutuyoruz-1066795783.html
Kremlin: Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz
Kremlin: Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye depremler nedeniyle gelecekte de yardıma hazır olduklarını belirterek, "Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T14:29+0300
2023-02-09T14:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
dmitriy peskov
rusya
deprem
türkiye
kremlin
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Peskov, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.Büyükelçi Mehmet Samsar'a başsağlığı dileğinde bulunan Peskov, Büyükelçilikte depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.Defteri imzalamasının ardından açıklama yapan Peskov, Türkiye ve Türk halkının yanında olduklarını söyledi. Peskov, "Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz. Türkiye, değerli ve önemli bir komşumuz. Tarih açısından birbirimize bağlıyız. Ortak tarihimiz var. Tarihimiz basit değil ancak her zaman en zor dönemlerde hep birlikteydik ve birbirimize yardımcı olmaya hazırdık" dedi.'Gücümüz yettiği kadar gelecekte de yardımcı olmaya hazırız'Depremlerde yaralananlara acil şifalar dileyen Peskov, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti'ne gücümüz yettiği kadar gelecekte de yardımcı olmaya hazırız. Türkiye'nin bu korkunç doğal afetin sonuçlarını en kısa sürede ortadan kaldırmak, yardıma ihtiyacı olan, mülksüz ve evsiz kalan herkese yardım etmek için büyük bir potansiyele ve iyi bir organizasyona sahip olduğundan hiç şüphemiz yok."Birçok ülkenin Türkiye'ye yardımcı olmak istediğine dikkati çeken Peskov, bunun 'birleştirici bir unsur' olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde başsağlığı dileğinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'ye gerekli desteğin sağlanması konusunda talimat verdiğini anımsatan Peskov, "Türkiye ile beraberiz. Tüm Türk halkının bu belanın üstesinden gelebilmesi için güç diliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/rus-be-200-tanker-ucaklari-iskenderun-limani-yakinindaki-yangini-sondurdu-1066766497.html
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dmitriy peskov, rusya, deprem, türkiye, kremlin
dmitriy peskov, rusya, deprem, türkiye, kremlin

Kremlin: Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz

14:29 09.02.2023
© AFP 2023 / RAMI AL SAYEDdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / RAMI AL SAYED
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye depremler nedeniyle gelecekte de yardıma hazır olduklarını belirterek, "Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz. Türkiye, değerli ve önemli bir komşumuz. Tarih açısından birbirimize bağlıyız" dedi.
Peskov, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Büyükelçi Mehmet Samsar'a başsağlığı dileğinde bulunan Peskov, Büyükelçilikte depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.
Defteri imzalamasının ardından açıklama yapan Peskov, Türkiye ve Türk halkının yanında olduklarını söyledi. Peskov, "Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz. Türkiye, değerli ve önemli bir komşumuz. Tarih açısından birbirimize bağlıyız. Ortak tarihimiz var. Tarihimiz basit değil ancak her zaman en zor dönemlerde hep birlikteydik ve birbirimize yardımcı olmaya hazırdık" dedi.

'Gücümüz yettiği kadar gelecekte de yardımcı olmaya hazırız'

Depremlerde yaralananlara acil şifalar dileyen Peskov, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti'ne gücümüz yettiği kadar gelecekte de yardımcı olmaya hazırız. Türkiye'nin bu korkunç doğal afetin sonuçlarını en kısa sürede ortadan kaldırmak, yardıma ihtiyacı olan, mülksüz ve evsiz kalan herkese yardım etmek için büyük bir potansiyele ve iyi bir organizasyona sahip olduğundan hiç şüphemiz yok."
Birçok ülkenin Türkiye'ye yardımcı olmak istediğine dikkati çeken Peskov, bunun 'birleştirici bir unsur' olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde başsağlığı dileğinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'ye gerekli desteğin sağlanması konusunda talimat verdiğini anımsatan Peskov, "Türkiye ile beraberiz. Tüm Türk halkının bu belanın üstesinden gelebilmesi için güç diliyoruz" ifadelerini kullandı.
İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Rus Be-200 tanker uçakları İskenderun Limanı yakınındaki yangını söndürdü
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