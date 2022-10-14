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ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun birçok ülkede yüksek olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını belirtti. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T23:51+0300
2022-10-14T23:51+0300
ekonomi
janet yellen
abd
enflasyon
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Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Küresel ekonominin çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu anlatan Yellen, bu zorlukların çoğunun Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş ve Kovid-19 salgınından kaynaklandığını söyledi.Yellen, "Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor. Ayrıca finansal piyasalarda dalgalanmalar, sermaye akışları ve güçlü hareketler görüyoruz" dedi.'Parasal sıkılaşmanın etkilerine dikkat ediyoruz'Bu 'ters rüzgarlarla' mücadele etmek için hem ABD'de hem de küresel olarak güçlü adımlar attıklarını vurgulayan Yellen, ABD'de ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.Enflasyon konusunda fiyat artışlarını kontrol altına almak için daha yapacak çok işleri olduğunu yineleyen Yellen, bazı öncü göstergelerin umut verici işaretler verdiğini kaydetti.Yellen, her ülkenin kendine özgü zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak enflasyonla mücadele, enerji kaynaklarını güvence altına alma ve diğer ekonomik baskıları ele alma konusunda kararlı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.Janet Yellen, parasal sıkılaşmanın etkilerine de çok dikkat ettiklerini aktardı.Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasında fiyat sınırı henüz belirlenmediYellen, Rusya'nın finansal durumunu derinden zayıflattıklarını iddia etti. Enerji maliyetleri ve arzının ise özellikle Avrupa'dan yetkililerle olan ikili görüşmelerinde kilit konular arasında yer aldığını belirten Yellen, Ukrayna krizinin dünya çapında enerji fiyatlarını keskin şekilde yükselttiğini kaydetti.Yellen, Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasına da değinerek, söz konusu uygulamanın küresel enerji fiyatlarının dengelenmesine yardımcı olacağını belirtti.Rus petrolünün alıcılarının bir fiyat sınırına tabi olacağına dikkati çeken Yellen, söz konusu tavan fiyat sınırına ilişkin henüz karar alınmadığını kaydetti.Yellen, varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın düşünüldüğüne dair iddiaların sorulması üzerine böyle bir fiyat seviyesinin değerlendirildiğini söylemediğini bildirdi.Janet Yellen, söz konusu uygulamada tavan fiyatın koalisyondaki diğer ülkelerle belirli kriterler doğrultusunda belirleneceğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/imf-baskani-georgieva-maliye-politikasi-para-politikasini-baltalamamali-1062293327.html
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janet yellen, abd, enflasyon
janet yellen, abd, enflasyon

ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor

23:51 14.10.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONJanet Yellen
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun birçok ülkede yüksek olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını belirtti.
Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Küresel ekonominin çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu anlatan Yellen, bu zorlukların çoğunun Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş ve Kovid-19 salgınından kaynaklandığını söyledi.
Yellen, "Enflasyon birçok ülkede yüksek, büyüme küresel olarak yavaşlıyor. Ayrıca finansal piyasalarda dalgalanmalar, sermaye akışları ve güçlü hareketler görüyoruz" dedi.

'Parasal sıkılaşmanın etkilerine dikkat ediyoruz'

Bu 'ters rüzgarlarla' mücadele etmek için hem ABD'de hem de küresel olarak güçlü adımlar attıklarını vurgulayan Yellen, ABD'de ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.
Enflasyon konusunda fiyat artışlarını kontrol altına almak için daha yapacak çok işleri olduğunu yineleyen Yellen, bazı öncü göstergelerin umut verici işaretler verdiğini kaydetti.
Yellen, her ülkenin kendine özgü zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak enflasyonla mücadele, enerji kaynaklarını güvence altına alma ve diğer ekonomik baskıları ele alma konusunda kararlı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.
Janet Yellen, parasal sıkılaşmanın etkilerine de çok dikkat ettiklerini aktardı.

Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasında fiyat sınırı henüz belirlenmedi

Yellen, Rusya'nın finansal durumunu derinden zayıflattıklarını iddia etti. Enerji maliyetleri ve arzının ise özellikle Avrupa'dan yetkililerle olan ikili görüşmelerinde kilit konular arasında yer aldığını belirten Yellen, Ukrayna krizinin dünya çapında enerji fiyatlarını keskin şekilde yükselttiğini kaydetti.
Yellen, Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasına da değinerek, söz konusu uygulamanın küresel enerji fiyatlarının dengelenmesine yardımcı olacağını belirtti.
Rus petrolünün alıcılarının bir fiyat sınırına tabi olacağına dikkati çeken Yellen, söz konusu tavan fiyat sınırına ilişkin henüz karar alınmadığını kaydetti.
Yellen, varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın düşünüldüğüne dair iddiaların sorulması üzerine böyle bir fiyat seviyesinin değerlendirildiğini söylemediğini bildirdi.
Janet Yellen, söz konusu uygulamada tavan fiyatın koalisyondaki diğer ülkelerle belirli kriterler doğrultusunda belirleneceğini aktardı.
Kristalina Georgieva - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
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IMF Başkanı Georgieva: Maliye politikası para politikasını baltalamamalı
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