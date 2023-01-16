https://sputniknews.com.tr/20230116/avrupa-parlamentosunda-yolsuzluk-sorusturmasi-italyadaki-supheli-icin-belcikaya-iade-karari-1065813204.html

Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması: İtalya'daki şüpheli için Belçika'ya iade kararı

Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması: İtalya'daki şüpheli için Belçika'ya iade kararı

İtalyan mahkemesinin, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski AP parlamenteri Pier Antonio Panzeri'nin İtalya'da bulunan ve suç... 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T22:01+0300

2023-01-16T22:01+0300

2023-01-16T22:55+0300

avrupa parlamentosu (ap)

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İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Belçika adli makamlarının yürüttüğü soruşturmanın merkezindeki isim olan eski parlamenter İtalyan Pier Antonio Panzeri'nin suç ortaklığıyla suçlanan kızı Silvia Panzeri hakkında Belçika'nın yaptığı iade talebi bugün Brescia'daki istinaf mahkemesinde karara bağlandı.Mahkeme heyetinin, daha önce Silvia Panzeri'nin avukatlarının isteği üzerine Belçika'daki cezaevi koşullarının tespit edilmesine yönelik talebi doğrultusunda Belçika makamlarından gelen yanıtı değerlendirdiği ve Silvia Panzeri’nin de bu ülkeye iadesine karar verdiği belirtildi.Panzeri’nin avukatlarının, Belçika makamlarının sunduğu bilgilerin eski olduğuna dair savunmasının mahkeme heyetince kabul edilmediği ve iade kararının çıktığı basına yansıdı.Silvia Panzeri, Belçikalı makamların verdiği bilgiler doğrultusunda, 10 Aralık'tan bu yana İtalyan güvenlik güçlerince ev hapsinde tutuluyordu. Belçika'dan geçen ay Silvia Panzeri'nin annesi Maria Dolores Colleoni hakkında da benzer suçlamayla iade talebi gelmiş ve İtalyan mahkemesi bu talebi kabul etmişti.Ayrıca Bergamo Ön Tetkik Hakimi, Pier Antonio Panzeri ve kızı Silvia’ya ait banka hesaplarının dondurulması yönünde aralıkta karar almıştı.Belçika'daki soruşturmaBelçikalı makamların yürüttüğü AP bağlantılı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde 9 Aralık 2022’de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1.5 milyon euro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan kişilerin, AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar ise iddiaları reddetmişti.2 milletvekilinin daha dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldıBasın tarafından Qatargate olarak adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili 2 milletvekili daha mercek altına alındı. Fransa’nın Strazburg kentinde yılın ilk AP Genel Kurul’unun açılış konuşmasını yapan AP Başkanı Roberto Metsola, Belçika makamlarının İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'nın Qatargate skandalı ile ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep ettiğini ve söz konusu sürecin başladığını açıkladı. Metsola konuşmasında ayrıca, 'daha fazla şeffaflık' ve 'hesap verebilirlik' sağlama sözü verdi.Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen süreç kapsamında, AP’nin Hukuk İşleri Komitesi talepleri inceleyecek ve ardından gelecek ay yapılacak oturumda oylamaya sunacak. Dokunulmazlıkların kaldırılması işleminin 13 Şubat’a kadar tamamlanması bekleniyor.Tarabella ve Cozzolino, avukatları aracılığıyla masum olduklarını belirterek, dokunulmazlıklarından feragat ederek, Belçika makamlarının sorularını yanıtlamaya hazır olduklarını belirttiler.Soruşturmaya yakın bir kaynak, Demokratlar Grubu'ndan (S&D) asistan Francesco Giorgi’nin rüşvet aldığını itiraf ettiğini öne sürerek, Tarabella'nın Katar'dan para aldığından şüphelendiğini dile getirdiğini aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20221214/ap-sorusturmasinda-el-konulan-nakit-15-milyon-euronun-kaynagi-katar-ve-fasin-adi-geciyor-1064595524.html

https://sputniknews.com.tr/20230106/apde-yolsuzluk-sorusturmasi-eski-baskan-yardimcisi-kaili-4-hafta-sonra-kizini-gorebilecek-1065443031.html

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avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, iade, avrupa, ab