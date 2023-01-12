https://sputniknews.com.tr/20230112/musk-twitterin-gelirlerimi-artirmak-icin-kullanici-adlarini-satmayi-dusunuyor-1065671949.html

'Musk, Twitter'ın gelirlerini artırmak için kullanıcı adlarını satmayı düşünüyor'

'Musk, Twitter'ın gelirlerini artırmak için kullanıcı adlarını satmayı düşünüyor'

ABD'li yüksek teknoloji devi Elon Musk'ın ekimde 44 milyar dolara satın almasından beri çalkantılı bir döneme giren sosyal medya devi Twitter'da gelirleri... 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T13:27+0300

2023-01-12T13:27+0300

2023-01-12T13:36+0300

dünya

space x

tesla

twitter

elon musk

kullanıcı

isim

satış

açık artırma

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The New York Times gazetesi, plandan haberdar iki kaynağa dayanarak, aralık ayından beri Twitter çalışanları arasında bazı kullanıcı adlarının satılması konusunun konuşulduğunu, mühendislerin platformda hesapları tanımlayan, @ işaretini izleyen kelimeler, sayılar veya karakter dizisinden oluşan kullanıcı adları için teklif verilecek çevrimiçi açık artırmalar düzenlemeyi tartıştıklarını yazdı. Habere göre planın ilerleyip ilerlemeyeceği ve tüm kullanıcı adlarını mı yoksa yalnızca bir alt kümeyi mi etkileyeceği belli değil.Kullanıcı adı @elonmusk olan patron, geçen ay yaptığı bir açıklamada, Twitter'da etkin olmayan hesapları kaldırmak ve 1.5 milyar kullanıcı adını serbest bırakmak istediğini söylemişti. Ama sadece şöhretler, markalar ve popüler adlar gibi belli kullanıcı adlarının maddi değeri olabilir. 'Handle' denilen biricik kullanıcı adları da kazanç getirebilir. Genellikle sosyal medya platformlarını ilk benimseyenler tarafından alınan 'handle'lar için bazı kişiler ve markalar binlerce dolar ödemeye hazır. İnsanların 'orijinal gangster' ya da kısaca 'O.G.' satın alabildiği karaborsalar bile ortaya çıktı. O.G., kısa bir kelime veya rakam içermeleri nedeniyle talep edilen ve sahipleri tarafından terk edilmiş olabilecek kullanıcı adlarına deniliyor. Şimdilik Twitter kuralları, 'handle' alım satımını yasaklıyor. Ama bu, bilgisayar korsanlarını cezbeden bir ticaret. 2020'de Florida'da 17 yaşındaki bir kişi, satmak için kullanıcı adlarını elde etmek amacıyla Twitter'ı hacklediği ve bu sırada Musk ve ünlülerin hesaplarına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Popüler mesajlaşma platformu Telegram ise ekim ayında yaptığı bir açıklamada kullanıcıların 'handle' açık artırması yapmasına izin vereceğini söyledi. Tesla ve Space X CEO'su Musk, ekimde Twitter'ı satın almasından 4 gün sonra, en az bir yıldır etkin olmayan -bazıları gıptayla bakılan kullanıcı adlarına sahip olan- hesapları kesinlikle tasfiye etmeye çalışacağını duyurdu. Aralık ayında da yıllardır tweet atılmayan ve giriş yapılmayan bariz terk edilmiş hesapların adlarını serbest bırakacağını açıkladı. Açıklama, şirketin öldükten sonra anmak için Twitter sayfaları tutulan kişilerin hesaplarının silinebileceği endişesine de yol açtı. Şirketin mali rakamları en son bildirdiği temmuz ayı itibarıyla Twitter'ın reklamları gören günlük yaklaşık 238 milyon aktif kullanıcısı vardı.

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space x, tesla, twitter , elon musk, kullanıcı, isim, satış, açık artırma