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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html
Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün | Enkaz başında umutlu bekleyiş sürüyor
Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün | Enkaz başında umutlu bekleyiş sürüyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T06:46+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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deprem, новый онлайн для белой редактуры
deprem, новый онлайн для белой редактуры
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 22 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. - Sputnik Türkiye

Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün | Enkaz başında umutlu bekleyiş sürüyor

06:46 07.02.2023
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 316 olduğunu, enkazdan 7 bin 340 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.
Bölgeden son gelişmeler Sputnik’in canlı anlatımında:
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07:40 07.02.2023
Meksika, Türkiye'ye 145 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi
Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.
Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo, havaalanındaki açıklamasında, "Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye'ye varmayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.
07:37 07.02.2023
Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki binalarda arama kurtarma çalışmaları devam etti.
Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.
Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı.
Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
07:18 07.02.2023
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06.13'te, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 8.13 kilometre derinlikte meydana geldi.
07:12 07.02.2023
Depremin 24. saatinde enkazdan kurtarıldı, eşi ve 1.5 yaşındaki kızının cesedine ulaşıldı
Osmaniye'deki Metin Tamer Sitesinde enkaza dönen yapıda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı. AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından Deniz Kaya kurtarıldı.
Depremin 24. saatinde kurtarılan Deniz Kaya adeta umut oldu. Enkazdan çıkarılan Deniz Kaya, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak aynı enkazda bulunan eşi Burak Kaya ve 1,5 yaşındaki kız çocukları olan Ekin Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Deniz'in kurtuluşu herkesi sevindirirken, ailenin diğer üyelerinden gelen haber üzüntüye neden oldu. Deniz Kaya'nın ardından Ekin'in cansız bedenine ulaşan ekiplerin ağlayarak birbirilerine sarıldığı anlar kameralara yansıdı.
07:05 07.02.2023
26 saat sonra gelen mutluluk: 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
07:00 07.02.2023
İstanbul'dan deprem bölgesine 12 bin 752 personel sevk edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul’umuzdan 73 uçak ile 12 bin 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız." bilgisini paylaştı.
06:55 07.02.2023
İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor
İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. - Sputnik Türkiye
© AA / Sezgin Pancar
06:47 07.02.2023
Osmaniye'de yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı
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