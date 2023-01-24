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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/eski-polonya-disisleri-bakani-varsovadaki-hukumet-ukraynayi-bolmeyi-degerlendirdi-1066127606.html
Eski Polonya Dışişleri Bakanı: Varşova'daki hükümet, Ukrayna'yı bölmeyi değerlendirdi
Eski Polonya Dışişleri Bakanı: Varşova'daki hükümet, Ukrayna'yı bölmeyi değerlendirdi
Eski Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Varşova'da görevdeki hükümetin Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ilk haftalarında Ukrayna'yı bölmeyi düşündüğünü... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:14+0300
2023-01-24T20:33+0300
radoslaw sikorski
mateusz morawiecki
polonya
ukrayna
bölünme
parçalanma
ukrayna krizi
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Polonya'da Radio ZET'e dün röportaj veren eski Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümetinin Ukrayna'yı bölme fikrini hiç değerlendirip değerlendirmediği sorusu üzerine böyle bir değerlendirme yapıldığını doğrular şekilde yanıt verdi. Sikorski, "Savaşın ilk 10 gününde, nasıl gideceğini bilmediğimiz bir anda, belki Ukrayna düşecek diye bir an tereddüt yaşadık" diyerek ekledi:"Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kahramanlığı ve Batı'nın yardımı olmasaydı, işler daha farklı olabilirdi."Bu sözler üzerine eski bakana tepki gösteren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sikorski'yi 'bir Rus propagandacısı gibi davranmakla' suçladı.'Sikorski'yi yankılmayın'Morawiecki, “Eski dışişleri bakanı sözlerini tartmalı. Bu utanç verici açıklamaların geri çekilmesini bekliyorum. Muhalefeti, Radoslaw Sikorski'nin bildirisinden uzaklaşmaya çağırıyorum” diye tweetledi.Bu, Sikorski'nin hükümetin şimşeklerini çektiği ilk vaka değil. Kuzey Akım sabotajının faillerini kutlamıştıEski bakan, eylül ayında, Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlenmesinden kaynaklanan büyük gaz sızıntısının fotoğrafı eşliğinde "Teşekkürler ABD" tweetini atmıştı.Hızını alamayıp eylemin sorumlularını 'kutlayan' ve Kuzey Akım'daki ciddi hasarın, 'Avrupa'ya gaz sevkiyatına devam etmek istiyorsa, Rusya'yı Polonya ve Ukrayna ile görüşmek zorunda bırakabileceğini' öne süren Sikorski, "Aferin" diye bir tweet daha atmıştı. Ancak tepkiler üzerine her ikisini de silmişti. Moskova, eski Polonya Dışişleri Bakanı'nın paylaşımlarını, Kuzey Akım'a 'terör saldırısı düzenlendiğini doğrulayan resmi açıklama' olarak değerlendirmişti.Sabotajla ilgili soruşturmanın sonuçlarını açıklanmaz, hem Kiev hem de Washington ilse müttefikleri sorumluluğu kabul etmeye yanaşmazken, arkasında tam olarak kim(ler)in olduğu gizli tutuluyor.
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radoslaw sikorski, mateusz morawiecki, polonya, ukrayna, bölünme, parçalanma
radoslaw sikorski, mateusz morawiecki, polonya, ukrayna, bölünme, parçalanma

Eski Polonya Dışişleri Bakanı: Varşova'daki hükümet, Ukrayna'yı bölmeyi değerlendirdi

19:14 24.01.2023 (güncellendi: 20:33 24.01.2023)
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Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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Eski Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Varşova'da görevdeki hükümetin Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ilk haftalarında Ukrayna'yı bölmeyi düşündüğünü öne sürdü. Sikorski'nin ZET radyosuna verdiği röportajda dile getirdiği iddiayı yalanlayan Başbakan Mateusz Morawiecki, eski bakanı 'sözlerini geri çekmeye ve tartarak konuşmaya' çağırdı.
Polonya'da Radio ZET'e dün röportaj veren eski Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümetinin Ukrayna'yı bölme fikrini hiç değerlendirip değerlendirmediği sorusu üzerine böyle bir değerlendirme yapıldığını doğrular şekilde yanıt verdi.
Sikorski, "Savaşın ilk 10 gününde, nasıl gideceğini bilmediğimiz bir anda, belki Ukrayna düşecek diye bir an tereddüt yaşadık" diyerek ekledi:
"Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kahramanlığı ve Batı'nın yardımı olmasaydı, işler daha farklı olabilirdi."
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın (solda) 22 Mayıs 2022'deki Kiev ziyaretinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ağırlanırken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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Bu sözler üzerine eski bakana tepki gösteren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sikorski'yi 'bir Rus propagandacısı gibi davranmakla' suçladı.

'Sikorski'yi yankılmayın'

Morawiecki, “Eski dışişleri bakanı sözlerini tartmalı. Bu utanç verici açıklamaların geri çekilmesini bekliyorum. Muhalefeti, Radoslaw Sikorski'nin bildirisinden uzaklaşmaya çağırıyorum” diye tweetledi.
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Bu, Sikorski'nin hükümetin şimşeklerini çektiği ilk vaka değil.

Kuzey Akım sabotajının faillerini kutlamıştı

Eski bakan, eylül ayında, Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlenmesinden kaynaklanan büyük gaz sızıntısının fotoğrafı eşliğinde "Teşekkürler ABD" tweetini atmıştı.
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Hızını alamayıp eylemin sorumlularını 'kutlayan' ve Kuzey Akım'daki ciddi hasarın, 'Avrupa'ya gaz sevkiyatına devam etmek istiyorsa, Rusya'yı Polonya ve Ukrayna ile görüşmek zorunda bırakabileceğini' öne süren Sikorski, "Aferin" diye bir tweet daha atmıştı. Ancak tepkiler üzerine her ikisini de silmişti.
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Eski Polonya Dışişleri Bakanı, Kuzey Akım sabotajı için ABD'ye teşekkür ettiği paylaşımını sildi
30 Eylül 2022, 09:42
Moskova, eski Polonya Dışişleri Bakanı'nın paylaşımlarını, Kuzey Akım'a 'terör saldırısı düzenlendiğini doğrulayan resmi açıklama' olarak değerlendirmişti.
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4 Ekim 2022, 11:57
Sabotajla ilgili soruşturmanın sonuçlarını açıklanmaz, hem Kiev hem de Washington ilse müttefikleri sorumluluğu kabul etmeye yanaşmazken, arkasında tam olarak kim(ler)in olduğu gizli tutuluyor.
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