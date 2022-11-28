https://sputniknews.com.tr/20221128/twitterda-kaydolma-ve-sure-gecirmenin-rekor-kirdigini-gosteren-musk-akilli-telefon-da-yaparim-1063903673.html

Twitter'da kaydolma ve süre geçirmenin rekor kırdığını gösteren Musk: Akıllı telefon da yaparım

Twitter'da kaydolma ve süre geçirmenin rekor kırdığını gösteren Musk: Akıllı telefon da yaparım

Sosyal medya platformunun başına geçerek Twitter 2.0 dönemini başlatan Elon Musk, şirket içi yaptığı bir konuşmada kullandığı slaytları paylaştı. Twitter... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T00:04+0300

2022-11-28T00:04+0300

2022-11-28T00:04+0300

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Dünyanın en zengin kişisi konumundaki 'Twitter Reisi', şirket içinde yaptığı konuşmasdan olduğunu söylediği bir dizi slayt paylaştı. Slaytlarda grafiklerin yanısıra Elon Musk'ın sosyal medya platfomu vizyonuna atıfta bulunmak için kullandığı bir terim olan Twitter 2.0'a dahil etmeyi planladığı özelliklere yer verildi.Grafiklere göre Twitter'a kaydolanların sayısı 16 Kasım itibarıyla 7 günlük ortalamada günlük 2 milyona ulaştı ki, bu, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 66'lık artış anlamına geliyor. Kullanıcı aktif dakikaları da geçen yıla göre yüzde 30 artışla 7 günlük ortalamada günde 8 milyara ulaştı. her iki rakam da rekor seviye demek. Grafiklere göre nefret söylemi izlenimleri, Musk'ın şirketi devraldığı sıralarda artmasına rağmen, geçen yıla göre biraz daha düşük göründü. Daha önce Musk'ın devralmasından hemen sonra nefret söyleminin ve ırkçı hakaretlerin kullanımının hızla arttığı bildirilmişti.Slaytlarda Musk'ın uzun formlu tweetler, şifreli DM'ler ve 'eğlence olarak reklamcılık' dahil olmak üzere sahip planladığı özellikler ve hedeflerin listeleri de yer aldı. 8 dolarlık mavi onay işaretli Mavi Twitter'ın denendiği dönemde önemli ölçüde artan taklit ya da troll hesapların daha sonra geçen yılın aynı zamanına yakın seviyeye düştüğü gözlemlendi. Twitter'ın toplu işten çıkarmalar ve istifaların şirketin işgücünü dönüştürmesinin ardından işe alım yaptığı da görüldü.Kendisinin devralmasından beri reklamverenlerin geri çekilmesine rağmen ifade özgürlüğüne yönelik adımlardan geri adım atmayan Musk, bahiste eli daha da artırdı. Google ve Apple'ın Twitter'ı uygulama mağazalarından yasaklaması halinde kendi akıllı telefonunu yapacağını duyurdu.Tesla ve Space X'in hem kurucusu hem CEO'su da olan 'Twitter Reisi', muhafazakar podcast sunucusu Liz Wheeler'a yanıt veren tweetinde, durumun o noktaya gelmemesini umduğunu, ancak gerekirse bu kararı vereceğini söyledi.Fikri ilk ortaya atan Wheeler, 'ülkenin yarısının önyargılı, gözetleyen iPhone ve Android'den kurtulmaktan mutlu olacağını' dile getirerek ekledi:"Adam Mars'a giden roketler yapıyor, küçük aptal bir akıllı telefon ona kolay gelmeli, değil mi?"Musk, "Umarım iş o noktaya gelmez, ama evet, başka seçenek yoksa alternatif bir telefon yapacağım" yanıtını verdi.

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elon musk, twitter , google, apple, akıllı telefon