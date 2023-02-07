https://sputniknews.com.tr/20230207/bu-yuzyilin-en-yikici-depremleri-1066687592.html
Bu yüzyılın en yıkıcı depremleri
Bu yüzyılın en yıkıcı depremleri
Merkez üssü Kahramanmaraş olan korkunç deprem silsilesi, Türkiye ve Suriye'de çok büyük felakete yol açarken, bu yüzyıla damga vuran depremler içinden... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:29+0300
2023-02-07T12:29+0300
2023-02-07T13:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
endonezya
hint okyanusu
pasifik ateş çemberi
tsunami
fukuşima
fukuşima santrali
nükleer felaket
keşmir
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1) 2004: Hint Okyanusu dehşeti2000'lerin başında bir dizi yıkıcı deprem yaşandı. Yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’inin gerçekleştiği Pasifik ateş çemberi, Aralık 2004'te gelmiş geçmiş en büyük felaketlerden birini yarattı. Merkez üssü Endonezya'nın batı kıyısının açıkları olan 9.3 büyüklüğündeki deprem, kayıtlar tutulduğundan beri gerçekleşen en güçlü 3. deprem oldu. Depremin tetiklediği 30 metre yüksekliğinde dev tsunami, Hint Okyanusu kıyılarındaki toplulukları mahvedip 14 ülkede toplam 227 bin 898 kişiyi öldürdü. Kayıtlar tutulduğundan beri en ölümcül doğal afet olarak tarihe geçti. Devasa ölü sayısına ilaveten, Endonezya'nın Açe ve Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletleri gibi kıyı bölgelerinde altyapı tamamen yok oldu ve ekonomik faaliyetler sekteye uğradı. Deprem o kadar güçlüydü ki, Alaska kadar uzak bölge daha küçük sismik olayları bile tetikledi.2) 2010: Karayipler felaketi Ocak 2010'da Karayipler ada ülkesi Haiti'de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü, başkent Port-au-Prince'e sadece 25 km uzaklıktaki Leogane kasabası yakınlarında bulunan depremin neden olduğu 4.5 veya daha büyük en az 52 artçı şoklar yaklaşık 2 hafta sürdü.Haiti hükümetine göre yaklaşık 220 bin kişinin öldüğü afet yaklaşık 3 milyon insanı etkiledi. Yaklaşık 250 bin konut ve 30 bin ticari bina yıkılırken, Port-au-Prince ve diğer büyük şehirlerde büyük hasar meydana geldi.3) 2011: Çernobil'den beri en kötü nükleer felaket Mart 2011'de merkez üssü Japonya'nın yaklaşık 72 km doğusunda, Pasifik Okyanusu'nda olan 9.1 büyüklüğündeki denizaltı mega itici deprem, 21. yüzyılın en güçlü 2. depremi oldu. 1900'de modern kayıt tutma uygulamalarının kullanılmaya başlanmasından beri kaydedilen bu en büyük 4. deprem, 19 bin 700'den fazla insanın canını aldı ve yüz binlerce insanı evlerinden etti.Depremin tetiklediği tsunami, 1986'daki Çernobil'den bu yana en kötüsü olarak tanımlanan Fukuşima nükleer santralı felaketine yol açtı. Nükleer santralın üç reaktörünün erimesi, tesisin çevresindeki alanda radyoaktif su deşarjına neden oldu. Fukuşima'nın 20 km yarıçapındaki çevresinde yaşayanlar tahliye edildi. Dünya Bankası'na göre olayın tahmini ekonomik zararı 235 milyar doları buldu. Bu da Fukuşima'yı tarihin en maliyetli felaketi yaptı.4) 2008: Büyük Siçuan depremiÇin'in güneybatısında bir sanayi bölgesi olan Siçuan eyaletinde Mayıs 2008'de meydana gelen 8.0 büyüklüğündeki deprem, şimdiye kadar kaydedilen en fazla sayıda jeolojik tehlikeye neden oldu ki, bunlara yaklaşık 200 bin heyelan da dahil.Tayland ve Vietnam'da da bile hissedilen deprem, 80 binden fazla can alıp yaklaşık 5 milyon insanı evsiz bırakarak 1976'dan beri Çin'i vuran en ölümcül deprem oldu.5) 2005: Keşmir depremiHindistan ile Pakistan arasında bölünmüş ve savaş gerekçesi olan Keşmir'de Ekim 2005'te meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde, 86 bin kişi öldü ve bir o kadarı da yaralandı. Milyonlarca kişi evinden oldu. Keşmir depremi, Güney Asya'daki en ölümcül felaket olarak kayıtlara geçti.
