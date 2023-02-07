https://sputniknews.com.tr/20230207/suriyeye-rusya-iran-lubnan-irak-ve-bae-gibi-ulkeler-disinda-disinda-yardim-yok-1066768971.html

'Suriye'ye Rusya, İran, Lübnan, Irak ve BAE gibi ülkeler dışında yardım yok'

'Suriye'ye Rusya, İran, Lübnan, Irak ve BAE gibi ülkeler dışında yardım yok'

Özuğurlu’ya göre depremle felaketi katlanan Suriye’de sadece Rusya, İran, Lübnan, Irak ve BAE gibi ülkeler yardım eli uzattı. ABD ve Batı’nın halkın yönetime... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T23:47+0300

2023-02-07T23:47+0300

2023-02-09T01:47+0300

eksen

radyo

suriye

deprem

rusya

çin

iran

bae

yaptırım

deprem

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Türkiye’de Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin Suriye’nin kuzey bölgelerini de enkaza çevirmesiyle dikkatler ABD öncülüğündeki Batı’nın Suriye’ye uyguladığı ağır yaptırımlara çevrildi. Heyet Tahrür üş Şam (Suriye el Kaidesi) idaresindeki bölgeler dahil olmak üzere Halep, Lazkiye, Tarsus hattındaki can kaybı resmi olarak 1400’ten fazla ifade ediliyor. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu değerlendirmeleri var.Suriye ordusu eşliğinde Rusya askerleri de Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun talimatıyla arama-kurtarma çalışmaları ve insani yardımlar için seferber oldu. İran, Irak ve Lübnan’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin de de Suriyelilere yardım için kolları sıvadı.Suriye Dışişleri Bakanlığı ve Suriye Kızılayı uluslararası topluma ‘yaptırımları kaldırma’ çağrısında bulundu. Zaten yaptırımlarla beli bükülmüş Suriye halkı, ABD ve AB’nin jeopolitik hedeflerinin en büyük mağduru konumunda.ABD ve AB yaptırımlarını umursamayan Cezayir’den ve Hindistan’dan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım taşıyan bir uçak Suriye’ye iniş yaptı. Dünyadan ‘medeni’ Batı’ya artık bir ‘ekonomik teröre’ dönüşmüş yaptırımları kaldırma çağrıları yükseliyor.Gelişmeleri yıllarca Suriye'de yaşamış gazeteci yazar Musa Özuğurlu ile konuştuk.'Suriye felaket üstüne felaket yaşıyor'Musa Özuğurlu’ya göre felaket üzerine felaket yaşayan Suriye’de Batı halkın yönetime isyan etmesi için çabalıyor. Ancak Özuğurlu isyanın yönetime değil dünyanın ikiyüzlülüğüne yönelik olduğunu vurguladı. Özuğurlu Suriyelilerin yardım eli uzatan BAE dışında Arap dünyasına da öfkeli olduklarını dile getirdi:'Yönetim yanlısı kim varsa cezalandırılmak isteniyor'Suriye’den ve dünyadan yapılan çağrılara yanıt dahi verilmediğini belirten Özuğurlu Uluslararası Kızılhaç teşkilatının bile Suriye’ye yönelik ayrımcı tutumuna dikkat çekti. Özuğurlu, ‘Suriye’ye…’ diye sunulan yardımların sadece radikal İslamcı grupların kontrolündeki bölgelere yapıldığını vurguladı. Özuğurlu’ya göre yönetim yanlısı kim varsa cezalandırılmak isteniyor ve bu yolla rejim değişikliği ajandası yeniden uygulanmaya çalışılıyor ama hiçbirisi işe yaramıyor:'Rusya, İran, Lübnan, Irak ve BAE dışında yardım yok'Özuğurlu Suriye halkının yardımına en baş koşan ülkelerin Rusya, İran, Lübnan, Irak ve BAE olduğunu kaydetti:'Suriye halkının tamamen feda edildiğini görüyoruz'Özuğurlu Suriye halkının feda edildiğini belirtirken, Batı’da ‘Suriye halkı’ denildiğinde kullanılan terminolojinin iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı. Özuğurlu, burada yaşayan halkın bile değil savaşan silahlı grupların kast edildiğinin altını çizdi:

suriye

rusya

çin

iran

bae

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, suriye, deprem, rusya, çin, iran, bae, yaptırım, deprem