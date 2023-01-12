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https://sputniknews.com.tr/20230112/yeni-bitcoin-yumurta-fiyatlarindaki-artis-twitterin-gundeminde-1065678217.html
'Yeni Bitcoin': ABD'de yumurta fiyatlarında yaşanan artış Twitter'ın gündeminde
'Yeni Bitcoin': ABD'de yumurta fiyatlarında yaşanan artış Twitter'ın gündeminde
Twitter kullanıcıları, yumurta fiyatlarında yaşanan artışlara tepki gösterdi. Yumurtayı 'lüks ürün' olarak nitelendiren kullanıcılar, 'yeni Bitcoin'... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T15:45+0300
2023-01-12T15:48+0300
yaşam
abd
yumurta
twitter
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Batı ülkelerinde enerji maliyetlerinde yaşanan artış bazı temel gıda maddelerinin fiyatlarının hissedilir düzeyde artmasına neden oldu.Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar, son olarak yumurtayı gündemine aldı.'Hiç aklıma gelmemişti'Muhafazakar yorumcu Mike Cernovich, yaptığı paylaşımda "YUMURTA'nın lüks bir ürün haline geleceği hiç aklıma gelmemişti" dedi.CBS News'in haberine göre yumurta fiyatları, ABD'nin bazı bölgelerinde üç katına çıktı.Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre karton başına fiyatlar kasım ayında yüzde 49.1 oranında yükseldi.Amerikalı karma dövüşçü Jake Shields, "Whole Foods'ta yumurta 11.49 dolar" diye tweet attı.Paylaşılan fotoğraflar, çeşitli marketlerde dolapların boş olduğunu ve yumurtaların 'tamamen tükendiğini' gösteriyor.Öte yandan finans şirketi Grit Capital'ın CEO'su Genevieve Roch-Decter, yumurtaların artık 'yeni Bitcoin' olduğunu söyleyerek, ürünün ortalama fiyatının hızla artış yaşadığını gösteren bir grafik paylaştı.Yazar Emily Hoeven ise, rafların boş olasını, Kovid-19 salgının ilk günlerinde marketlerde mağazalarda tuvalet kağıdının tükenmesine benzeterek, "Görünüşe göre yumurtalar yeni tuvalet kağıdı" ifadelerini kullandı.'Nasıl bütün tavuktan daha pahalı olabilir?'Yazar Michael Harriot ise, "Yumurtalar nasıl bütün tavuktan daha pahalı olabilir?" yorumunu yaptı.ABD Tarım Bakanlığı'na göre fiyat artışının önde gelen sebeplerinden biri, geçen yıl 50 milyondan fazla kanatlı hayvanın ölmesine neden olan kuş gribinin üretimi baltalaması.Bunun yanı sıra rap müzisyeni Cardi B, bu ayın başlarında bakkaliye fiyatlarında yaşanan artışı eleştirerek durumu 'gülünç' olarak nitelendirdi.Müzisyen, "Marul birkaç ay önce 2 dolardı ve şimdi 7 dolar gibi, tabii ki bir şey söyleyeceğim. Çünkü bu çılgınca, orta sınıfların veya mahallelilerin ne düşündüğünü ancak hayal edebilirim" paylaşımını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyon-bircok-ulkede-yuksek-buyume-kuresel-olarak-yavasliyor-1062327982.html
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abd, yumurta, twitter , enflasyon
abd, yumurta, twitter , enflasyon

'Yeni Bitcoin': ABD'de yumurta fiyatlarında yaşanan artış Twitter'ın gündeminde

15:45 12.01.2023 (güncellendi: 15:48 12.01.2023)
© Pixabayyumurta, süt, ekmek
yumurta, süt, ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Pixabay
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Twitter kullanıcıları, yumurta fiyatlarında yaşanan artışlara tepki gösterdi. Yumurtayı 'lüks ürün' olarak nitelendiren kullanıcılar, 'yeni Bitcoin' yakıştırmasını yaptı.
Batı ülkelerinde enerji maliyetlerinde yaşanan artış bazı temel gıda maddelerinin fiyatlarının hissedilir düzeyde artmasına neden oldu.
Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar, son olarak yumurtayı gündemine aldı.

'Hiç aklıma gelmemişti'

Muhafazakar yorumcu Mike Cernovich, yaptığı paylaşımda "YUMURTA'nın lüks bir ürün haline geleceği hiç aklıma gelmemişti" dedi.
CBS News'in haberine göre yumurta fiyatları, ABD'nin bazı bölgelerinde üç katına çıktı.
Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre karton başına fiyatlar kasım ayında yüzde 49.1 oranında yükseldi.
Amerikalı karma dövüşçü Jake Shields, "Whole Foods'ta yumurta 11.49 dolar" diye tweet attı.
Paylaşılan fotoğraflar, çeşitli marketlerde dolapların boş olduğunu ve yumurtaların 'tamamen tükendiğini' gösteriyor.
Öte yandan finans şirketi Grit Capital'ın CEO'su Genevieve Roch-Decter, yumurtaların artık 'yeni Bitcoin' olduğunu söyleyerek, ürünün ortalama fiyatının hızla artış yaşadığını gösteren bir grafik paylaştı.
Yazar Emily Hoeven ise, rafların boş olasını, Kovid-19 salgının ilk günlerinde marketlerde mağazalarda tuvalet kağıdının tükenmesine benzeterek, "Görünüşe göre yumurtalar yeni tuvalet kağıdı" ifadelerini kullandı.

'Nasıl bütün tavuktan daha pahalı olabilir?'

Yazar Michael Harriot ise, "Yumurtalar nasıl bütün tavuktan daha pahalı olabilir?" yorumunu yaptı.
ABD Tarım Bakanlığı'na göre fiyat artışının önde gelen sebeplerinden biri, geçen yıl 50 milyondan fazla kanatlı hayvanın ölmesine neden olan kuş gribinin üretimi baltalaması.
Bunun yanı sıra rap müzisyeni Cardi B, bu ayın başlarında bakkaliye fiyatlarında yaşanan artışı eleştirerek durumu 'gülünç' olarak nitelendirdi.
Müzisyen, "Marul birkaç ay önce 2 dolardı ve şimdi 7 dolar gibi, tabii ki bir şey söyleyeceğim. Çünkü bu çılgınca, orta sınıfların veya mahallelilerin ne düşündüğünü ancak hayal edebilirim" paylaşımını yaptı.
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