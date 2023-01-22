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https://sputniknews.com.tr/20230122/diplomalarini-yirtan-afgan-profesor-universiteyi-kizlar-egitim-alamiyorsa-erkeklere-de-kapatiyorum-1066041038.html
Diplomalarını yırtan Afgan profesör: Üniversiteyi, kızlar eğitim alamıyorsa erkeklere de kapatıyorum
Diplomalarını yırtan Afgan profesör: Üniversiteyi, kızlar eğitim alamıyorsa erkeklere de kapatıyorum
ABD'nin çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın kadınları kamusal hayattan dışalayıp eve kapayan politikalarına üniversite... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T13:51+0300
2023-01-22T14:33+0300
afganistan
taliban
kadın
kız
eğitim
erkek
öğrenci
üniversite
yasak
protesto
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Afganistan'da "Eğer annem ve kız kardeşim eğitim alamıyorsa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum" diyerek diplomalarını yırttığı yayınla viral olan Prof. Dr. İsmail Mashal, işlettiği özel üniversiteyi kız öğrenciler eğitim alamıyorsa erkek öğrencilere de kapattığını açıkladı. Mashal Üniversitesi, kız öğrencilere yönelik yasağı protesto için erkek öğrencilerin dersleri boykot ettiği kurumlar arasındaydı.'Susturulan 20 milyon Afgan kızı adına konuşuyorum'"Ya hepimiz eğitim alırız ya da hiçbirimiz" diyen Prof. Dr. İsmail Mashal, bu eylemiyle Taliban'a baskı yapmaya çalıştığını belirtti. Taliban içinde kızların eğitim sorununu çözmek isteyenlerle çözmek istemeyenler arasında bir çekişme olduğunu söyleyen Afgan profesör, 'susturulan 20 milyon Afgan kadın adına konuştuğunu' dile getirdi. 'Evlerinin bir köşesinde oturup bir erkek için varolmak istemiyorlar''Onların hayalleri ve amaçları olduğunu' vurgulayan Mashal, "Bu onların mesajıdır. Doktor olmak, mühendis olmak istiyorlar. Otomobil kullanmak, uçak kullanmak istiyorlar. Uzaya gitmek, Mars'a gitmek istiyorlar. Evlerinin bir köşesinde oturup bir erkek için varolmak değil, kişisel başarılar elde etmek istiyorlar" dedi.Afgan profesör, 'gelecek kuşaklar için korktuğunu' belirterek 'uluslararası toplumu bu soruna müdahale etmeye' çağırdı. Taliban'ın 20 Aralık'ta kadınların üniversite eğitimini ikinci duyuruya kadar askıya almasının ardından, pek çok üniversitede eşitsizliğe dikkati çekmek isteyen akademisyenler art arda istifa kararı almıştı. Başkentteki Davet ve Kabil üniversitelerinin iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa eden Mashal da canlı yayında ağlayarak diplomalarını yırtmıştı. 'Maalesef yüz yıl geriye gidiyoruz'Eylemini "Eğitimciliğe 18 yılımı verdim, saçlarım bu yolda beyazladı. Buna rağmen tüm diplomalarımı yırttım. İtiraz etmek istedim, sesimi çıkarttım çünkü bu ses annemin sesiydi, kız kardeşim sesiydi" diye izah eden Afgan profesör, "Okulların kadınlara yasaklanması, üniversitelerin yasaklanması bizim için çok tehlikeli bir durum. Maalesef yüz yıl geriye gidiyoruz" dedi. Afganistan'da şu anda kız öğrencilerin sadece ilkokul 6. sınıfa kadar eğitim alabildiğine dikkati çeken Mashal, üniversite eğitiminin yasaklanmasıyla pek çok akademisyenin istifa edip, yurt dışına gittiği bilgisini paylaştı.'Uzun ve zor bir yola çıktım'Afgan kadınların yeniden eğitim hakkına kavuşması için uzun ve zor bir yola çıktığını vurgulayan Mashal, "Eğer kız kardeşlerimize, kadınlara eğitimi yasaklıyorlarsa, ben de bir vatandaş olarak artık bu yönetime hizmet etmeyeceğim. Okullar kızlar için tekrar açılıncaya kadar anneme, kız kardeşime, devlete hiçbir yardımım dokunmayacak" dedi. 'Ölüm tehditleri alıyorum'Kamera karşısında diplomalarını yırtmasının ardından ölüm tehditleri aldığı için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldığını aktaran Afgan profesör, "Bazı tehdit mesajları aldım. Evime gitmiyorum. Karımı, çocuklarımı görmüyorum" dedi. Ölümünden sonra yayımlanmasını vasiyet ettiği kitabının adıBu güne kadar 5 kitap kaleme aldığını, henüz bitirmediği kitabının ismine Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimini askıya almasıyla karar verdiğini söyleyen Mashal, ölümünden sonra yayımlanmasını vasiyet ettiği kitabının adını "Ölümden Sonraki Söz" olacağını açıkladı.
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https://sputniknews.com.tr/20221226/talibanin-kadinlara-universiteyi-yasagi-erkek-ogrenciler-dayanismak-icin-dersleri-boykot-etti-1065028801.html
https://sputniknews.com.tr/20221223/taliban-kadinlarin-muhendislik-ve-ziraat-egitimi-almasi-islami-kurallara-ve-afgan-kulturune-aykiri-1064900414.html
https://sputniknews.com.tr/20230111/taliban-sozcusu-kadinlarin-egitim-almasini-yasaklamadik-sadece-erteledik-1065648506.html
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afganistan, taliban, kadın, kız, eğitim, erkek, öğrenci, üniversite, yasak, protesto, profesör, diploma
afganistan, taliban, kadın, kız, eğitim, erkek, öğrenci, üniversite, yasak, protesto, profesör, diploma