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deprem, endonezya, hint okyanusu, pasifik ateş çemberi, tsunami, fukuşima, fukuşima santrali, nükleer felaket, keşmir, haiti, çin, siçuan, karayipler, hindistan, pakistan
deprem, endonezya, hint okyanusu, pasifik ateş çemberi, tsunami, fukuşima, fukuşima santrali, nükleer felaket, keşmir, haiti, çin, siçuan, karayipler, hindistan, pakistan
Bu yüzyılın en yıkıcı depremleri
12:29 07.02.2023 (güncellendi: 13:17 07.02.2023) Abone ol
Merkez üssü Kahramanmaraş olan korkunç deprem silsilesi, Türkiye ve Suriye'de çok büyük felakete yol açarken, bu yüzyıla damga vuran depremler içinden özellikle Hint Okyanusu ve Fukuşima geride küresel çapta kalıcı etkiler bıraktı.
1) 2004: Hint Okyanusu dehşeti
2000'lerin başında bir dizi yıkıcı deprem yaşandı. Yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’inin gerçekleştiği Pasifik ateş çemberi, Aralık 2004'te gelmiş geçmiş en büyük felaketlerden birini yarattı. Merkez üssü Endonezya'nın batı kıyısının açıkları olan 9.3 büyüklüğündeki deprem, kayıtlar tutulduğundan beri gerçekleşen en güçlü 3. deprem oldu.
Depremin tetiklediği 30 metre yüksekliğinde dev tsunami, Hint Okyanusu kıyılarındaki toplulukları mahvedip 14 ülkede toplam 227 bin 898 kişiyi öldürdü. Kayıtlar tutulduğundan beri en ölümcül doğal afet olarak tarihe geçti.
Devasa ölü sayısına ilaveten, Endonezya'nın Açe ve Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletleri gibi kıyı bölgelerinde altyapı tamamen yok oldu ve ekonomik faaliyetler sekteye uğradı. Deprem o kadar güçlüydü ki, Alaska kadar uzak bölge daha küçük sismik olayları bile tetikledi.
2) 2010: Karayipler felaketi
Ocak 2010'da Karayipler ada ülkesi Haiti'de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü, başkent Port-au-Prince'e sadece 25 km uzaklıktaki Leogane kasabası yakınlarında bulunan depremin neden olduğu 4.5 veya daha büyük en az 52 artçı şoklar yaklaşık 2 hafta sürdü.
Haiti hükümetine göre yaklaşık 220 bin kişinin öldüğü afet yaklaşık 3 milyon insanı etkiledi. Yaklaşık 250 bin konut ve 30 bin ticari bina yıkılırken, Port-au-Prince ve diğer büyük şehirlerde büyük hasar meydana geldi.
3) 2011: Çernobil'den beri en kötü nükleer felaket
Mart 2011'de merkez üssü Japonya'nın yaklaşık 72 km doğusunda, Pasifik Okyanusu'nda olan 9.1 büyüklüğündeki denizaltı mega itici deprem, 21. yüzyılın en güçlü 2. depremi oldu. 1900'de modern kayıt tutma uygulamalarının kullanılmaya başlanmasından beri kaydedilen bu en büyük 4. deprem, 19 bin 700'den fazla insanın canını aldı ve yüz binlerce insanı evlerinden etti.
Depremin tetiklediği tsunami, 1986'daki Çernobil'den bu yana en kötüsü olarak tanımlanan Fukuşima nükleer santralı felaketine yol açtı. Nükleer santralın üç reaktörünün erimesi, tesisin çevresindeki alanda radyoaktif su deşarjına neden oldu. Fukuşima'nın 20 km yarıçapındaki çevresinde yaşayanlar tahliye edildi.
Dünya Bankası'na göre olayın tahmini ekonomik zararı 235 milyar doları buldu. Bu da Fukuşima'yı tarihin en maliyetli felaketi yaptı.
4) 2008: Büyük Siçuan depremi
Çin'in güneybatısında bir sanayi bölgesi olan Siçuan eyaletinde Mayıs 2008'de meydana gelen 8.0 büyüklüğündeki deprem, şimdiye kadar kaydedilen en fazla sayıda jeolojik tehlikeye neden oldu ki, bunlara yaklaşık 200 bin heyelan da dahil.
Tayland ve Vietnam'da da bile hissedilen deprem, 80 binden fazla can alıp yaklaşık 5 milyon insanı evsiz bırakarak 1976'dan beri Çin'i vuran en ölümcül deprem oldu.
5) 2005: Keşmir depremi
Hindistan ile Pakistan arasında bölünmüş ve savaş gerekçesi olan Keşmir'de Ekim 2005'te meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde, 86 bin kişi öldü ve bir o kadarı da yaralandı. Milyonlarca kişi evinden oldu. Keşmir depremi, Güney Asya'daki en ölümcül felaket olarak kayıtlara geçti.