https://sputniknews.com.tr/20220928/spiegele-gore-cia-berlini-kuzey-akim-icin-uyarmisti-polonyali-eski-bakan-abdye-tesekkur-etti-1061714516.html

Spiegel'e göre CIA Berlin'i Kuzey Akım için uyarmıştı: Polonyalı eski bakan ABD'ye teşekkür etti

Spiegel'e göre CIA Berlin'i Kuzey Akım için uyarmıştı: Polonyalı eski bakan ABD'ye teşekkür etti

AB'nin bugünkü açıklamasına göre Avrupa'ya Rus doğalgazı taşıyan Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları sabotajdan kaynaklanırken, Der Spiegel, CIA'in... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T16:13+0300

2022-09-28T16:13+0300

2022-09-28T16:22+0300

avrupa'da enerji krizi

kuzey akım

radoslaw sikorski

cia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102754/90/1027549083_0:324:3600:2349_1920x0_80_0_0_04f281ef299fc796c34c031552d4dadb.jpg

Almanya'nın Der Spiegel dergisi, bu hafta Baltık Denizi'ndeki doğalgaz boru hatlarının saldırıya uğramasından önce ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) bununla ilgili Almanya'yı uyardığını öne sürdü.Habere göre CIA, Berlin'e 'haftalar önce' Rus Kuzey Akımı altyapısının savunmasız olduğunu söyledi. Meseleyi bilen bir dizi kişiye dayandırılan haberde CIA'in ihbarının Berlin tarafından 'yaz aylarında' alındığı belirtildi. Ancak federal hükümet, istihbaratla ilgili konularda resmi olarak yorum yapmaktan kaçınıyor.Der Spiegel'e göre patlamaların meydana geldiği bölgenin uydu görüntülerini inceleyen Alman güvenlik servisleri, 'önemsiz' deniz trafiğinden baka bir şey gözlemlemedi. Ancak bunu yalnızca bir devlet aktörünün yapabileceğine kanaat getirerek 'dalgıçların veya bir mini denizaltının' boru hattına mayın veya patlayıcı yerleştirmiş olması ihtimali üzerinde durdu. Tagesspiegel gazetesine göre pazartesi akşamı itibarıyla boru hattının kasıtlı saldırının hedefi olduğuna ikna olan Alman hükümeti, bunun, 'Ukrayna veya Ukrayna bağlantılı güçlerin' işi ya da Rusya'nın Ukrayna'yı kötü göstermek ve AB enerji fiyatlarını daha da yükseltmek için 'sahte bayrak operasyonu' olabileceği ihtimallerini değerlendirdi. Der Spiegel, hem Rus gazı arzının kalıcı kesilmesinin 'Ukrayna'nın çıkarına' olacağını kabul etti hem de böyle bir saldırının Kiev için 'muazzam siyasi dezavantajları' olacağını öne sürdü. Moskova'nın boru hattını havaya uçurmak için tek nedeninin ise 'diğer tarafları suçlamak' olabileceği yorumunu yaptı. Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım'a yönelik bir saldırının 'kimsenin çıkarına olmadığı', ancak bunun Avrupa açısından Rus doğalgazını Amerikan sıvılaştırılmış gazı ve yenilenebilir enerji kaynaklar gibi alternatif enerji kaynakları lehine terk etmesi için 'önemli bir fırsat' teşkil ettiğini söyledi. Ardından Polonya'nın eski savunma ve dışişleri bakanı Radislaw Sikorski, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalar için ABD'ye teşekkür etti. Artık Avrupa Parlamentosu üyesi olan Sikorski, Baltık Denizi sularındaki büyük gaz sızıntısının bir fotoğrafının yanında "Teşekkürler ABD" diye tweet attı. Ardından Lehçe bir tweet atan Sikorski, bunun 'Rusya'nın Avrupa'ya gaz ulaştırmak istemesi halinde artık Ukrayna ve Polonya ile müzakere etmek zorunda kalacağı anlamına geldiğini' söyleyerek ekledi: "İyi iş."Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sikorski'nin tweetinin 'bunun bir terör saldırısı olduğuna dair resmi bir açıklama' olup olmadığını sorguladı. Rusya'nın BM Temsilcisi Yardımcısı Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise 'sivil altyapıyı hedef alan bu terörist tarzı saldırının arkasında kimin durduğunu açıkça ortaya koyduğu' için Sikorski'ye teşekkür etti.Sikorski kadar ileri gitmeyen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 'Ukrayna'daki durumun tırmanmasının bir sonraki adımıyla ilgili bir sabotaj eylemi' değerlendirmesiyle yetindi. Yeminli Rusya düşmanı olarak tanınan, çok sayıda ABD ve NATO düşünce kuruluşu için de çalışan Sikorski, daha sonra sabotajla ilgili tweetlerinde fikir değiştirip 'Rusya'nın özel bakım operasyonu' diyerek Moskova'yı suçladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey akım, radoslaw sikorski, cia