https://sputniknews.com.tr/20230207/italyan-deprem-uzmani-degerlendirdi-turkiye-3-metre-hareket-etti-1066677247.html

İtalyan deprem uzmanı değerlendirdi: 'Türkiye 3 metre hareket etti'

İtalyan deprem uzmanı değerlendirdi: 'Türkiye 3 metre hareket etti'

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik depremin ardından "Bu gece Arap fay hattı... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T09:08+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

türkiye

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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün (INGV) başkanı Carlo Doglioni, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depreme dair yorum yaptı.Corriere della Sera’ya konuşan Doglioni, “Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor” dedi.Hareketliliğin 3 metreden de fazla olabileceğini dile getiren Doglioni, “Bu çok büyük bir hareket” diye konuştu.Doglioni, “Burası oldukça hareketli bir alan ve Akdeniz’deki en tehlikeli bölgelerden biri. Geçen yüzyıllarda buralarda çok şiddetli depremler meydana geldi” diyerek “Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html

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