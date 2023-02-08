https://sputniknews.com.tr/20230208/ummandan-turkiye-ve-suriyeye-hava-yardim-koridoru-1066735329.html
Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru
Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru
Umman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturduğunu duyurdu. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T11:29+0300
2023-02-08T11:29+0300
2023-02-08T11:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
umman
suriye
türkiye
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Umman'ın resmi haber ajansı ONA'ya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın talimatları doğrultusunda Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere insani yardım ve tıbbi malzemeler gönderilmeye başlandı.Deprem bölgelerine destek için oluşturulan hava yardım koridorundan Umman Sultanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait içinde arama kurtarma ekibinin de bulunduğu bir uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı.Haberde, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Umman'ın destek için harekete geçtiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/dunya-turkiye-icin-seferber-oldu-depremzedeler-icin-yardimlar-gelmeye-devam-ediyor-1066731949.html
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deprem, umman, suriye, türkiye
deprem, umman, suriye, türkiye
Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru
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Umman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturduğunu duyurdu.
Umman'ın resmi haber ajansı ONA'ya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın talimatları doğrultusunda Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere insani yardım ve tıbbi malzemeler gönderilmeye başlandı.
Deprem bölgelerine destek için oluşturulan hava yardım koridorundan Umman Sultanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait içinde arama kurtarma ekibinin de bulunduğu bir uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Haberde, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Umman'ın destek için harekete geçtiği vurgulandı.