https://sputniknews.com.tr/20220928/ab-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-gaz-sizintilari-kasitli-eylem-sonucu-1061701164.html

AB: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları kasıtlı eylem sonucu

AB: Kuzey Akım boru hatlarındaki gaz sızıntıları kasıtlı eylem sonucu

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını açıkladı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T10:27+0300

2022-09-28T10:27+0300

2022-09-28T10:27+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa birliği

kuzey akım-1

kuzey akım-2

sızıntı

josep borrell

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AB adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Baltık Denizi'ndeki boru hatlarına verilen zarar ve meydana gelen sızıntılardan endişe duyduklarını belirtti.Güvenlik ve çevre endişelerinin en büyük öncelik olduğunu vurgulayan Borrell şunları ifade etti: "Bu olaylar tesadüf değil ve hepimizi etkilemektedir. Tüm bilgiler sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu göstermektedir. Ne olduğuna ve neden olduğuna açıklık getirmeyi amaçlayan her türlü soruşturmayı destekleyeceğiz ve enerji güvenliğindeki dayanıklılığımızı artıracak adımlar atacağız. Avrupa enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemler kabul edilemez ve birlik içinde, sağlam karşılık bulacaktır."

https://sputniknews.com.tr/20220927/nord-stream-ag-kuzey-akim-1deki-sizinti-fiziksel-hasardan-kaynaklaniyor-1061688434.html

avrupa birliği

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avrupa birliği, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sızıntı, josep borrell