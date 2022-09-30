https://sputniknews.com.tr/20220930/eski-polonya-disisleri-bakani-kuzey-akim-sabotaji-icin-abdye-tesekkur-ettigi-paylasimini-sildi-1061786314.html

Eski Polonya Dışişleri Bakanı, Kuzey Akım sabotajı için ABD'ye teşekkür ettiği paylaşımını sildi

Eski Polonya Dışişleri Bakanı, Kuzey Akım sabotajı için ABD'ye teşekkür ettiği paylaşımını sildi

Polonya'nın eski dışişleri ve savunma bakanlarından Radek Sikorski, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında bu hafta gerçekleştirilen sabotajlar için ABD'ye... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T09:42+0300

2022-09-30T09:42+0300

2022-09-30T09:43+0300

avrupa'da enerji krizi

radoslaw sikorski

kuzey akım 2

kuzey akım-1

sabotaj

abd

polonya

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Polonyalı Sivil Platform (PO) partisi milletvekili ve eski dışişleri ve savunma bakanlarından Radek Sikorski, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarının kullanılamaz hale gelmesine neden olan sabotajlar için "Teşekkürler ABD" ifadesini kullandığı Twitter paylaşımını sildi.Sikorski, paylaşımının devamında yaşananların Rusya'nın artık Avrupa'ya doğalgaz tedarikini kesintisiz şekilde sağlamak için Ukrayna ve Polonya ile muhatap olması gerektiği anlamına geldiğini ifade etmişti.Sikorski, 28 Eylül'de paylaşımında ise "Kuzey Akım'ın felç olmasından hoşnutum" yorumunu yaptı.Sikorski, 'saldırıyı kimin yapmış olabileceğine dair hipotezler ürettiğini iddia etti.Ne olmuştu?Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.AB de Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.Kuzey Akım-1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu.

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radoslaw sikorski, kuzey akım 2, kuzey akım-1, sabotaj, abd, polonya