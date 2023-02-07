https://sputniknews.com.tr/20230207/depremin-vurdugu-suriyede-hukumetten-abd-ve-abye-cagri-yaptirimlari-kaldirip-yardim-ulastirin-1066706652.html

Depremin vurduğu Suriye'de hükümetten ABD ve AB'ye çağrı: Yaptırımları kaldırıp yardım ulaştırın

Depremin vurduğu Suriye'de hükümetten ABD ve AB'ye çağrı: Yaptırımları kaldırıp yardım ulaştırın

ABD ile müttefiklerinin ağır yaptırımları yüzünden yaşadığı güçlüklerin üzerine şimdi deprem yaralarını da sarması gereken Suriye hükümeti, Batılı ülkelere... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T17:02+0300

2023-02-07T17:02+0300

2023-02-07T18:26+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

suriye

batı

abd

ab

deprem

yaptırım

yardım

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük deprem silsilesinden Türkiye ile birlikte ağır yara alan Suriye'ye ABD'nin uyguladığı ve müttefiklerini de uymaya zorladığı yaptırımlar yüzünden uluslararası yardım yapılması önünde engeller devam ediyor. Ortadoğu'da az sayıda ülkeden Suriye'ye destek gelirken, Al Arabiya'nın haberine göre Şam hükümeti, Batılı ülkelere yaptırımları kaldırma ve yardım sağlama çağrısı yaptı.Bugün Suriye Kızılayı Başkanı Halid Habubati, 'tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırmaya' çağırdı.Suriye devlet televizyonunda yayımlanan bir basın toplantısı düzenleyen Habubati, “Bu depremden sonra yaptırımların kaldırılmasının zamanı artık geldi” dedi. "ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu'na (USAID) Suriye halkına yardım sağlama çağrısı yapıyorum" diye ekleyen Habubati, Suriye Kızılayı'nın 3 bin gönüllüyle birlikte çalıştığını aktardı.Dün de Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, "Suriye hükümeti insani yardım almak için gerekli tüm kolaylıkları sağlamaya hazır" açıklamasını yaptı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi tüm devletlere, bu örgütün sekretaryasına, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile diğer hükümet ve sivil toplum kuruluşlarına, depremin neden olduğu insani felaketi çözmek için Suriye’ye yardım etmeleri çağrısında bulundu. Çağrıda kurtarma çabaları, sağlık hizmetleri, barınma ve gıda konusunda yardım talep edildi. Şam'dan yükselen çağrılara koşut, Lübnan, dünya ülkelerine Suriye'ye deprem nedeniyle yapacakları yardım için Trablusşam Limanı'nı, Beyrut Limanı ile Havaalanı'nı vergi ve ücretleri kaldırarak açtığını, yardımların buralara indirilebileceğini duyurdu. Lübnan Hava Taşımacılığı Birliği'nin açıklamasında "Havacılık, nakliye ve hava kargo sektörlerindeki tüm sendikaları ve çalışanları adına, Beyrut Havalimanı üzerinden Suriye'ye giden yardım çalışmalarını günün her saati kolaylaştırmak için kendimizi gönüllü olarak konumlandırıyoruz" denildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan, Türkiye'ye 50 milyon, Suriye'ye 50 milyon dolarlık yardım açıkladı. BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Mektum da Suriye halkına 13.6 milyon dolarlık insani yardım emri verdi.BAE devlet medyasına göre 'insani yardım, Muhammed bin Raşid el Mektum Küresel Girişimleri aracılığıyla en çok zarar gören topluluklara karne paketleri şeklinde ulaştırılacak'.BAE'nin Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için 2'si Şam'a inecek 7 yardım uçuşu gönderdiği belirtildi.Rusya Devlet Başkanı, Umman Sultanı, Cezayir Devlet Başkanı, Bahreyn Kralı, Ürdün Kralı, Çin Devlet Başkanı, İran Cumhurbaşkanı, Belarus Devlet Başkanı, Filistin Yönetimi Başkanı, Irak Başbakanı ve Mısır Cumhurbaşkanı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a taziyelerini iletti. Rusya, Cezayir, BAE, Umman, Bahreyn, Ürdün, İran, Irak, Lübnan ve Mısır Suriye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.Suriye'de konuşlu Rusya ordusu, enkazı temizlemek ve hayatta kalanları aramak için 300 kişilik 10 birliği seferber etti ve insani yardım dağıtmak için noktalar kurdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan kurtarma ekipleri, Suriye'ye uçtu. Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, İran’dan 45 ton gıda, sağlık ve ilaç yardımını taşıyan uçağın, Irak'tan insani yardım taşıyan iki uçağın Şam Havalimanı’na, Cezayir’den 17 ton insani yardım ve arama kurtarma operasyonlarına katılmak üzere sivil savunma ekibi taşıyan bir uçağın Halep Uluslararası Havalimanı’na indiğini duyurdu. İran kamyonlarla da Halep şehrine yardım ulaştırdı. BM'nin Şam üzerinden işleyen yardım programları var. Ancak Beyaz Saray ve Avrupa Komisyonu'nun 'kendileri tarafından desteklenen insani yardım programlarının Suriye'deki yıkıma yanıt verdiği' açıklamasının, Şam hükümetinin kontrolündeki Suriye'nin çok büyük bölümüne yanıt verip vermediği meçhul. Suriye'de depremden etkilenen bölge kısmen Türkiye'nin, kısmen cihatçıların ve kısmen Suriye hükümetinin kontrolünde. Suriye Sağlık Bakanlığı, hükümetin kontrolündeki bölgelerde 800'ü aşkın ölü, 1400'ü aşkın yaralı açıkladı. Suriye'nin cihatçıların kontrolündeki İdlib bölgesi ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinden de en az 800 ölü, 2200'den fazla yaralı haberleri geldi.

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suriye, batı, abd, ab, deprem, yaptırım, yardım