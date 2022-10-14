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https://sputniknews.com.tr/20221014/imf-baskani-georgieva-maliye-politikasi-para-politikasini-baltalamamali-1062293327.html
IMF Başkanı Georgieva: Maliye politikası para politikasını baltalamamalı
IMF Başkanı Georgieva: Maliye politikası para politikasını baltalamamalı
IMF Başkanı Georgieva, İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng ve BoE Başkanı Bailey ile politika tutarlılığının önemini görüştüklerini belirterek, "Sadece... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T03:36+0300
2022-10-14T04:36+0300
ekonomi
imf
uluslararası para fonu (imf)
kristalina georgieva
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile politika tutarlılığının önemini görüştüklerini belirterek, "Sadece İngiltere'ye değil herkese mesajımız; maliye politikası para politikasını baltalamamalı" dedi.Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gelecek yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2.7'ye düşürdüklerini anımsatan Georgieva, birçok ekonomide resesyon risklerinin arttığını yineledi.Georgieva, büyümenin pozitif olması halinde bile yükselen fiyatlar ve azalan gelirler nedeniyle bunun bir durgunluk gibi hissedileceğini aktardı.'Belirsizlik son derece yüksek olmaya devam ediyor'IMF Başkanı Georgieva, "Finansal istikrara yönelik riskler artıyor ve belirsizlik son derece yüksek olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.Küresel politika gündemlerine değinen ve politika yapıcılara birlikte hareket etme çağrısında bulunan Georgieva, ilk olarak enflasyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.Georgieva, merkez bankalarının kararlı adımlar atmasının önemine işaret ederek, bankaların ellerinden geldiğince açık iletişim kurmaları gerektiğini dile getirdi.'Maliye ve para politikalarının el ele gitmesini sağlamalıyız'Sorumlu maliye politikalarının uygulamaya konması için harekete geçilmesi çağrısında da bulunan Georgieva, politika önlemlerinin geçici ve iyi hedeflenmiş olması gerektiğini ifade etti.Georgieva, "Enflasyonla mücadele edeceksek, maliye ve para politikalarının el ele gitmesini sağlamalıyız" diye konuştu.İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng ve BoE Başkanı Bailey ile politika tutarlılığının önemini görüştüklerini belirten Georgieva, "Sadece İngiltere'ye değil herkese mesajımız; maliye politikası para politikasını baltalamamalı" dedi.Georgieva, maliye politikasının para politikasını baltalaması halinde para politikasının görevinin sadece daha da zorlaşacağını, eylemlerin tutarlı olduğundan emin olunması gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221011/imf-2023te-pek-cok-ulke-ekonomik-durgunlugu-hissedecek-almanya-ve-italya-resesyona-girecek-1062194246.html
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imf, uluslararası para fonu (imf), kristalina georgieva
imf, uluslararası para fonu (imf), kristalina georgieva

IMF Başkanı Georgieva: Maliye politikası para politikasını baltalamamalı

03:36 14.10.2022 (güncellendi: 04:36 14.10.2022)
© REUTERS / Sergei KarpukhinKristalina Georgieva
Kristalina Georgieva - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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IMF Başkanı Georgieva, İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng ve BoE Başkanı Bailey ile politika tutarlılığının önemini görüştüklerini belirterek, "Sadece İngiltere'ye değil herkese mesajımız; maliye politikası para politikasını baltalamamalı" dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile politika tutarlılığının önemini görüştüklerini belirterek, "Sadece İngiltere'ye değil herkese mesajımız; maliye politikası para politikasını baltalamamalı" dedi.
Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gelecek yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2.7'ye düşürdüklerini anımsatan Georgieva, birçok ekonomide resesyon risklerinin arttığını yineledi.
Georgieva, büyümenin pozitif olması halinde bile yükselen fiyatlar ve azalan gelirler nedeniyle bunun bir durgunluk gibi hissedileceğini aktardı.

'Belirsizlik son derece yüksek olmaya devam ediyor'

IMF Başkanı Georgieva, "Finansal istikrara yönelik riskler artıyor ve belirsizlik son derece yüksek olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.
Küresel politika gündemlerine değinen ve politika yapıcılara birlikte hareket etme çağrısında bulunan Georgieva, ilk olarak enflasyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
Georgieva, merkez bankalarının kararlı adımlar atmasının önemine işaret ederek, bankaların ellerinden geldiğince açık iletişim kurmaları gerektiğini dile getirdi.

'Maliye ve para politikalarının el ele gitmesini sağlamalıyız'

Sorumlu maliye politikalarının uygulamaya konması için harekete geçilmesi çağrısında da bulunan Georgieva, politika önlemlerinin geçici ve iyi hedeflenmiş olması gerektiğini ifade etti.
Georgieva, "Enflasyonla mücadele edeceksek, maliye ve para politikalarının el ele gitmesini sağlamalıyız" diye konuştu.
İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng ve BoE Başkanı Bailey ile politika tutarlılığının önemini görüştüklerini belirten Georgieva, "Sadece İngiltere'ye değil herkese mesajımız; maliye politikası para politikasını baltalamamalı" dedi.
Georgieva, maliye politikasının para politikasını baltalaması halinde para politikasının görevinin sadece daha da zorlaşacağını, eylemlerin tutarlı olduğundan emin olunması gerektiğini kaydetti.
, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
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