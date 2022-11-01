https://sputniknews.com.tr/20221101/rusya-trussin-blinkena-islem-tamam-mesaji-atip-atmadigina-dair-cevap-bekliyoruz-1062945958.html

Rusya: Truss'ın Blinken'a 'İşlem tamam' mesajı atıp atmadığına dair cevap bekliyoruz

Rusya: Truss'ın Blinken'a 'İşlem tamam' mesajı atıp atmadığına dair cevap bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Kuzey Akım boru hatlarına... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T17:11+0300

2022-11-01T17:11+0300

2022-11-01T17:12+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

abd

liz truss

antony blinken

rusya

mariya zaharova

kuzey akım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062946326_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ffd682c7d38b48105c6558f364f606e2.jpg

Truss'ı istifaya götürdüğü belirtilen SMS mesajı hakkında Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Dürüst olmak gerekirse, bu bilgiyi kimin ve nasıl elde ettiği beni ilgilendirmiyor. Benim ilgimi çeken, Londra'nın şu soruya vereceği yanıt: İngiltere Başbakanı Liz Truss, Kuzey Akım boru hattı patlatıldıktan hemen sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a 'İşlem tamam' mesajı attı mı, atmadı mı?" ifadelerini kullandı. Zaharova, küresel enerji güvenliğinde yaşananları ve Anglosaksonların düzenlenen terör saldırısındaki rolünü bilme hakkına sahip tüm dünyadan milyonlarca kişinin bu sorunun cevabını beklediğinin altını çizdi. İngiltere basınında yer alan haberlerde, Truss'ın Blinken'a Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajın ardından 'İşlem tamam' mesajı attığı ve hackerların bu mesajı tespit etmesi sonrası görevinden istifa etmek zorunda kaldığı öne sürülmüştü.

ingiltere

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, abd, liz truss, antony blinken, rusya, mariya zaharova, kuzey akım