Kuş gribi salgını ve enflasyon, ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, geçen yıl başlayan ve şimdiden 60 milyona yakın kuşu etkileyen kuş gribi virüsünün yayılması, yumurta fiyatlarının yüksek olmasının temel nedenini oluşturdu.

Ayrıca, birçok gıda gibi yumurta da ABD'de yükselen fiyatlardan payını aldı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Aralık 2022'de yumurta fiyatı aylık bazda yüzde 11.1, yıllık bazda da yüzde 59.9 artış gösterdi.