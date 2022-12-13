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https://sputniknews.com.tr/20221213/twitter-genel-merkezindeki-ofis-esyalarini-satisa-cikariyor-1064518179.html
Twitter, genel merkezindeki ofis eşyalarını satışa çıkarıyor
Twitter, genel merkezindeki ofis eşyalarını satışa çıkarıyor
Sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin San Francisco kentinde bulunan genel merkezindeki ofisinde yer alan bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T12:01+0300
2022-12-13T12:01+0300
dünya
twitter
genel merkez
satış
açık artırma
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ABD'li iş adamı Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan ofisindeki bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Heritage Global Partners aracılığıyla 17-18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek açık artırmada ofiste bulunan fazlalık eşyaların yanı sıra '@' şeklindeki dev çiçeklik ve Twitter'ın sembolü olan mavi kuş heykelleri de satışa sunulacak. Heritage temsilcisi Nick Dove yaptığı açıklamada açık artırmanın Twitter'ın finansal durumu ile ilgili olmadığını söylerken, "44 milyon dolara satıldı, biz de birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz" ifadelerini kullandı.
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twitter , genel merkez, satış, açık artırma
twitter , genel merkez, satış, açık artırma

Twitter, genel merkezindeki ofis eşyalarını satışa çıkarıyor

12:01 13.12.2022
© AFP 2022 / CONSTANZA HEVIATwitter - logo
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / CONSTANZA HEVIA
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Sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin San Francisco kentinde bulunan genel merkezindeki ofisinde yer alan bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.
ABD'li iş adamı Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan ofisindeki bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Heritage Global Partners aracılığıyla 17-18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek açık artırmada ofiste bulunan fazlalık eşyaların yanı sıra '@' şeklindeki dev çiçeklik ve Twitter'ın sembolü olan mavi kuş heykelleri de satışa sunulacak.
Heritage temsilcisi Nick Dove yaptığı açıklamada açık artırmanın Twitter'ın finansal durumu ile ilgili olmadığını söylerken, "44 milyon dolara satıldı, biz de birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz" ifadelerini kullandı.
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