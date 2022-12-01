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Apple CEO'su ile görüşen Musk: Twitter, App Store'dan kaldırılmayacak
Apple CEO'su ile görüşen Musk: Twitter, App Store'dan kaldırılmayacak
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ile şirketin genel merkezinde görüşme düzenledi. Musk, görüşmede Twitter'ın App Store'dan... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T09:46+0300
2022-12-01T10:01+0300
dünya
apple
twitter
elon musk
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Geçen haftalarda sosyal medya platformu Twitter'ı satın alarak radikal değişikliklere giden Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook tarafından Apple genel merkezine davet edildi.Musk, geçen hafta Apple'ın reklam vermeyi aniden kestiğini belirterek şirkete tepki göstermiş, ayrıca Apple'ın uygulama içi satın alımlarda yüzde 30'luk komisyon aldığını kaydetmişti.Musk, bugün Apple genel merkezinde Cook ile 'iyi bir görüşme' yaptıklarını söyleyerek "Twitter'ın potansiyel olarak App Store'dan kaldırılması konusundaki yanlış anlaşılmayı çözdük" ifadelerini kullandı.Cook, Apple'ın asla böyle bir şey düşünmediğini söylerken, Musk ise bu sorunun nedenine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/twitter-askiya-alinan-hesaplari-acmaya-basladi-1063994755.html
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apple, twitter , elon musk, tim cook
apple, twitter , elon musk, tim cook

Apple CEO'su ile görüşen Musk: Twitter, App Store'dan kaldırılmayacak

09:46 01.12.2022 (güncellendi: 10:01 01.12.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMTwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ile şirketin genel merkezinde görüşme düzenledi. Musk, görüşmede Twitter'ın App Store'dan kaldırılmasına yönelik yanlış anlaşılmanın çözüldüğünü ifade etti.
Geçen haftalarda sosyal medya platformu Twitter'ı satın alarak radikal değişikliklere giden Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook tarafından Apple genel merkezine davet edildi.
Musk, geçen hafta Apple'ın reklam vermeyi aniden kestiğini belirterek şirkete tepki göstermiş, ayrıca Apple'ın uygulama içi satın alımlarda yüzde 30'luk komisyon aldığını kaydetmişti.
Musk, bugün Apple genel merkezinde Cook ile 'iyi bir görüşme' yaptıklarını söyleyerek "Twitter'ın potansiyel olarak App Store'dan kaldırılması konusundaki yanlış anlaşılmayı çözdük" ifadelerini kullandı.
Cook, Apple'ın asla böyle bir şey düşünmediğini söylerken, Musk ise bu sorunun nedenine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
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