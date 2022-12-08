https://sputniknews.com.tr/20221208/twitterdan-apple-kullanicilarina-ozel-mavi-tik-tarifesi-iphonea-11-dolar-digerlerine-7-dolar-1064341658.html
Twitter'dan Apple kullanıcılarına özel mavi tik tarifesi: iPhone'a 11 dolar, diğerlerine 7 dolar
Twitter'dan Apple kullanıcılarına özel mavi tik tarifesi: iPhone'a 11 dolar, diğerlerine 7 dolar
Apple'ın Twitter'a yapılacak ödemelerden yüzde 30'luk bir kesinti yapacağını duyurmasının ardından Twitter'dan yeni bir hamle geldi. Buna göre Twitter'ı... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T14:56+0300
2022-12-08T14:56+0300
2022-12-08T14:57+0300
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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın Twitter'a yapılacak ödemelerden yüzde 30'luk bir kesinti yapma adımına Twitter'dan şaşırtıcı bir cevap geldi. Buna göre Twitter, mavi tik özelliğinin fiyatlandırmasında bir değişikliğe giderek iPhone telefon kullanıcılarına ayrı bir tarife uygulamaya başlayacak.The Information'ın haberine göre iOS işletim sisteminin yer aldığı iPhone telefon kullanıcıları mavi tik aboneliğini 11 dolara satın alırken, Twitter'ı internet sitesi üzerinden kullananlara abonelik 7 dolara mal olacak. Android işletim sistemine sahip telefonlara ayrıca bir tarife olup olmayacağı bilinmiyor.Söz konusu fiyatlandırma farklılığının kullanıcıları iPhone'dan diğer platformlara çekme çabası olabileceği kaydedildi. Geçtiğimiz ekim ayında Twitter'ı satın alan Elon Musk, yalnızca kimliği doğrulanmış ünlü kişilere sağlanan mavi tik uygulamasını ücretli olarak herkese açacağını duyurmuştu. Ancak ücretli servisi satın alan herkesin ismini değiştirerek başka kişiler adına yaptığı paylaşımlarla durumu istismar etme imkanına sahip olması nedeniyle yeni uygulama tepki çekmiş ve kısa sürede Musk geri adım atmıştı.Musk geçen hafta ise attığı bazı tweetlerde yüzde 30'luk kesinti nedeniyle Apple'ı eleştirmişti. Paylaşımlarından birinde Musk, Apple'a yüzde 30'luk komisyonu ödemektense 'savaşa gitmeyi tercih edeceği' yönünde esprili bir görsel paylaşmıştı.Tesla kurucusu daha sonra Apple CEO'su Tim Cook ile şirketin merkezinde görüşmüş ve Apple'ın uygulama mağazasından Twitter'ın kaldırılmasıyla ilgili 'yanlış anlaşılmanın' çözüldüğünü söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221201/apple-ceosu-ile-gorusen-musk-twitter-app-storedan-kaldirilmayacak-1064035435.html
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apple, twitter , elon musk, elon musk
Twitter'dan Apple kullanıcılarına özel mavi tik tarifesi: iPhone'a 11 dolar, diğerlerine 7 dolar
14:56 08.12.2022 (güncellendi: 14:57 08.12.2022) Abone ol
Apple'ın Twitter'a yapılacak ödemelerden yüzde 30'luk bir kesinti yapacağını duyurmasının ardından Twitter'dan yeni bir hamle geldi. Buna göre Twitter'ı internet sitesi üzerinden kullananlar mavi tik özelliğini 7 dolara satın alabilirken, iOS işletim sisteminin yer aldığı iPhone kullanıcılarına bu özellik 11 dolara mal olacak.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın Twitter'a yapılacak ödemelerden yüzde 30'luk bir kesinti yapma adımına Twitter'dan şaşırtıcı bir cevap geldi. Buna göre Twitter, mavi tik özelliğinin fiyatlandırmasında bir değişikliğe giderek iPhone telefon kullanıcılarına ayrı bir tarife uygulamaya başlayacak.
The Information'ın haberine göre iOS işletim sisteminin yer aldığı iPhone telefon kullanıcıları mavi tik aboneliğini 11 dolara satın alırken, Twitter'ı internet sitesi üzerinden kullananlara abonelik 7 dolara mal olacak. Android işletim sistemine sahip telefonlara ayrıca bir tarife olup olmayacağı bilinmiyor.
Söz konusu fiyatlandırma farklılığının kullanıcıları iPhone'dan diğer platformlara çekme çabası olabileceği kaydedildi.
Geçtiğimiz ekim ayında Twitter'ı satın alan Elon Musk, yalnızca kimliği doğrulanmış ünlü kişilere sağlanan mavi tik uygulamasını ücretli olarak herkese açacağını duyurmuştu. Ancak ücretli servisi satın alan herkesin ismini değiştirerek başka kişiler adına yaptığı paylaşımlarla durumu istismar etme imkanına sahip olması nedeniyle yeni uygulama tepki çekmiş ve kısa sürede Musk geri adım atmıştı.
Musk geçen hafta ise attığı bazı tweetlerde yüzde 30'luk kesinti nedeniyle Apple'ı eleştirmişti.
Paylaşımlarından birinde Musk, Apple'a yüzde 30'luk komisyonu ödemektense 'savaşa gitmeyi tercih edeceği' yönünde esprili bir görsel paylaşmıştı.
Tesla kurucusu daha sonra Apple CEO'su Tim Cook ile şirketin merkezinde görüşmüş ve Apple'ın uygulama mağazasından Twitter'ın kaldırılmasıyla ilgili 'yanlış anlaşılmanın' çözüldüğünü söylemişti.