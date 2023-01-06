https://sputniknews.com.tr/20230106/apde-yolsuzluk-sorusturmasi-eski-baskan-yardimcisi-kaili-4-hafta-sonra-kizini-gorebilecek-1065443031.html
AP'de yolsuzluk soruşturması: Eski Başkan Yardımcısı Kaili 4 hafta sonra kızını görebilecek
AP'de yolsuzluk soruşturması: Eski Başkan Yardımcısı Kaili 4 hafta sonra kızını görebilecek
Belçika'daki yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Yunan Milletvekili Eva Kaili'nin 6 Ocak Cuma günü... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T04:01+0300
2023-01-06T04:01+0300
2023-01-06T04:11+0300
dünya
avrupa parlamentosu (ap)
yolsuzluk soruşturması
eva kaili
milletvekili
kız çocuğu
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Yunanistan’da yayın yapan Alpha TV’nin haberine göre, Yunan Milletvekili Eva Kaili, sabahın erken saatlerinde, 2 yaşındaki kızı ile üç saat boyunca görüşebilecek.Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı Mihalis Dimitrakopulos, Alpha TV'ye yaptığı açıklamada, Kaili'nin kızıyla bugüne dek görüştürülmemesinin, soruşturma için Kaili üzerinde baskı kurmak amacını taşıdığını ileri sürdü.Kaili, kızını, en son 9 Aralık'ta Belçika Federal Savcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığında görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221214/apde-yolsuzlukla-suclanan-yunan-milletvekili-evde-bulunan-paralardan-esini-sorumlu-tuttu-1064571548.html
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avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk soruşturması, eva kaili, milletvekili, kız çocuğu
avrupa parlamentosu (ap), yolsuzluk soruşturması, eva kaili, milletvekili, kız çocuğu
AP'de yolsuzluk soruşturması: Eski Başkan Yardımcısı Kaili 4 hafta sonra kızını görebilecek
04:01 06.01.2023 (güncellendi: 04:11 06.01.2023) Abone ol
Belçika'daki yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Yunan Milletvekili Eva Kaili'nin 6 Ocak Cuma günü çocuğunu görebileceği kaydedildi.
Yunanistan’da yayın yapan Alpha TV’nin haberine göre, Yunan Milletvekili Eva Kaili, sabahın erken saatlerinde, 2 yaşındaki kızı ile üç saat boyunca görüşebilecek.
Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı Mihalis Dimitrakopulos, Alpha TV'ye yaptığı açıklamada, Kaili'nin kızıyla bugüne dek görüştürülmemesinin, soruşturma için Kaili üzerinde baskı kurmak amacını taşıdığını ileri sürdü.
Kaili, kızını, en son 9 Aralık'ta Belçika Federal Savcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığında görmüştü.