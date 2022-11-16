https://sputniknews.com.tr/20221116/teksas-valisi-anayasanin-ilgili-maddelerini-isleterek-meksika-sinirini-istila-altinda-ilan-etti--1063496011.html
Teksas Valisi, anayasanın ilgili maddelerini işleterek Meksika sınırını 'istila altında' ilan etti
Teksas Valisi, anayasanın ilgili maddelerini işleterek Meksika sınırını 'istila altında' ilan etti
ABD ara seçimlerinde yeniden Teksas Valisi seçilen Cumhuriyetçi Greg Abbott, 'Biden yönetimi altında ABD-Meksika sınırındaki rekor düzeydeki yasadışı göç... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T16:38+0300
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2022-11-16T17:00+0300
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"Eyaletimizi bir istilaya karşı savunmak için eşi benzeri görülmemiş önlemler almaya yönelik olarak Teksas'a tam yetki vermek üzere ABD ve Teksas anayasalarının istila maddelerini işlettim."Bu sözler, Teksas Valisi Greg Abbott'ın bölge yargıçlarına gönderdiği ve Twitter hesabında paylaştığı mektuptan."Eyaletimizi ve ülkemizi güvenlikte tutmak için anayasal yetkiyi, diğer yetkileri ve yürütme emirlerini kullanıyorum" izahatını getiren Cumhuriyetçi vali, böylece Teksas-Meksika sınırında 'yasadışı göçü' resmen 'istila' ilan etti.Abbott, 'eyaleti ve ülkeyi güvende tutmak için anayasanın verdiği yetkisi kapsamında eyaletin atacağı adımları' şöyle özetledi: "ABD-Meksika sınırını geçen göçmenleri yakalamak ve geri yollamak için Ulusal Muhafızlar ve Teksas Kamu Güvenliği Müdürlüğü memurlarının (eyalet polisi) konuşlandırılması, sınıra duvar inşası, sınır güvenliği için silahlı küçük gemilerle devriye, Meksika uyuşturucu kartellerinin yabancı terör örgütü olarak tanımlanması, sınır güvenliğini artırmak için diğer ABD eyaletleri ve yabancı güçlerle anlaşmalar yapılması, sınır ilçelerinin sınır 'istilasına' yanıt verme çabalarını artırmaları için kaynak sağlanması."Göçmenlerle ilgili federal politikaları protesto ve etkileme amacıyla Washington DC, New York gibi şehirlere otobüslerle düzensiz göçmen gönderen sınır eyaletlerinden biri olan Teksas, bu kez Philadelphia'yı hedef aldı. Bugün Teksas'tan Philadelphia'ya yollanan otobüsten inen 28 göçmen arasında susuzluk ve yüksek ateşten mustarip 10 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı. ABD Gümrük ve Sınır Korumasına göre, Sınır Devriyesi ajanları, 2023 mali yılının başlangıcı olan ekim ayında ABD'nin güney sınırında 230 bin 678 belgesiz göçmeni yakaladı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 165 bindi. 2022 mali yılında güney sınırından belgesiz göçmen geçişi sayısı 2.76 milyonu aşarak rekor kırdı. Önceki yıllık rekor ise 1 milyondan fazlaydı.
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greg abbott, abd, abd, teksas, meksika, sınır, göçmen, istila, işgal
greg abbott, abd, abd, teksas, meksika, sınır, göçmen, istila, işgal
Teksas Valisi, anayasanın ilgili maddelerini işleterek Meksika sınırını 'istila altında' ilan etti
16:38 16.11.2022 (güncellendi: 17:00 16.11.2022) Abone ol
ABD ara seçimlerinde yeniden Teksas Valisi seçilen Cumhuriyetçi Greg Abbott, 'Biden yönetimi altında ABD-Meksika sınırındaki rekor düzeydeki yasadışı göç akınıyla başa çıkabilmek' gerekçesiyle 'ABD ve Teksas anayasalarının istilayla ilgili maddelerini işlettiğini' duyurdu.
"Eyaletimizi bir istilaya karşı savunmak için eşi benzeri görülmemiş önlemler almaya yönelik olarak Teksas'a tam yetki vermek üzere ABD ve Teksas anayasalarının istila maddelerini işlettim."
Bu sözler, Teksas Valisi Greg Abbott'ın bölge yargıçlarına gönderdiği ve Twitter hesabında paylaştığı mektuptan.
"Eyaletimizi ve ülkemizi güvenlikte tutmak için anayasal yetkiyi, diğer yetkileri ve yürütme emirlerini kullanıyorum" izahatını getiren Cumhuriyetçi vali, böylece Teksas-Meksika sınırında 'yasadışı göçü' resmen 'istila' ilan etti.
Abbott, 'eyaleti ve ülkeyi güvende tutmak için anayasanın verdiği yetkisi kapsamında eyaletin atacağı adımları' şöyle özetledi:
"ABD-Meksika sınırını geçen göçmenleri yakalamak ve geri yollamak için Ulusal Muhafızlar ve Teksas Kamu Güvenliği Müdürlüğü memurlarının (eyalet polisi) konuşlandırılması, sınıra duvar inşası, sınır güvenliği için silahlı küçük gemilerle devriye, Meksika uyuşturucu kartellerinin yabancı terör örgütü olarak tanımlanması, sınır güvenliğini artırmak için diğer ABD eyaletleri ve yabancı güçlerle anlaşmalar yapılması, sınır ilçelerinin sınır 'istilasına' yanıt verme çabalarını artırmaları için kaynak sağlanması."
Göçmenlerle ilgili federal politikaları protesto ve etkileme amacıyla Washington DC, New York gibi şehirlere otobüslerle düzensiz göçmen gönderen sınır eyaletlerinden biri olan Teksas, bu kez Philadelphia'yı hedef aldı. Bugün Teksas'tan Philadelphia'ya yollanan otobüsten inen 28 göçmen arasında susuzluk ve yüksek ateşten mustarip 10 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
ABD Gümrük ve Sınır Korumasına göre, Sınır Devriyesi ajanları, 2023 mali yılının başlangıcı olan ekim ayında ABD'nin güney sınırında 230 bin 678 belgesiz göçmeni yakaladı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 165 bindi. 2022 mali yılında güney sınırından belgesiz göçmen geçişi sayısı 2.76 milyonu aşarak rekor kırdı. Önceki yıllık rekor ise 1 milyondan fazlaydı.