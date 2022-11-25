https://sputniknews.com.tr/20221125/twitter-askiya-alinan-hesaplari-gelecek-haftadan-itibaren-acacak-1063824365.html

Twitter askıya alınan hesapları gelecek haftadan itibaren açacak

Twitter askıya alınan hesapları gelecek haftadan itibaren açacak

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, askıya alınan hesaplardan yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olanların... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

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twitter

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askıya alma

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Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha önce kapatılan hesapların durumuna açıklık getirdi.Paylaşımında Musk, kapatılan Twitter hesaplarının gelecek haftadan itibaren açılacağını vurgulayarak "Halk konuştu. Halkın sesi, Tanrı'nın sesi. Af gelecek hafta başlıyor" mesajını paylaştı.Musk, çarşamba günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu.Ankete katılan toplam 3.1 milyon kişinin yüzde 72.4'ü evet cevabı verirken yüzde 27.6'sı ise hayır oyu kullanmıştı.Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında Eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.Twitter, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221122/elon-musk-twitter-gecen-hafta-gunluk-16-milyon-aktif-kullaniciyla-rekor-kirdi-1063705136.html

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twitter , elon musk, kullanıcı, askıya alma