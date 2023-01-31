https://sputniknews.com.tr/20230131/meksika-sinirindan-abdye-kacak-sokulan-mallar-arasinda-yumurta-patlamasi--1066399616.html

Meksika sınırından ABD'ye kaçak sokulan mallarda yumurta patlaması

Meksika sınırından ABD'ye kaçak sokulan mallarda yumurta patlaması

Yasadışı işlerle meşhur ABD-Meksika sınırında son dönemde kaçak yumurta furyası yaşanıyor. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T16:03+0300

2023-01-31T16:03+0300

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dünya

abd

meksika

yumurta

kuş gribi

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ABD'nin Gümrük ve Sınır Koruma ajanları, Kaliforniya'dan Teksas'a dek Meksika sınırındaki kaçakçılık faaliyetlerine müdahalelerinde şaşırtıcı bir kaçak malla karşılaşıyor: Yumurta.Federal kuruluştan yapılan açıklamaya göre ajanlar, 1 Kasım ile 17 Ocak arasında Meksika'dan ABD'ye yumurta getirmeye çalışan kişilerle 2002 kez muhatap oldu.Geçen yılın aynı 11 haftalık döneminde bu türden yaklaşık 460 vaka yaşanmıştı.5 kat artışın, kuş gribi salgını nedeniyle ABD'de yumurta fiyatlarının fırlamasından kaynaklandığı sanılıyor. Gümrük ve Sınır Koruma Sözcüsü Roger Maier, ABD'ye fiyatların önemli ölçüde daha ucuz olduğu Meksika'dan yumurta getirmeye çalışan insanlarda artış olduğunu fark ettiklerini belirtti. San Diego, Tucson, Laredo ve El Paso'daki ajanların bildirdiği 2002 vakanın el konulan toplam yumurta sayısını yansıtmadığı kaydedildi.En büyük artış, yakalamaların yüzde 368 artışla 230'dan 1077'ye çıktığı San Diego'da yaşandı.Maier, bu vakaların hepsinin illa kaçakçılık faaliyeti olmadığını, ajanların yumurtalarla seyahat eden insanlarla daha fazla karşılaşması anlamına geldiğini söyledi. ABD sınırlarında yumurta 2012'den beri kaçak ürün sayılıyor. Kuş gribi bulaştırması nedeniyle sınır taşımacılığında yasaklı ürün olan yumurtayı sınırdan geçirmeye çalışanların çoğu, bunun yasadışı bir eylem olduğunun farkında değil.San Diego ve El Paso'daki Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri, Meksika'dan ABD'ye pişmemiş yumurta getirilmesine izin verilmediğini hatırlatmak için geçen hafta Twitter'da uyarılar yayımladı.Kuruluşun duyurularında yer verdiği Meksika'dan getirilen yumurta ve çiğ kümes hayvanı eti dahil olmak üzere yasaklanmış gıda maddelerinin hacminde 'büyük artış', ABD'deki yumurta fiyatlarındaki keskin artışla örtüştü. ABD'nin Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, bir düzine büyük A Sınıfı yumurtanın ortalama fiyatı, geçen yıl ocak ile aralık ayları arasında 1.92 dolardan 4.25 dolara yükseldi.Meksika hükümeti verilerine göre geçen hafta Meksika'daki marketlerde bir düzineden fazla jumbo yumurta içeren bir kilogram yumurtanın toptan satış fiyatı 30-51 peso, yani 1.59-2.71 dolar arasındaydı.ABD Tarım Bakanlığına göre genelde tavuklar arasında ölümle sonuçlanan kuş gribi, ticari işletmelerde ve evlerin bahçelerinde yetiştirilen 58 milyondan fazla tavuğu etkiledi. 2022'nin sonunda hastalıktan ölen veya virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edilen yumurtlayan tavuk sayısı 43 milyonu geçti. Gümrük ve Sınır Koruma, insanların sınırdan tarım ürünleri geçirmesinin engellenmesinin, diğer ülkelerden hastalık bulaşması ve yayılmasını önlemek açısından önem taşıdığını vurguladı. ABD'ye giriş yapan kişilerin araç ve bagajlarında et, meyve, sebze, hayvan ve tohum gibi mallar olup olmadığını yetkililere beyan etmeleri gerekiyor. Sınır görevlileri bu tür malları bulursa ve bunlar beyan edilmemişse, araçtakiler 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılabilir. Ürünlerin ticari kullanım amaçlı olduğu tespit edilirse para cezaları daha yükselebilir. Olası cezalardan kaçınabilmeleri için yolculuk edenleri izin verildiğini sansalar bile gıda ve tarım ürünlerini beyan etmeye çağıran Maier, sınırı yumurta ile geçtiklerini beyan eden kişilerin ürünleri bırakarak herhangi ir cezadan kurtulabileceğini, daha sonra yumurtaların Gümrük ve Sınır Muhafaza tarım uzmanları tarafından toplanıp imha edileceğini belirtti. Son bir haftadaki denetimlerde beyan edilmemiş yumurta bulunan vaka sayısının çok az olduğunu ve bu kişilere 300 dolar ceza kesildiğini, suçu tekrarlayanlar veya ticari satış için yumurta getirenler için para cezalarının daha yüksek olacağını sözlerine ekledi.

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