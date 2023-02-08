https://sputniknews.com.tr/20230208/rus-be-200-tanker-ucaklari-iskenderun-limani-yakinindaki-yangini-sondurdu-1066766497.html

Rus Be-200 tanker uçakları İskenderun Limanı yakınındaki yangını söndürdü

Rus Be-200 tanker uçakları İskenderun Limanı yakınındaki yangını söndürdü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus Be-200 tanker uçaklarının Yahaçi bölgesinde ve İskenderun Limanı’ndaki yangınları söndürdüklerini bildirdi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T23:15+0300

2023-02-08T23:15+0300

2023-02-08T23:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

iskenderun limanı

yangın

deprem

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Bakanlıktan yapılan açılamaya göre Be-200 tipi amfibi uçakları, Yahaçi bölgesinde ve İskenderun Limanı’ndaki yangınları söndürdü.Eski Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Yuriy Brajnikov, şimdiki yangını Ağustos 1999’da İzmit’teki Tüpraş tesisinde çıkan yangına benzeterek, o zamanlar meydana gelen büyük deprem sonrasında petrokimya tesisinin alev aldığını ve önemli miktarda ağır petrol rezervi bulunan tankların patlama tehlikesi olduğunu hatırlattı.O zamanki yangının ‘su darbesi’ ile alevleri baskılayan üç adet Rus İl-76 tanker uçağının yardımıyla söndürülebildiğine dikkat çeken Brajnikov, uçakları kullanma girişiminde bulunan Rus kurtarma ekipleri olduğunu vurguladı.Brajnikov, İskenderun Limanı’ndaki büyük yangının da tanker uçaklarından ‘su darbesi’ ile söndürülebileceğini ifade etti.

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iskenderun limanı, yangın, deprem