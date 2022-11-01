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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/rusya-trussin-blinkena-islem-tamam-mesaji-atip-atmadigina-dair-cevap-bekliyoruz-1062945958.html
Rusya: Truss'ın Blinken'a 'İşlem tamam' mesajı atıp atmadığına dair cevap bekliyoruz
Rusya: Truss'ın Blinken'a 'İşlem tamam' mesajı atıp atmadığına dair cevap bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Kuzey Akım boru hatlarına... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T17:11+0300
2022-11-01T17:12+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
abd
liz truss
antony blinken
rusya
mariya zaharova
kuzey akım
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Truss'ı istifaya götürdüğü belirtilen SMS mesajı hakkında Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Dürüst olmak gerekirse, bu bilgiyi kimin ve nasıl elde ettiği beni ilgilendirmiyor. Benim ilgimi çeken, Londra'nın şu soruya vereceği yanıt: İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kuzey Akım boru hattı patlatıldıktan hemen sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a 'İşlem tamam' mesajı attı mı, atmadı mı?" ifadelerini kullandı. Zaharova, küresel enerji güvenliğinde yaşananları ve Anglosaksonların düzenlenen terör saldırısındaki rolünü bilme hakkına sahip tüm dünyadan milyonlarca kişinin bu sorunun cevabını beklediğinin altını çizdi. İngiltere basınında yer alan haberlerde, Truss'ın Blinken'a Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajın ardından 'İşlem tamam' mesajı attığı ve hackerların bu mesajı tespit etmesi sonrası görevinden istifa etmek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.
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ingiltere, abd, liz truss, antony blinken, rusya, mariya zaharova, kuzey akım
ingiltere, abd, liz truss, antony blinken, rusya, mariya zaharova, kuzey akım

Rusya: Truss'ın Blinken'a 'İşlem tamam' mesajı atıp atmadığına dair cevap bekliyoruz

17:11 01.11.2022 (güncellendi: 17:12 01.11.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYAntony Blinken- Liz Truss
Antony Blinken- Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların ardından 'İşlem tamam' mesajı atıp atmadığı sorusuna milyonlarca kişiyle birlikte cevap beklediklerini söyledi.
Truss'ı istifaya götürdüğü belirtilen SMS mesajı hakkında Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Dürüst olmak gerekirse, bu bilgiyi kimin ve nasıl elde ettiği beni ilgilendirmiyor. Benim ilgimi çeken, Londra'nın şu soruya vereceği yanıt: İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kuzey Akım boru hattı patlatıldıktan hemen sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a 'İşlem tamam' mesajı attı mı, atmadı mı?" ifadelerini kullandı.
Zaharova, küresel enerji güvenliğinde yaşananları ve Anglosaksonların düzenlenen terör saldırısındaki rolünü bilme hakkına sahip tüm dünyadan milyonlarca kişinin bu sorunun cevabını beklediğinin altını çizdi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Truss'ın Blinken'a Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajın ardından 'İşlem tamam' mesajı attığı ve hackerların bu mesajı tespit etmesi sonrası görevinden istifa etmek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.
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