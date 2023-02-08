Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/ummandan-turkiye-ve-suriyeye-hava-yardim-koridoru-1066735329.html
Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru
Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru
Umman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturduğunu duyurdu. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T11:29+0300
2023-02-08T11:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
umman
suriye
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066735139_0:72:1401:860_1920x0_80_0_0_55652155568e8105177b7afc55da4d70.jpg
Umman'ın resmi haber ajansı ONA'ya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın talimatları doğrultusunda Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere insani yardım ve tıbbi malzemeler gönderilmeye başlandı.Deprem bölgelerine destek için oluşturulan hava yardım koridorundan Umman Sultanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait içinde arama kurtarma ekibinin de bulunduğu bir uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı.Haberde, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Umman'ın destek için harekete geçtiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230208/dunya-turkiye-icin-seferber-oldu-depremzedeler-icin-yardimlar-gelmeye-devam-ediyor-1066731949.html
umman
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066735139_78:0:1321:932_1920x0_80_0_0_d4cddd03e896d4e3fa96cd748174af28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, umman, suriye, türkiye
deprem, umman, suriye, türkiye

Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru

11:29 08.02.2023
© AFP 2023deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Umman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturduğunu duyurdu.
Umman'ın resmi haber ajansı ONA'ya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın talimatları doğrultusunda Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere insani yardım ve tıbbi malzemeler gönderilmeye başlandı.
Deprem bölgelerine destek için oluşturulan hava yardım koridorundan Umman Sultanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait içinde arama kurtarma ekibinin de bulunduğu bir uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Haberde, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Umman'ın destek için harekete geçtiği vurgulandı.
Diyarbakır - deprem - enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Dünya Türkiye için seferber oldu: Depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor
09:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала