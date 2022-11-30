https://sputniknews.com.tr/20221130/twitter-askiya-alinan-hesaplari-acmaya-basladi-1063994755.html
Twitter askıya alınan hesapları açmaya başladı
Twitter askıya alınan hesapları açmaya başladı
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın daha önce askıya alınan bazı hesapları kullanıma açmaya başladığı belirtildi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T11:41+0300
2022-11-30T11:41+0300
2022-11-30T11:42+0300
dünya
twitter
askıya alma
elon musk
hesap
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063994403_0:9:1201:684_1920x0_80_0_0_4cde6a0d3fe0223f3fffb53d98978ee0.jpg
Dailymail'in teknoloji haberleri yapan Platformer News'e dayandırdığı haberine göre Twitter, 10 binden fazla takipçisi olan daha önce kapatılmış yaklaşık 62 bin hesabı tekrar kullanıma açma sürecini başlattı.Açılacak yaklaşık 62 bin hesabın arasında, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon ve ırkçı Ku Klux Klan grubunun eski lideri David Duke gibi isimlere ait hesapların da bulunduğu kaydediliyor.Musk, 23 Kasım'da, kapatılan Twitter hesaplarının bu haftadan itibaren açılacağını duyurmuştu.Konuya dair başlattığı bir ankette, Musk, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuş ankete katılan toplam 3.1 milyon kişinin yüzde 72.4'ü evet cevabı verirken yüzde 27.6'sı ise hayır oyu kullanmıştı.Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.Ayrıca, Twitter, şiddete davet ve tehdit çağrısında bulunan hesapların kapatılmaya devam edileceğini yinelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221128/twitterda-kaydolma-ve-sure-gecirmenin-rekor-kirdigini-gosteren-musk-akilli-telefon-da-yaparim-1063903673.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063994403_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_2dc28531f549446c727d57d13e85234c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
twitter , askıya alma, elon musk, hesap
twitter , askıya alma, elon musk, hesap
Twitter askıya alınan hesapları açmaya başladı
11:41 30.11.2022 (güncellendi: 11:42 30.11.2022) Abone ol
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın daha önce askıya alınan bazı hesapları kullanıma açmaya başladığı belirtildi.
Dailymail'in teknoloji haberleri yapan Platformer News'e dayandırdığı haberine göre Twitter, 10 binden fazla takipçisi olan daha önce kapatılmış yaklaşık 62 bin hesabı tekrar kullanıma açma sürecini başlattı.
Açılacak yaklaşık 62 bin hesabın arasında, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon ve ırkçı Ku Klux Klan grubunun eski lideri David Duke gibi isimlere ait hesapların da bulunduğu kaydediliyor.
Musk, 23 Kasım'da, kapatılan Twitter hesaplarının bu haftadan itibaren açılacağını duyurmuştu.
Konuya dair başlattığı bir ankette, Musk, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuş ankete katılan toplam 3.1 milyon kişinin yüzde 72.4'ü evet cevabı verirken yüzde 27.6'sı ise hayır oyu kullanmıştı.
Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.
Ayrıca, Twitter, şiddete davet ve tehdit çağrısında bulunan hesapların kapatılmaya devam edileceğini yinelemişti.