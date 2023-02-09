https://sputniknews.com.tr/20230209/depremden-beri-turkiye-suriye-sinirindan-gecen-ilk-bm-yardimi-idlibe-ulasti-1066806352.html

Depremden beri Türkiye-Suriye sınırından geçen ilk BM yardımı İdlib'e ulaştı

Depremden beri Türkiye-Suriye sınırından geçen ilk BM yardımı İdlib'e ulaştı

Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek cihatçıların kontrolündeki İdlib'e ulaşan BM'nin 6 TIR'lık konvoyunun, aslında deprem yardımı olmadığı, deprem öncesi... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T17:23+0300

2023-02-09T17:23+0300

2023-02-09T17:23+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

suriye

idlib

birleşmiş milletler (bm)

yardım

insani yardım

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Suriye'de TSK ile ÖSO/SMO kontrolündeki bölge, Nusra/HTŞ'nin başını çektiği cihatçıların kontrolündeki İdlib bölgesi ve Suriye hükümetindeki bölgeyi vururken, 3500'den fazla kişinin ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına neden oldu. Depremin üzerinden 80 saat geçmişken, Birleşmiş Milletler’in (BM) 6 TIR’lık bir konvoyu, Türkiye üzerinden Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye'ye geçti. Cihatçıların kontrolündeki İdlib'e ulaşan konvoyun, aslında deprem yardımı olmadığı, deprem öncesi beklenen insani yardım olduğu bölgeden gelen haberlere yansıdı. Sputnik’e konuşan diplomatik kaynaklar, Suriye'deki depremzedelere ulaştırılacak insani yardımlar için Türk hava sahasından geçişlere izin verildiğini belirtti.Talep olması durumunda Türk hava sahasının Suriye'ye geçişlerde kullanılmasına izin verileceğini söyleyen diplomatik kaynaklar, bölgede yolların hasarlı olduğunu bu yüzden karadan ulaşmanın zor olduğunu aktardı.Cihatçıların kontrolündeki bölgelerden gelen haberlerde ise BM'nin ulaşan yardımlarının hijyenik malzemeler ve bebek bezinden ibaret olduğunu söyleyen kaynaklar, depremin ardından bölgenin gıda yardımı, tıbbi yardım, ilaç yardımı ve lojistik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek BM'yi eleştirdi. Cilvegözü'nün Suriye tarafındaki Babülhava Sınır Kapısı Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi Direktörü Mazen Alluş, Fransız haber ajansı AFP'ye "Bugün ilk BM konvoyu girdi. Bu bizim pazartesi günkü depremden önce beklediğimiz yardımdı. Bunu BM'nin ilk müdahalesi olarak değerlendirebiliriz, ama bize vaat ettikleri gibi halkımıza yardım için daha büyük konvoylarla devamı gelmeli" diye konuştu. ABD ve AB'nin 2011'den beri ağır yaptırımlar uyguladığı Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere ise Batılı ülkeler dışındaki ülkeler yardım ulaştırma çabasında. Şam hükümeti, ABD ve AB'ye yaptırımları kaldırması çağrısı yaparak BM üyesi tüm ülkelerin yardım göndermesini talep etmişti.

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suriye, idlib, birleşmiş milletler (bm), yardım, insani yardım