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https://sputniknews.com.tr/20230104/elon-musk-twitterda-siyasi-reklam-yasagini-kaldiriyor-1065376523.html
Elon Musk, Twitter'da siyasi reklam yasağını kaldırıyor
Elon Musk, Twitter'da siyasi reklam yasağını kaldırıyor
Geçen aylarda milyarder Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da 2019 yılında konulan siyasi reklam yasağının gevşetileceği duyuruldu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T15:16+0300
2023-01-04T15:18+0300
dünya
elon musk
twitter
reklam
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya platformu Twitter, son aylarda pek çok köklü değişiklikle gündeme geliyor.Son olarak, platformun eski yönetiminin 2019 yılında, ABD başkanlık seçimlerinin arifesinde getirdiği siyasi reklam yasağının kaldırılacağı açıklandı.Twitter Güvenlik hesabından yapılan açıklamada, reklamlarla ilgili kuralların gevşetileceği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, paylaşımda reklam kurallarıyla ilgili detaylara yer verilmezken, platformun reklam standartlarının 'TV ve diğer medya organları' ile daha uyumlu hale getirileceğine işaret edildi.Söz konusu hamlenin, şirketin reklam gelirlerindeki kayda değer düşüşle ilgili olduğu düşünülüyor.Daha önce platform, iklim değişikliği veya kürtaj gibi konuları kapsayan reklamların paylaşımını da sıkı kurallara tabi tutmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230104/11-twitter-dosyalari-abd-twitterdan-250-bin-hesabin-kapatilmasini-istemis-1065365152.html
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elon musk, twitter , reklam, yasak
elon musk, twitter , reklam, yasak

Elon Musk, Twitter'da siyasi reklam yasağını kaldırıyor

15:16 04.01.2023 (güncellendi: 15:18 04.01.2023)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMElon Musk - Twitter
Elon Musk - Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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Geçen aylarda milyarder Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da 2019 yılında konulan siyasi reklam yasağının gevşetileceği duyuruldu.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya platformu Twitter, son aylarda pek çok köklü değişiklikle gündeme geliyor.
Son olarak, platformun eski yönetiminin 2019 yılında, ABD başkanlık seçimlerinin arifesinde getirdiği siyasi reklam yasağının kaldırılacağı açıklandı.
Twitter Güvenlik hesabından yapılan açıklamada, reklamlarla ilgili kuralların gevşetileceği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, paylaşımda reklam kurallarıyla ilgili detaylara yer verilmezken, platformun reklam standartlarının 'TV ve diğer medya organları' ile daha uyumlu hale getirileceğine işaret edildi.
Söz konusu hamlenin, şirketin reklam gelirlerindeki kayda değer düşüşle ilgili olduğu düşünülüyor.
Daha önce platform, iklim değişikliği veya kürtaj gibi konuları kapsayan reklamların paylaşımını da sıkı kurallara tabi tutmuştu.
Elon Musk- Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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11. Twitter Dosyaları: ABD, Twitter'dan 250 bin hesabın kapatılmasını istemiş
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