https://sputniknews.com.tr/20230208/ummandan-turkiye-ve-suriyeye-hava-yardim-koridoru-1066735329.html

Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru

Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru

Umman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturduğunu duyurdu. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T11:29+0300

2023-02-08T11:29+0300

2023-02-08T11:29+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

umman

suriye

türkiye

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Umman'ın resmi haber ajansı ONA'ya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın talimatları doğrultusunda Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere insani yardım ve tıbbi malzemeler gönderilmeye başlandı.Deprem bölgelerine destek için oluşturulan hava yardım koridorundan Umman Sultanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait içinde arama kurtarma ekibinin de bulunduğu bir uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı.Haberde, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Umman'ın destek için harekete geçtiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230208/dunya-turkiye-icin-seferber-oldu-depremzedeler-icin-yardimlar-gelmeye-devam-ediyor-1066731949.html

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