Diplomalarını yırtan Afgan profesör: Üniversiteyi, kızlar eğitim alamıyorsa erkeklere de kapatıyorum

13:51 22.01.2023 (güncellendi: 14:33 22.01.2023)
© AAAfganistan'da Taliban'ı protesto için TV canlı yayınında "Eğer annem ve kız kardeşim eğitim alamıyorsa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum" diyerek diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal
Afganistan'da Taliban'ı protesto için TV canlı yayınında Eğer annem ve kız kardeşim eğitim alamıyorsa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum diyerek diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
© AA
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ABD'nin çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın kadınları kamusal hayattan dışalayıp eve kapayan politikalarına üniversite eğitimini yasaklamasını eklemesi büyük tepki çekerken, protesto için televizyon canlı yayınında diplomalarını yırtan Afgan profesör yönettiği özel üniversiteyi kapattı.
Afganistan'da "Eğer annem ve kız kardeşim eğitim alamıyorsa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum" diyerek diplomalarını yırttığı yayınla viral olan Prof. Dr. İsmail Mashal, işlettiği özel üniversiteyi kız öğrenciler eğitim alamıyorsa erkek öğrencilere de kapattığını açıkladı.
Mashal Üniversitesi, kız öğrencilere yönelik yasağı protesto için erkek öğrencilerin dersleri boykot ettiği kurumlar arasındaydı.

'Susturulan 20 milyon Afgan kızı adına konuşuyorum'

"Ya hepimiz eğitim alırız ya da hiçbirimiz" diyen Prof. Dr. İsmail Mashal, bu eylemiyle Taliban'a baskı yapmaya çalıştığını belirtti.
Taliban içinde kızların eğitim sorununu çözmek isteyenlerle çözmek istemeyenler arasında bir çekişme olduğunu söyleyen Afgan profesör, 'susturulan 20 milyon Afgan kadın adına konuştuğunu' dile getirdi.

