https://sputniknews.com.tr/20221214/ap-sorusturmasinda-el-konulan-nakit-15-milyon-euronun-kaynagi-katar-ve-fasin-adi-geciyor-1064595524.html

AP soruşturmasında el konulan nakit 1.5 milyon euronun kaynağı: 'Katar ve Fas'ın adı geçiyor'

AP soruşturmasında el konulan nakit 1.5 milyon euronun kaynağı: 'Katar ve Fas'ın adı geçiyor'

Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasının zanlıların ev, ofis ve işyerlerine yapılan baskınlarda el konulan 1.5 milyon euro değerinde kullanılmamış... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T21:11+0300

2022-12-14T21:11+0300

2022-12-14T21:16+0300

dünya

avrupa parlamentosu (ap)

eva kaili

avrupa komisyonu

ab

fas

katar

yolsuzluk

rüşvet

kara para aklama

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Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Katar'la bağlantılı 'organize suç, kara para aklama ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında cuma gününden beri 4 kişi gözaltına tutulurken, Strasbourg'daki parlamento binasında birçok ofisin AP'nin güvenlik servisleri tarafından mühürlendiği basına yansıdı. Belçika polisi, zanlıların ev, ofis ve işyerlerinde yaptığı aramalarda el koyduğu 1.5 milyon euro nakit parayı halka sergiledi. Belçikalı müfettişler, şu sıra 2022 FIFA Dünya Kupası'na evsahipliğiyle meşgul Katar'ı uluslararası imajını parlatmak ve AB politikasını etkilemek için Avrupalı siyasiler ve STK liderlerine rüşvet vermekle suçluyor. Katar Emirliği suçlamaları reddediyor.Avrupa basınının Katar ziyaretinden fotoğrafları çarşaf çarşaf yayımladığı AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin kaldığı cezaevindeki grev nedeniyle mahkemeye gidemediği, dolayısıyla en az 22 Aralık'a, yani gelecek haftaya dek gözaltında kalacağı avukatları tarafından açıklandı. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olarak görevinden alınan kadın parlamenterin ülkesi Yunanistan'da malvarlıklarına el konulduğu, partisi PASOK'tan kovulduğu açıklanmıştı. Kaili'nin yanısıra hayat arkadaşı Francesco Giorgi, AP'nin eski İtalyan üyesi Pier Antonio Panzeri ve bir lobici de gözaltında. Ancak avukatlarına göre Kaili'nin dosyası diğerlerinden ayrılmış durumda. Avukatları Kaili'nin masum olduğunu, evinde bulunan nakit paradan haberinin olmadığını, paraarla ilgili soruların hayat arkadaşı Francesco Giorgi'ye sorulması gerektiğini savundu. Bugün Brüksel'deki bir mahkeme Giorgi'nin en az bir ay gözaltında kalmasına karar verdi. Skandalın şokundaki AP'de polis baskınına uğrayan yaklaşık 10 parlamenterin ofisi, bilgisayarlardan asistanlarla bağlantılı verilerin alınmasının ardından, güvenlik servisleri tarafından mühürlendi. AP'nin İtalyan üyesi Pietro Bartolo'nun asistanının ofisi de kapatıldı."Parayı takip et" deyimi doğrultusunda giden Belçika polisi, Kaili ve Panzeri'nin ev ve ofisinde ele geçirdiği 1.5 milyon eurodan fazla nakit parayı gazetecilere gösterdi. Paranın Kaili, babası ve Panzeri'ye ait bavullar ve çantaların içinden çıktığı açıklandı. Para destelerini oluşturan 20 ve 50 euroların yeni basılmış banknotlar olmasının, rüşvet meselesine ışık tutacak umut verici bir ipucu olduğu belirtildi.L’Echo'ya göre yeni basılmış banknotlardan oluşan paranın daha önce dolaşıma girmediğini yazdı. Doğrudan bir Avrupa Merkez Bankası'nın matbaalarından gelen banknotların üzerindeki rakamlar kullanılarak izinin takip edilebileceğini aktaran habere göre soruşturmacılar, paranın bir kısmının Belçika'da çekildiğini biliyor.Belçika federal savcılığı şimdiye kadar yolsuzluğun Katar olduğu iddia edilen bir 'Körfez devleti' ile bağlantısı hakkında kamuoyuna bilgi verirken, Fas'ın da soruşturma kapsamında olabileceği belirtildi. Medya, Belçika tarafından AB çapında çıkarılan ve Panzeri'nin eşi ile yetişkin kızının İtalya'da haftasonunda gözaltına alınmasını sağlayan yakalama emrinden alıntı yaptı. Alıntıya göre Panzeri'nin 'para karşılığında, Avrupa Parlamentosu üyeleri üzerinde Katar ve Fas lehine siyasi nüfuz uyguladığına dair şüphe' var.Yakalama emrinde Panzeri'nin eşi ile kızının, Fas'ın Polonya Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'dan gelen 'hediyelerin taşınmasına' yardım ettiği söyleniyor. Atmoun, Panzeri ve Kaili'nin gözaltındaki hayat arkadaşı Giorgi'nin 2017'deki Fas ziyaretinde birlikte çekilmiş fotoğrafı var. Atmoun ile Panzeri sosyal medyada birbirlerine 'dost' diye hitap ediyor. Yakalama emrinde bir 'dev'den bahsediliyor. Buna göre Panzeri çifti, 'dev' denilen üçüncü bir kişinin kredi kartını kullandı. 'Dev' ifadesine, dinlenen telefon görüşmelerinde rastlandı. Faslı Büyükelçi Atmoun'u mu yoksa başka birini mi kastettiği belirsiz.Panzeri ile eşi arasında Noel tatilini planlamakla ilgili konuşmada, kadın kocasına 'geçen yıl yaptığı gibi tatile 100 bin euro harcayamayacağını ve gece kişi başı konaklamaya 9 bin euro vermeyi çok pahalı bulduğunu' söyledi. Alıntılar, neden Panzeri'nin aile üyelerinin de suç örgütünün parçası olmakla suçlandıklarını açıklıyor. Ev hapsinde tutulan eşi ile kızı Belçika'ya iade edilecek.AB, özellikle enerji alanında yakın ilişkilerinin olduğu Katar'la geçen yıl havacılık anlaşması imzaladı. Katar ile AB üyesi 27 ülke, kademeli olarak hava sahalarını birbirlerinin havayolu şirketlerinin erişimine açmasını içeren ikili değil, çok taraflı anlaşma, rekabeti, Doha'yı Asya ve Avustralya'ya merkez olarak kullanan Qatar Airways lehine bozacağından, Avrupalı havayollarının tepkisini çekmişti. Bu yıl da Avrupa Komisyonu, Katar ve Kuveyt vatandaşları için kısa süreli seyahatlerde vizeyi kaldırma tasarısı hazırladı. Bu arada Katar bağlantıları nedeniyle eleştirilen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Katar'dan 'futbol topu ve çikolata dışında hediye almadığı' açıklamasını yaptı.

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avrupa parlamentosu (ap), eva kaili, avrupa komisyonu, ab, fas, katar, yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama, soruşturma, gözaltı, belçika, yunanistan, italya