Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230122/1066033887.html
Kuş gribi salgını ve enflasyon, ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu
Kuş gribi salgını ve enflasyon, ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu
ABD'de kuş gribi salgını yumurta üretimini azaltırken, enflasyonun da etkisiyle fiyatlar rekor seviyelere yükseldi. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T09:40+0300
2023-01-22T09:59+0300
multimedya
abd
yumurta
fotoğraf
enflasyon
kuş gribi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066033183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3cba9c303529a42d346908445f5fd7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066033183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_713b29c70210dd97584bc86bd1688469.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, abd, yumurta, fotoğraf, enflasyon, kuş gribi
фото, abd, yumurta, fotoğraf, enflasyon, kuş gribi

Kuş gribi salgını ve enflasyon, ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu

09:40 22.01.2023 (güncellendi: 09:59 22.01.2023)
Abone olTelegram
ABD'de kuş gribi salgını yumurta üretimini azaltırken, enflasyonun da etkisiyle fiyatlar rekor seviyelere yükseldi.
© AP Photo / Teresa Crawford

ABD Tarım Bakanlığı'nın gıda fiyatı görünümünü raporuna göre, geçen yıl şubatta başlayan kuş gribi salgınından milyonlarca tavuk etkilendi. 47 eyalette 60 milyona yakın kuş itlaf edilirken, salgından etkilenen yumurta tavuğu sayısı da 43 milyonu aştı.

ABD Tarım Bakanlığı&#x27;nın gıda fiyatı görünümünü raporuna göre, geçen yıl şubatta başlayan kuş gribi salgınından milyonlarca tavuk etkilendi. 47 eyalette 60 milyona yakın kuş itlaf edilirken, salgından etkilenen yumurta tavuğu sayısı da 43 milyonu aştı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Teresa Crawford

ABD Tarım Bakanlığı'nın gıda fiyatı görünümünü raporuna göre, geçen yıl şubatta başlayan kuş gribi salgınından milyonlarca tavuk etkilendi. 47 eyalette 60 milyona yakın kuş itlaf edilirken, salgından etkilenen yumurta tavuğu sayısı da 43 milyonu aştı.

© AP Photo / Charles Rex Arbogast

Tekrarlayan salgınlar nedeniyle yumurta arzında ciddi düşüşler kaydedilirken, ABD yumurta stokları, geçen ay 2022 başına göre yüzde 29 azaldı. Kısıtlı arz, kasım-aralık aylarını kapsayan tatil sezonunda artan taleple birleşince toptan yumurta fiyatları yükseldi. Ayrıca, normalden daha düşük seviyede olan yumurta stokları, Noel haftasında fiyatların rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

Tekrarlayan salgınlar nedeniyle yumurta arzında ciddi düşüşler kaydedilirken, ABD yumurta stokları, geçen ay 2022 başına göre yüzde 29 azaldı. Kısıtlı arz, kasım-aralık aylarını kapsayan tatil sezonunda artan taleple birleşince toptan yumurta fiyatları yükseldi. Ayrıca, normalden daha düşük seviyede olan yumurta stokları, Noel haftasında fiyatların rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Charles Rex Arbogast

Tekrarlayan salgınlar nedeniyle yumurta arzında ciddi düşüşler kaydedilirken, ABD yumurta stokları, geçen ay 2022 başına göre yüzde 29 azaldı. Kısıtlı arz, kasım-aralık aylarını kapsayan tatil sezonunda artan taleple birleşince toptan yumurta fiyatları yükseldi. Ayrıca, normalden daha düşük seviyede olan yumurta stokları, Noel haftasında fiyatların rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

© AP Photo / Seth Wenig

Geçen yıl aralık ayındaki Noel haftasında kabuklu yumurta fiyatları, 2022'nin başına kıyasla yüzde 267, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 210 arttı. Bir düzine toptan kabuklu yumurta fiyatı geçen yılın başında yaklaşık 1,5 dolar seviyesinde olurken, yıl sonunda 5 doların üzerine çıktı. Geçen yılın son haftasında stokların artmaya başlamasıyla yumurta fiyatlarında hafif düşüş kaydedildi.