'Evlerinin bir köşesinde oturup bir erkek için varolmak istemiyorlar'

'Onların hayalleri ve amaçları olduğunu' vurgulayan Mashal, "Bu onların mesajıdır. Doktor olmak, mühendis olmak istiyorlar. Otomobil kullanmak, uçak kullanmak istiyorlar. Uzaya gitmek, Mars'a gitmek istiyorlar. Evlerinin bir köşesinde oturup bir erkek için varolmak değil, kişisel başarılar elde etmek istiyorlar" dedi.
Afgan profesör, 'gelecek kuşaklar için korktuğunu' belirterek 'uluslararası toplumu bu soruna müdahale etmeye' çağırdı.
Taliban'ın Yüksek Eğitim Bakanlığı'nın tüm devlet ve özel üniversitelere kadınların eğitime katılımını yasakladığını bildirmesi sonrası Afgan başkenti Kabil'de bir grup kadın protesto düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
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Afgan kadınlar üniversite yasağını protesto etti: 'Taliban kızların ilkokula gitmesini de yasakladı'
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Taliban'ın 20 Aralık'ta kadınların üniversite eğitimini ikinci duyuruya kadar askıya almasının ardından, pek çok üniversitede eşitsizliğe dikkati çekmek isteyen akademisyenler art arda istifa kararı almıştı. Başkentteki Davet ve Kabil üniversitelerinin iletişim fakültelerindeki görevlerinden istifa eden Mashal da canlı yayında ağlayarak diplomalarını yırtmıştı.
Afganistan'da ailesinin üniversitede okuyacak ilk kadın üyesi olmaya hazırlanırken Taliban'ın kadınlara yüksek eğitim yasağına çarpan Merve (ortada), üniversite eğitimi alabilen erkek kardeşi Hamid ile birlikte evde kitap okurken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
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'Maalesef yüz yıl geriye gidiyoruz'

Eylemini "Eğitimciliğe 18 yılımı verdim, saçlarım bu yolda beyazladı. Buna rağmen tüm diplomalarımı yırttım. İtiraz etmek istedim, sesimi çıkarttım çünkü bu ses annemin sesiydi, kız kardeşim sesiydi" diye izah eden Afgan profesör, "Okulların kadınlara yasaklanması, üniversitelerin yasaklanması bizim için çok tehlikeli bir durum. Maalesef yüz yıl geriye gidiyoruz" dedi.
Afganistan'da şu anda kız öğrencilerin sadece ilkokul 6. sınıfa kadar eğitim alabildiğine dikkati çeken Mashal, üniversite eğitiminin yasaklanmasıyla pek çok akademisyenin istifa edip, yurt dışına gittiği bilgisini paylaştı.

'Uzun ve zor bir yola çıktım'

Afgan kadınların yeniden eğitim hakkına kavuşması için uzun ve zor bir yola çıktığını vurgulayan Mashal, "Eğer kız kardeşlerimize, kadınlara eğitimi yasaklıyorlarsa, ben de bir vatandaş olarak artık bu yönetime hizmet etmeyeceğim. Okullar kızlar için tekrar açılıncaya kadar anneme, kız kardeşime, devlete hiçbir yardımım dokunmayacak" dedi.
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'Ölüm tehditleri alıyorum'

Kamera karşısında diplomalarını yırtmasının ardından ölüm tehditleri aldığı için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldığını aktaran Afgan profesör, "Bazı tehdit mesajları aldım. Evime gitmiyorum. Karımı, çocuklarımı görmüyorum" dedi.

Ölümünden sonra yayımlanmasını vasiyet ettiği kitabının adı

Bu güne kadar 5 kitap kaleme aldığını, henüz bitirmediği kitabının ismine Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimini askıya almasıyla karar verdiğini söyleyen Mashal, ölümünden sonra yayımlanmasını vasiyet ettiği kitabının adını "Ölümden Sonraki Söz" olacağını açıkladı.
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