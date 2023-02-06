https://sputniknews.com.tr/20230206/danimarka-jeoloji-enstitusu-turkiyedeki-depremin-sarsintilari-gronlanda-kadar-ulasti--1066634867.html
Danimarka jeoloji enstitüsü: Türkiye'deki depremin sarsıntıları Grönland'a kadar ulaştı
Danimarka jeoloji enstitüsü: Türkiye'deki depremin sarsıntıları Grönland'a kadar ulaştı
06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T14:50+0300
2023-02-06T14:50+0300
2023-02-06T14:52+0300
danimarka
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MIA „Rosiya Segodnya“
danimarka
Danimarka jeoloji enstitüsü: Türkiye'deki depremin sarsıntıları Grönland'a kadar ulaştı
14:50 06.02.2023 (güncellendi: 14:52 06.02.2023) Abone ol