Geçen yıl aralık ayındaki Noel haftasında kabuklu yumurta fiyatları, 2022&#x27;nin başına kıyasla yüzde 267, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 210 arttı. Bir düzine toptan kabuklu yumurta fiyatı geçen yılın başında yaklaşık 1,5 dolar seviyesinde olurken, yıl sonunda 5 doların üzerine çıktı. Geçen yılın son haftasında stokların artmaya başlamasıyla yumurta fiyatlarında hafif düşüş kaydedildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Seth Wenig

Geçen yıl aralık ayındaki Noel haftasında kabuklu yumurta fiyatları, 2022'nin başına kıyasla yüzde 267, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 210 arttı. Bir düzine toptan kabuklu yumurta fiyatı geçen yılın başında yaklaşık 1,5 dolar seviyesinde olurken, yıl sonunda 5 doların üzerine çıktı. Geçen yılın son haftasında stokların artmaya başlamasıyla yumurta fiyatlarında hafif düşüş kaydedildi.

© AP Photo / Teresa Crawford

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, geçen yıl başlayan ve şimdiden 60 milyona yakın kuşu etkileyen kuş gribi virüsünün yayılması, yumurta fiyatlarının yüksek olmasının temel nedenini oluşturdu.

Ayrıca, birçok gıda gibi yumurta da ABD'de yükselen fiyatlardan payını aldı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Aralık 2022'de yumurta fiyatı aylık bazda yüzde 11.1, yıllık bazda da yüzde 59.9 artış gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri&#x27;ne (CDC) göre, geçen yıl başlayan ve şimdiden 60 milyona yakın kuşu etkileyen kuş gribi virüsünün yayılması, yumurta fiyatlarının yüksek olmasının temel nedenini oluşturdu.Ayrıca, birçok gıda gibi yumurta da ABD&#x27;de yükselen fiyatlardan payını aldı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Aralık 2022&#x27;de yumurta fiyatı aylık bazda yüzde 11.1, yıllık bazda da yüzde 59.9 artış gösterdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Teresa Crawford

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, geçen yıl başlayan ve şimdiden 60 milyona yakın kuşu etkileyen kuş gribi virüsünün yayılması, yumurta fiyatlarının yüksek olmasının temel nedenini oluşturdu.

Ayrıca, birçok gıda gibi yumurta da ABD'de yükselen fiyatlardan payını aldı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Aralık 2022'de yumurta fiyatı aylık bazda yüzde 11.1, yıllık bazda da yüzde 59.9 artış gösterdi.

© AP Photo / Mike Stewart

Marketlerde ise yumurta fiyatları türlerine göre değişiklik gösteriyor. Bazı marketlerde bir düzine organik yumurtanın fiyatı 12 dolara yaklaşırken, organik olmayan yumurtalar 7 dolar civarında alıcı buluyor. Öte yandan, bazı marketler, yumurta raflarına astıkları notlarda tedarikçilerin fiyatları yükseltmesi nedeniyle yumurta fiyatlarının arttığını belirterek, sınırlı envanter nedeniyle müşterilerinden özür diliyor.

Marketlerde ise yumurta fiyatları türlerine göre değişiklik gösteriyor. Bazı marketlerde bir düzine organik yumurtanın fiyatı 12 dolara yaklaşırken, organik olmayan yumurtalar 7 dolar civarında alıcı buluyor. Öte yandan, bazı marketler, yumurta raflarına astıkları notlarda tedarikçilerin fiyatları yükseltmesi nedeniyle yumurta fiyatlarının arttığını belirterek, sınırlı envanter nedeniyle müşterilerinden özür diliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Mike Stewart

Marketlerde ise yumurta fiyatları türlerine göre değişiklik gösteriyor. Bazı marketlerde bir düzine organik yumurtanın fiyatı 12 dolara yaklaşırken, organik olmayan yumurtalar 7 dolar civarında alıcı buluyor. Öte yandan, bazı marketler, yumurta raflarına astıkları notlarda tedarikçilerin fiyatları yükseltmesi nedeniyle yumurta fiyatlarının arttığını belirterek, sınırlı envanter nedeniyle müşterilerinden özür diliyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала