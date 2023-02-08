Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/rus-be-200-tanker-ucaklari-iskenderun-limani-yakinindaki-yangini-sondurdu-1066766497.html
Rus Be-200 tanker uçakları İskenderun Limanı yakınındaki yangını söndürdü
Rus Be-200 tanker uçakları İskenderun Limanı yakınındaki yangını söndürdü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus Be-200 tanker uçaklarının Yahaçi bölgesinde ve İskenderun Limanı’ndaki yangınları söndürdüklerini bildirdi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T23:15+0300
2023-02-08T23:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
iskenderun limanı
yangın
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066675062_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3bc0746075092428c683564bfefeccb.jpg
Bakanlıktan yapılan açılamaya göre Be-200 tipi amfibi uçakları, Yahaçi bölgesinde ve İskenderun Limanı’ndaki yangınları söndürdü.Eski Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Yuriy Brajnikov, şimdiki yangını Ağustos 1999’da İzmit’teki Tüpraş tesisinde çıkan yangına benzeterek, o zamanlar meydana gelen büyük deprem sonrasında petrokimya tesisinin alev aldığını ve önemli miktarda ağır petrol rezervi bulunan tankların patlama tehlikesi olduğunu hatırlattı.O zamanki yangının ‘su darbesi’ ile alevleri baskılayan üç adet Rus İl-76 tanker uçağının yardımıyla söndürülebildiğine dikkat çeken Brajnikov, uçakları kullanma girişiminde bulunan Rus kurtarma ekipleri olduğunu vurguladı.Brajnikov, İskenderun Limanı’ndaki büyük yangının da tanker uçaklarından ‘su darbesi’ ile söndürülebileceğini ifade etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066675062_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_3d9f5fe7ff1bcd6bf3361f17848ecf01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iskenderun limanı, yangın, deprem
iskenderun limanı, yangın, deprem

Rus Be-200 tanker uçakları İskenderun Limanı yakınındaki yangını söndürdü

23:15 08.02.2023
© AA / Sezgin Pancarİskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.
İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AA / Sezgin Pancar
Abone olTelegram
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus Be-200 tanker uçaklarının Yahaçi bölgesinde ve İskenderun Limanı’ndaki yangınları söndürdüklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açılamaya göre Be-200 tipi amfibi uçakları, Yahaçi bölgesinde ve İskenderun Limanı’ndaki yangınları söndürdü.
Eski Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Yuriy Brajnikov, şimdiki yangını Ağustos 1999’da İzmit’teki Tüpraş tesisinde çıkan yangına benzeterek, o zamanlar meydana gelen büyük deprem sonrasında petrokimya tesisinin alev aldığını ve önemli miktarda ağır petrol rezervi bulunan tankların patlama tehlikesi olduğunu hatırlattı.
O zamanki yangının ‘su darbesi’ ile alevleri baskılayan üç adet Rus İl-76 tanker uçağının yardımıyla söndürülebildiğine dikkat çeken Brajnikov, uçakları kullanma girişiminde bulunan Rus kurtarma ekipleri olduğunu vurguladı.
Brajnikov, İskenderun Limanı’ndaki büyük yangının da tanker uçaklarından ‘su darbesi’ ile söndürülebileceğini ifade etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала