https://sputniknews.com.tr/20221201/apple-ceosu-ile-gorusen-musk-twitter-app-storedan-kaldirilmayacak-1064035435.html

Apple CEO'su ile görüşen Musk: Twitter, App Store'dan kaldırılmayacak

Apple CEO'su ile görüşen Musk: Twitter, App Store'dan kaldırılmayacak

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ile şirketin genel merkezinde görüşme düzenledi. Musk, görüşmede Twitter'ın App Store'dan... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T09:46+0300

2022-12-01T09:46+0300

2022-12-01T10:01+0300

dünya

apple

twitter

elon musk

tim cook

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Geçen haftalarda sosyal medya platformu Twitter'ı satın alarak radikal değişikliklere giden Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook tarafından Apple genel merkezine davet edildi.Musk, geçen hafta Apple'ın reklam vermeyi aniden kestiğini belirterek şirkete tepki göstermiş, ayrıca Apple'ın uygulama içi satın alımlarda yüzde 30'luk komisyon aldığını kaydetmişti.Musk, bugün Apple genel merkezinde Cook ile 'iyi bir görüşme' yaptıklarını söyleyerek "Twitter'ın potansiyel olarak App Store'dan kaldırılması konusundaki yanlış anlaşılmayı çözdük" ifadelerini kullandı.Cook, Apple'ın asla böyle bir şey düşünmediğini söylerken, Musk ise bu sorunun nedenine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221130/twitter-askiya-alinan-hesaplari-acmaya-basladi-1063994755.html

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apple, twitter , elon musk, tim cook