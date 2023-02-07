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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/italyan-deprem-uzmani-degerlendirdi-turkiye-3-metre-hareket-etti-1066677247.html
İtalyan deprem uzmanı değerlendirdi: 'Türkiye 3 metre hareket etti'
İtalyan deprem uzmanı değerlendirdi: 'Türkiye 3 metre hareket etti'
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik depremin ardından "Bu gece Arap fay hattı... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T09:08+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
türkiye
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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün (INGV) başkanı Carlo Doglioni, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depreme dair yorum yaptı.Corriere della Sera’ya konuşan Doglioni, “Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor” dedi.Hareketliliğin 3 metreden de fazla olabileceğini dile getiren Doglioni, “Bu çok büyük bir hareket” diye konuştu.Doglioni, “Burası oldukça hareketli bir alan ve Akdeniz’deki en tehlikeli bölgelerden biri. Geçen yüzyıllarda buralarda çok şiddetli depremler meydana geldi” diyerek “Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html
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deprem, kahramanmaraş, türkiye
deprem, kahramanmaraş, türkiye

İtalyan deprem uzmanı değerlendirdi: 'Türkiye 3 metre hareket etti'

09:08 07.02.2023
© Sputnik / Sertac KayarAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik depremin ardından "Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün (INGV) başkanı Carlo Doglioni, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depreme dair yorum yaptı.
Corriere della Sera’ya konuşan Doglioni, “Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor” dedi.
Hareketliliğin 3 metreden de fazla olabileceğini dile getiren Doglioni, “Bu çok büyük bir hareket” diye konuştu.
Doglioni, “Burası oldukça hareketli bir alan ve Akdeniz’deki en tehlikeli bölgelerden biri. Geçen yüzyıllarda buralarda çok şiddetli depremler meydana geldi” diyerek “Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 22 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün | Enkaz başında umutlu bekleyiş sürüyor
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